Nuorisosäätiön konkurssiuhka väistyi – sai anteeksi eroon satojen miljoonien edestä velkoja

Tuhansille nuorille kohtuuhintaisia asuntoja vuokraavan Nuorisosäätiön konkurssiuhka on väistynyt.

Nuorisosäätiö ajautui konkurssin partaalle säätiön edellisten johtajien tekemien liiketoimien seurauksena.

Säätiön velkojat ovat kuitenkin suostuneet leikkaamaan velkojen määrää rajusti.

– Olemme tehneet velkojien kanssa sopimukset ja järjestelyt. Niiden perusteella velat on maksettu pois. Nuorisosäätiö-konserni on nyt käytännössä velaton, sanoo Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jari Laine.

Laine ei kerro, kuinka suuria leikkauksia velkojen määrään velkojat ovat tehneet, koska kyse on “sopimussalaisuudesta”. Todennäköisesti velkojat ovat kärsineet kuitenkin merkittäviä luottotappioita.

Nuorisosäätiö oli aiemmin yrityssaneerauksessa ja sen aikana nostettiin esille mahdollisuus leikata velkojen määrä peräti 97 prosenttia.

Laine kertoo, että lainoja on maksettu pois tuloilla, jotka Nuorisosäätiö on saanut kolmen vapaarahoitteisen kiinteistön myynnistä. Yksi näistä on Helsingin Kampissa sijaitseva kiinteistö, jonka hankintaan liittyviä asioita myös poliisi on tutkinut.

Kerrostalo on myyty sijoittajalle. Kohde on ollut tyhjillään siitä asti kun Nuorisosäätiö osti sen vuonna 2017.

Nuorisosäätiön omistamissa asunnoissa asuu noin 4200 nuorta.

Jari Laine aloitti Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajana kesällä 2018. Hän sai johdettavakseen säätiön, joka oli keskellä vakavia talousvaikeuksia ja useita rikostutkintoja. Jyri Hänninen / Yle

Satojen miljoonien eurojen velat

Nuorisosäätiölle oli kertynyt edellisen johdon toimien johdosta noin yli kolmen sadan miljoonan euron velat.

Nuorisosäätiön edellisiä johtajia Aki Haaroa ja Perttu Nousiaista epäillään useista talousrikoksista. Heidän aikanaan tehtyjen liiketoimien ja sopimusten seurauksena Nuorisosäätiö ylivelkaantui.

Laineen mukaan yksittäistapauksia lukuun ottamatta kaikki velkojat olivat lopulta valmiit neuvottelemaan lainojen leikkauksista.

– Velkojat ymmärsivät tilanteen hyvin ja he suhtautuivat asiaan rationaalisesti. He ovat myös ymmärtäneet hyvin säätiön tarkoituksen yleishyödyllisenä toimijana, Laine sanoo.

Laaja rikosvyyhti poliisitutkinnassa Nuorisosäätiön ex-johtajiin Aki Haaroon ja Perttu Nousiaiseen liittyviä rikosepäilyjä tutkivat Helsingin poliisi ja Keskusrikospoliisi.

Rikoksesta epäiltynä on jopa parikymmentä ihmistä.

Tutkinta käynnistyi Nuorisosäätiön ex-johtajien lahjusepäilystä, mutta on sittemmin laajentunut koskemaan muun muassa laajaa joukkoa säätiön kanssa liiketoimia tehneitä liikemiehiä.

Poliisin tutkintaa hidastaa se, että epäiltyjä on ainakin kolmesta eri maasta.

Epäillyllä rikoksella hankittuja varoja on myös kierrätetty useiden maiden, kuten veroparatiisina pidettyjen Maltan ja Marshallinsaarten kautta.

Vuonna 2017 käynnistynyt poliisitutkinta kestää todennäköisesti vielä vähintään vuoden.

Verottaja haki Nuorisosäätiötä käräjäoikeudessa konkurssiin joulukuussa 2020. Nuorisosäätiöllä oli noin 2,5 miljoonan euron verovelat.

Laineen mukaan myös nämä velat on maksettu.

– Olemme maksaneet verot pois, ja verottaja varmasti poistaa konkurssihakemuksen aiheettomana.

Nuorisosäätiön toiminnan jatkumisen osalta on olemassa vielä yksi suuri kysymysmerkki. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA irtisanoi marraskuussa 2020 Nuorisosäätiön aravalainat.

Jo aiemmin ARA oli lakkauttanut Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden aseman yleishyödyllisinä toimijoina. Nuorisosäätiö on valittanut päätöksestä ja pyytänyt ARA:n myöntämään yleishyödyllisyysaseman uudestaan.

Valtaosa Nuorisosäätiön asunnoista on niin sanottuja yleishyödyllisiä kohteita ja niitä koskevat ARA:n rajoitukset. Niitä on siis vuokrattava kohtuuhinnalla nuorille.