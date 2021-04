THL:n ilmoitus rokotteen valinnanvapaudesta tuli puun takaa rokotuksista vastaaville – ihmiset peruvat aikojaan, jotta välttyvät Astra Zenecalta

Eksotella on koronarokotuspiste esimerkiksi kauppakeskuksessa Lappeenrannan keskustassa. Rokotteita saavat tällä hetkellä riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat sekä kaikki yli 60-vuotiaat. Kuva rokotuspisteeltä on maaliskuulta.

Eksotella on koronarokotuspiste esimerkiksi kauppakeskuksessa Lappeenrannan keskustassa. Rokotteita saavat tällä hetkellä riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat sekä kaikki yli 60-vuotiaat. Kuva rokotuspisteeltä on maaliskuulta. Mikko Savolainen / Yle

Osa koronarokotukseen ajan varanneista on perunut rokotusaikansa sen jälkeen, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoitti keskiviikkoiltana mahdollisuudesta valita rokotteen valmistaja.

Toukokuusta alkaen 65–69-vuotiaat voivat halutessaan vaihtaa Astra Zenecan rokotteen mRNA-rokotteeseen. Näitä ovat käytännössä Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan koronarokotteet.

Esimerkiksi Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä ainakin 75 henkilöä on perunut viikonlopulle sovitun Astra Zeneca -ajan.

– Osa asiakkaista on perunut aikojaan ja haluaa siirtää aikaansa toukokuulle. Emme voi vielä tarkkaan sanoa, mistä alkaen pääsemme rokottamaan heitä, jotka haluavat vaihtaa rokotusaikaa, kertoo rokotuksista vastaava hoitaja Sari Kuitto Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotesta.

"Toivottavasti ihmiset saapuvat"

Viikonlopulle on jaossa Eksotessa yhteensä 1200 Astra Zeneca -aikaa, ja peruutusajat on toistaiseksi saatu jaettua edelleen seuraaville. Kuitto kannustaa jo ajan varanneita käyttämään rokotusaikansa.

– Toivomme kansalaisten ymmärtävän, että Astra Zeneca on hyvä, turvallinen ja tehokas rokote. Ei ole suurta huolta sen asian suhteen, Kuitto sanoo.

Sari Kuitto vastaa koronarokotuksista Etelä-Karjalassa. Maakunnan asukkaista on Eksoten mukaan rokotettu noin 36 prosenttia. Rokotusten etenemiseen voivat lähitulevaisuudessa vaikuttaa paitsi Astra Zenecan muutokset, myös väliaikainen asetus rokotteiden kohdentamisesta pahemmille epidemia-alueille. Kare Lehtonen / Yle

Uusi linjaus mahdollisuudesta valita koronarokote aiheuttaa hämmennystä myös Päijät-Hämeessä. Hyvinvointiyhtymä toimii tällä hetkellä siten, että jos rokotettava ei halua Astra Zenecaa, häntä kehotetaan odottamaan rokotusvuoroaan kesälle.

Hyvinvointiyhtymän mukaan on vaarana, että hyljeksittyä rokotetta jää käyttämättä, vaikka sen riskit ovat pienet.

Myös Kymenlaakson sote-piiri Kymsoten rokotuskoordinaattori Tanja Metsola kertoo, että Astra Zeneca -peruutuksia on tullut muutamia.

– Tietysti meillä on Astra Zenecan rokotetta jonkin verran, ja rokotuspäiviä on suunniteltu. Ne ovat edelleen voimassa, ja toivottavasti ihmiset saapuvat ajanvarauksensa mukaisesti, Metsola sanoo.

Korvaavaa ajanvarausta ei voi Kymenlaaksossakaan toistaiseksi tehdä, vaan Kymsote tiedottaa käytännöistä myöhemmin.

Kuitto ja Metsola kertovat, että tieto Astra Zeneca -muutoksesta tuli heille keskiviikkona alkuillasta ilman ennakkovaroituksia.

Yle on kertonut jo ennen THL:n uutta linjausta, että osa rokotusvuorossa olevista on pyrkinyt valitsemaan koronarokotteensa valmistajan. Valikointiin on avautunut mahdollisuus kieltäytymällä tarjotusta rokotteesta ja siirtämällä oma rokotusaika tulevaan siinä toivossa, että rokote olisi eri valmistajan. Esimerkiksi Lapissa tällaisia tapauksia on ollut joitakin.

Tanja Metsolan mukaan Kymenlaaksossa rokotetaan tällä hetkellä riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvia sekä kaikkia yli 65-vuotiaita. Rokotteen on saanut 28 prosenttia asukkaista. Kuva on arkistosta. Pyry Sarkiola / Yle

Muutoksiin totuttu

Kuitto ja Metsola kertovat koronarokotusten rullaavan tällä hetkellä kokonaisuutena mukavasti, ja kaikki maakuntiin tulleet rokoteannokset saadaan rokotettua.

– Salaisuus on toimiva käytäntö, joka on ollut jo influenssarokotuksissa. Tänne tullaan ajanvarauksella ja meillä on riittävän tiheät ajanvaraukset, Kuitto mainitsee.

Metsolan mukaan myös muutoksiin on matkan varrella totuttu, ja niihin pystytään reagoimaan aiempaa nopeammin.

Muutoksilta ei vältyttäne jatkossakaan. Euroopan Unioni kertoi torstaina lopettavansa Astra Zeneca -rokotteiden ostamisen ja harkitsee oikeustoimia, sillä rokotetoimitukset ovat olleet toistuvasti myöhässä.

