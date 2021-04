Mafia on pesiytynyt Etelä-Italiassa terveydenhuoltoonkin – Yle vieraili hylätyssä sairaalassa, jonka vallanneet kansalaiset vaativat muutosta

CARIATI Eteläitalialaisen Cariatin kaupungin sairaala näyttää ulkoapäin aivan tavalliselta sairaalalta. Suuri vaaleanruskea rakennus, jonka ulkopuolella on parkissa ambulansseja.

Vain rakennuksen ulkoseinistä roikkuvat, punaista ja vihreää tekstiä sisältävät banderollit paljastavat, ettei kaikki ole kohdallaan.

– Oikeus elää! Haluamme julkisen sairaalan heti, banderolleissa vaaditaan.

Vielä kymmenen vuotta sitten tässä Calabriassa sijaitsevassa sairaalassa syntyi jopa tuhat vauvaa vuodessa. Sairaalaan oltiin vasta rakennettu uusi lisäsiipi, ja se palveli alueen 100 000 asukkaan tarpeita.

Sitten toimintoja alettiin ajaa hiljalleen alas. Vähä vähältä leikkaussalit jäivät tyhjilleen, toimivat hengityskoneet käyttämättä. Sairaalan katolle rakennettuja aurinkopaneeleja ei koskaan otettu käyttöön.

Henkilökuntaa irtisanottiin. Kun joku jäi eläkkeelle, tätä enää korvattu.

Entinen laboratoriolääkäri Cataldo Formaro

35 vuotta laboratoriolääkärinä sairaalassa toimineelle Cataldo Formarolle sairaalan rappio oli kova isku. Hän sinnitteli rapistuvien palvelujen keskellä, kunnes päätti kolme vuotta sitten lopettaa työnteon.

– Minun tehtäväni tässä maailmassa oli työni lääkärinä. En enää voinut toteuttaa elämäntehtävääni, joten katsoin parhaaksi lähteä, hän kertoo Ylelle.

Tänään sairaalan toiminnoista on jäljellä vain murto-osa. Pieni määrä potilaita otetaan vastaan terveyskeskuksen luukulla, mutta heitä ei enää hoideta sairaalassa, vaan passitetaan muualle.

– Täällä on täysin toimivat tilat, jossa potilaita voisi hoitaa myös pandemian aikana. Suututtaa hirveästi ja tuntuu voimattomalta, sanoo Formaro.

Calabrian terveydenhuolto on kriisitilassa

Cariatin Vittorio Cosentino -sairaalan lisäksi 17 muuta Calabrian täysin toimintakelpoista julkista sairaalaa on viimeisen vuosikymmenen aikana suljettu.

Eteläitalialaisen Calabrian terveydenhuolto on kriisitilassa ja miljardiveloissa, minkä vuoksi alueella on toteutettu viime vuosina julkista säästöohjelmaa. Terveyspalveluita on yksityistetty ja leikattu reippaasti.

Italian hallitus on nimittänyt useita terveyskomissaareja – ulkopuolisia asiantuntijavirkamiehiä – korjaamaan sekasortoista tilannetta, mutta turhaan. Koronapandemian aikana myös kaksi terveyskomissaaria on saanut potkut.

Kaaoksen taustalta löytyy korruptiota ja väärinkäytöksiä, huonoa hallintoa ja mafiayhteyksiä. Viime vuosikymmeninä on toistuvasti osoitettu, (siirryt toiseen palveluun) että Calabriasta lähtöisin oleva, vaikutusvaltainen mafiajärjestö ‘Ndrangheta on levittänyt lonkeronsa syvälle alueen terveydenhuoltoon.

Viime marraskuussa calabrialainen poliitikko pidätettiin (siirryt toiseen palveluun) syytettynä mafiayhteyksistä. Syyttäjän mukaan hän olisi auttanut alueen erästä mafiaperhettä perustamaan apteekkeja ja aloittamaan lääkkeiden jakeluun liittyvän liiketoimen.

Cariatin sairaalan on vallannut joukko mielenosoittajia, jotka vaativat kohennusta julkiseen terveydenhoitoon. Seinällä riippuu banderolli, jossa lukee: Oikeus hoitoon, oikeus terveyteen, oikeus elämään, aina. Francesco Bellina / Cesura

Lisäksi viime kuussa Italian virkavalta pidätti 14 ihmistä (siirryt toiseen palveluun) epäiltynä korruptiosta ja mafiayhteyksistä Reggio Calabrian kaupungin terveydenhuoltoon.

