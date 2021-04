Asiantuntija: "Anders ei ala lyödä naista vasta nelikymppisenä" – Ruotsissa etsitään keinoja puuttua parisuhdeväkivaltaan ja avainasemassa ovat pojat

TUKHOLMA/MALMÖ Viisi naista on kuollut Ruotsissa kolmen viikon aikana väkivaltaisesti.

Tekijöiksi epäiltyinä on miehiä, joihin naisilla oli tai oli aiemmin ollut suhde.

Ainakin kaksi uhreista oli hyvin nuoria: 18-vuotias ja 20-vuotias.

Ruotsalaiset ovat olleet järkyttyneitä ja vihaisia. Poliitikot ovat vaatineet kovempia rangaistuksia.

Linjauksia tulevista toimista odotetaan tänään, kun puolueiden puheenjohtajat kokoontuvat tapausten takia.

Odotuksena on, että rangaistusta törkeästä naisrauhan rikkomisesta kovennettaisiin jo kesällä nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta 1–2 vuoden vankeudeksi.

"Kun pojan torjuu, seuraa tällaista"

16-vuotias Emma ja 15-vuotias Nina istuvat koulupäivän jälkeen Malmön keskustassa.

– On todella väärin, että kun haluaa lopettaa seurustelusuhteen, niin siitä voi seurata väkivaltaa, sanoo Emma.

– Monet pojat eivät kestä ei:tä ja siitä ongelmat alkavat.

Heillä on turvallista koulussa, mutta heistä uutisia kaltoinkohteluista tulee nykyisin niin tiheään, että he eivät uskalla liikkua yksin iltaisin.

– Vanhempien täytyy opettaa jo pienille lapsille mikä on oikein ja väärin. Miehillä ja naisilla on samat oikeudet, sanovat 18-vuotiaat Mohammed ja Markus. Malin Palm

Malmö Borgarskolania käyvät 18-vuotiaat Mohamed ja Markus ovat yhtä lailla järkyttyneitä naisten viimeaikaisista väkivaltaisista kuolemista.

– Tulen todella vihaiseksi, mutta en ole yhtään yllättynyt. Nuoretkin kokevat kaikenlaista väkivaltaa suhteissa, mutta siitä ei puhuta, pojat sanovat.

Alle 15-vuotiaat kokevat jo väkivaltaa suhteissaan

Ruotsissa on havahduttu viime päivinä siihen, että poikien väkivalta tyttöjä kohtaan on jäänyt maassa aivan liian vähälle huomiolle.

– ”Anders” ei ala lyödä nelikymppisenä, sanoo Zandra Kanakaris.

Hän toimii pääsihteerina 1000 Möjligheter - järjestössä, jonka ungarelationer.se -ohjelma ehkäisee poikien väkivaltaa tyttöjä kohtaan koko Ruotsissa.

– Ne samat väkivallan muodot, joita miehet käyttävät naisia vastaan, omaksutaan jo nuorena.

Järjestö on saanut vajaassa parissa vuodessa 300 000 yhteydenottoa ja käynyt 7 300 tukikeskustelua.

Nuorimmat yhteydenottajat olivat alle 15-vuotiaita tyttöjä, mutta yleisimmin alle 18-vuotiaita.

– Nuoret ja myös heidän vanhempansa luulevat, että nuorten väkivalta on lyömistä, mutta se on paljon laajempi asia, hän sanoo.

– Jos miesten väkivalta naisia kohtaan halutaan kitkeä, täytyy aloittaa pojista, sanoo pääsihteeri Zandra Kanakaris. Kirsi Heikel/Yle

Väkivalta on usein kontrollointia

Poikaystävät ovat esimerkiksi kontrolloineet tyttöystävänsä sosiaalisen median tilejä ja uhanneet julkaista kuvia, jos tyttö on uhannut lopettaa suhteen.

Poikaystävä on voinut seurata tyttöä Snap-kartalla ja rankaista, jos tämä ei ole vastannut heti soittoon.

Itsetuntoa on heikennetty nimittelemällä ja haukkumalla.

On tapauksia, joissa tyttö on saanut vanhemmiltaan luvan mennä poikaystävänsä luo yöksi ja siellä hän on joutunut raiskatuksi.

Koska lupa oli saatu pitkän pyytämisen jälkeen vanhemmilta, ei tapahtumista uskalleta kertoa.

Jos poikaystävä on ollut vanhempi, nämä ovat usein vedonneet kokemukseensa ja siihen, että tietävät mitä seurustelu on. Tyttöä on kutsuttu lapselliseksi. Näin on perusteltu myös rajua seksiä.

17-vuotiaat Tuva, Aina, Desiree ja Oliva kertovat, että väkivalta on tavallista myös nuorten suhteissa. –On itse asiassa järkyttävää, että emme ole yllättyneitä tai järkyttyneitä siitä, että sitä tapahtuu niin paljon, sanoo Aina. Malin Palm

– Väkivalta on nuorten suhteissa yhtä törkeää ja vakavaa kuin aikuisten suhteissa, mutta olosuhteet poikkeavat, koska kyseessä on usein tytön ensimmäinen suhde, sanoo Kanakaris.

– Nuoret etsivät itseään ja tämä on hyvin merkityksellistä aikaa heidän elämässään. Pahimmillaan voi käydä niin, että tytöt alkavat pitää itseään epäonnistuneina ja luulevat ansaitsevansa väkivaltaisen kohtelun.

"Pohdin jo, voiko näin käydä minulle"

Rikoksentorjuntaneuvosto Brån tutkimuksesta tiedetään, (siirryt toiseen palveluun) että noin joka neljäs 16–24 -vuotias ruotsalaisnainen on kokenut lähisuhteessa väkivaltaa.

17-vuotiaat ystävykset Tuva, Aina, Desiree ja Olivia pohtivat tilannetta vakavina koulun ulkopuolella Malmössä.

– Kyllä minulla on pelko siitä, että näin voi käydä itsellenikin. Tai että käy jotain niin pahaa, ettei siitä selviä, sanoo Aina.

– Tiedän monia – ja osa heistä on ystäviäni – jotka eivät saa käydä juhlissa, eivät saa pitää päällään mitä haluavat, eivätkä he saa puhua toisten poikien kanssa, sanoo Tuva.

– Lyödään, manipuloidaan, raiskataan, kaikenlaista tapahtuu paljon. Mutta sitä on vaikeaa tajuta, kun on suhteessa. Se on helpompaa nähdä ulkopuolelta, sanoo Aina.

Viktor, 17, uskoo, että väkivalta on tavallisempaa nuorten kuin aikuisten maailmassa. – On niin paljon huumeita ja muuta. Mutta en ole itse kokenut väkivaltaa koulussa tai sen ulkopuolella. Malin Palm

Tytöt kertovat, että he yrittävät puhumalla nostaa esille epäkohtia.

Nuoret eivät voi heidän mielestään itse tehdä paljoakaan. Yhteiskunnan tulee tehdä selväksi, mikä ei ole sallittua.

Uusia toimia on tulossa

Ungrelationer.se on tällä viikolla nostanut esille Ruotsissa useita keinoja, joihin poliitikkojen pitäisi nyt satsata.

Tärkein on se, että poikien väkivallan ehkäisyyn on satsattava yhtä paljon kuin miesten väkivallan kitkemiseen.

Zandra Kanakaris sanoo, että Ruotsissa on huutavat pula alle 18-vuotiaiden väkivaltaa käyttävien poikien tukipalveluista. Myös Ungarelationer.se perustettiin vasta kaksi vuotta sitten.

Heidän käymissään keskusteluissa monet pojat puhuvat mustasukkaisuudesta, jota eivät pysty hillitsemään.

– Me voimme tavoittaa heidät ja yrittää auttaa heitä muuttumaan, hän sanoo.

Kouluihin täytyy saada opetusta jo alaluokilta lähtien siitä, miten toimitaan, jos toiseen ihastuu.

– Hiusten repiminen ei ole viesti siitä, että poika tykkää tytöstä. Lapsille täytyy opettaa, millainen on hyvä suhde. Kodista ei välttämättä saa esimerkkiä siihen.

Ruotsissa vaaditaan laajalti, että maan hallitus painottaa naisten kokeman väkivallan ehkäisyä yhtä korkealle kuin jengirikollisuuden vähentämistä.

Se tarkoittaa esimerkiksi lisää resursseja työtä tekeville järjestöille, selvää toimenpideohjelmaa sekä koko yhteiskunnan yhteistyötä tilanteen muuttamiseksi.

Viime päivinä on ehdotettu myös rangaistusten koventamisia, kuten jalkapannan käytön lisäämistä.

Valtiopäiväpuolueiden johto kokoontuu tänään aamupäivällä ja vahvaa kannanottoa odotetaan.