Tutkinnassa on tullut esiin lukemattomia muitakin mafiaan liittyviä tapauksia Calabrian terveydenhuollossa. Niissä on esimerkiksi tehty hankintoja ja ostettu palveluita ilman tarjouskilpailuja ja ylihinnalla.

Osittain tällaisista väärinkäytöksistä johtuen alueen terveydenhuoltosektori on päässyt velkaantumaan pahasti.

Yhtä lailla terveydenhuoltoon on palkattu esimerkiksi lääkäreitä, joilla on myöhemmin todettu olleen yhteyksiä mafiaan.

Mafiaan erikoistunut italialaiskirjailija Enzo Ciconte vahvistaa asian Ylen haastattelussa.

– Calabrian luokattoman huono hallinto on jättänyt tilaa ‘Ndranghetalle soluttautua terveyskeskuksiin ja sairaaloihin. Mafian hallussa olevia yrityksiä on esimerkiksi päätynyt sairaaloihin tavarantoimittajiksi, hän sanoo.

Hinnan maksavat kansalaiset

Terveyssektorin kaaoksen vaikutukset alueen asukkaisiin ovat järkyttävät.

Italian kansallinen elinajanodote on yksi maailman pisimmistä, mutta Calabrian alueen terveystilastot ovat päinvastaiset. Calabrialaiset saavat nauttia terveestä ja hyvästä elämästä keskimäärin noin 20 vuotta vähemmän (siirryt toiseen palveluun) kuin pohjoisitalialaisen Bolzanon alueen asukkaat.

Lääkäri Cataldo Formaron mukaan hinta maksetaan alueen asukkaiden hyvinvoinnissa. Sairaaloita on suljettu, mikä on johtanut hoitoonpääsyn viivästymiseen.

– Jotkut ihmiset asuvat nyt puolentoista tunnin päässä lähimmästä ensiavusta, eli kun ambulanssi lähtee ja palaa, niin hoitoonpääsy voi kestää kolme tuntia.

Moni calabrialainen lähtee alueelta hoidettavaksi Pohjois-Italian laadukkaampiin sairaaloihin.

Sairaalassa mieltään osoittavat kansalaiset ovat majailleet sairaalan sivurakennuksessa joulukuusta lähtien. Francesco Bellina / Cesura

– Erityisesti vaativampia toimenpiteitä ja leikkauksia varten lähdetään pohjoiseen. Mutta vain ne, joilla on rahaa, kykenevät tämän tekemään, Formaro muistuttaa.

Koronapandemian aikana Calabrian terveydenhuollon surkea tila on näkynyt erityisen räikeästi.

– Kun viime syksynä toinen aalto iski pahasti Calabriaan, täällä oli hylätty sairaala täynnä sänkyjä, Formaro sanoo ja viittoilee kohti sairaalan tyhjiä osastoja.

Turhautuneet kansalaiset valtasivat osan sairaalasta

Calabria kuuluu paitsi Italian, myös koko Länsi-Euroopan köyhimpiin alueisiin. Sen työttömyysluvut ovat Italian korkeimpien joukossa. Silti kansalaiset maksavat Italian korkeimpia alueellisia veroja.

Formaron mukaan terveydenhuollon kapasiteetti ei riitä koronatestaamiseen, joten moni calabrialainen joutuu maksamaan koronatestistä yksityisissä laboratorioissa. Niitä on nykyisin alueen laboratorioista valtaosa.

– Onhan se aika paradoksaalista, että näin tapahtuu Italian köyhimmällä alueella, ja testit ovat ilmaisia pohjoisessa. Tämä on rikollinen järjestelmä.

Cariatin sairaalan vallanneet mielenosoittajat pitävät kokousta. Kuvassa vasemmalla (keltainen huppari yllään) on Mimmo Formaro, lääkäri Cataldo Formaron veljenpoika. Francesco Bellina / Cesura

Viime joulukuussa Formaro ja joukko muita neuvottomia kansalaisia päätti vaatia oikeutta ja valtasi osan Cariatin tyhjillään olevasta sairaalasta.

Siitä lähtien he ovat vuorotellen istuneet valtaamassaan sairaalan sivurakennuksessa vaatien sairaalan avaamista ja käyneet neuvottelujakin paikallisten terveysviranomaisten kanssa.

Sairaala kuitenkin on ja pysyy kiinni, ja muutos Calabriassa antaa odottaa itseään.

