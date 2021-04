Tuleeko pandemia-ajan Oscareista pannukakku vai kaikkien aikojen show? Nämä viisi asiaa ensi yön gaalasta kannattaa tietää

Yhdysvalloissa elokuva-ala valmistautuu vuoden kohokohtaan. Maanantaina aamuyöllä Suomen aikaa järjestettävässä Oscar-gaalassa palkitaan kuluneen vuoden parhaat elokuvat ja niiden tekijät. Toisin kuin odotettiin, palkintogaala aiotaan järjestää ehdokkaiden läsnäollessa.

Palkinnot jakavan Yhdysvaltain elokuva-akatemian ja gaalan tuottajien mukaan Zoom-gaalat on jo nähty. Korona-ajan Oscareista luvataan ennennäkemätöntä live-show'ta, jossa turvallisuus on otettu huomioon joka vaiheessa.

Lupauksista huolimatta gaalan katsojalukujen pelätään romahtavan. Niin on käynyt kaikille tähän mennessä järjestetyille korona-ajan palkintogaaloille. Myös Oscarit ovat keränneet tavallista vähemmän huomiota, vaikka suurin osa ehdokaselokuvista on nähtävissä helpommin kuin koskaan. Toisaalta viime vuonna puheenaiheeksi nousseet Jokerin kaltaiset isot vetonaulat loistavat poissaolollaan.

Alla viisi faktaa, jotka tulevasta Oscar-gaalasta kannattaa tietää:

1. Miten niin erilainen kuin koskaan ennen?

Oscar-gaalan tuottajat ovat päättäneet heittää virtuaaliset palkintogaalat historian romukoppaan. Oscareiden uusiksi ajattelemiseen on palkattu konkariohjaaja Steven Soderbergh, joka on luvannut gaalasta kolmetuntista elämystä, jollaista ei ole ennen nähty. Krislam Chin (The Academy)

Ei Zoomia. Ei huppareita. Ei tylsää hetkeä. Oscar-gaalan tuottajien ohjenuorana on ollut, että he haluavat tehdä erilaisen pandemia-ajan gaalan. Syynä on oletus siitä, että katsojat ovat lopen kyllästyneet virtuaaligaaloihin. Ne eivät ole saaneet hyviä katsojalukuja, vaikka yleisö on korona-aikana ollut valmiiksi kotona ja ruutujensa ääressä.

Vaativaan tehtävään on vaikea kuvitella parempaa tirehtööriä kuin Steven Soderbergh, joka palkattiin gaalan tuottajaksi joulukuussa. Pitkän linjan elokuvaohjaajalla on kokemusta niin riippumattomista elokuvista kuin Hollywoodin jättituotannoista. Hän on myös ehtymätön kokeilija, joka on viime vuosina muun muassa kuvannut yhden elokuvistaan iPhonella.

Soderbergh on luvannut Oscareista kolmetuntisen tapahtuman, joka on intensiivinen ja rehellinen - ja jonka katsominen tuntuu siltä kuin katsoisi elokuvaa. Tänä vuonna gaalassa ei ole varsinaista juontajaa, vaan sen eri osia juontamaan on palkattu näyttelijöitä, jotka kykenevät kannattelemaan illan tarinaa. Heidän joukossaan ovat muun muassa Brad Pitt, Harrison Ford ja Halle Berry. Toisaalta palkintoja on jakamassa myös viime vuoden yllätysvoittaja Parasiten ohjaaja Bong Joon-ho.

Myös gaalan tapahtumapaikka on valittu elokuvamaista totetutusta silmällä pitäen. Perinteisen Dolby-teatterin sijaan palkinnot jaetaan Los Angelesin päärautatieasemalla. Union Station tunnetaan Yhdysvaltain viimeisenä suurena rautatieasemana, ja gaalan tärkeimmät hetket tulevat tapahtumaan sen historiallisessa lipunmyyntihallissa. Ajatuksena on saada tilaisuuteen samanlaista henkeä kuin Oscar-gaalan alkuaikoina 1920- ja 1930-luvuilla.

Maailmalla vallitsevien matkustusrajoitusten takia pääkallonpaikalta Kaliforniasta otetaan yhteys noin kymmeneen kaupunkiin. Esimerkiksi Euroopassa Oscar-ehdokkaita kokoontuu muun muassa Lontooseen ja Dubliniin.

Ihan kokonaan ilman Zoomia gaala ei ehkä silti onnistu. Parhaan miespääosan Oscar-ehdokkaana olevan Anthony Hopkinsin edustajat ovat pyytäneet tähdelle mahdollisuutta osallistua gaalaan kotoaan Walesista.

2. Onko tämä turvallista?

Tämän vuoden Oscar-gaala järjestetään perinteistä poiketen Los Angelesin päärautatieasemalla Union Stationilla. Viimeiseksi suureksi rautatieasemaksi kutsutun aseman toivotaan tuovan gaalaan 1920- ja 1930-lukujen ensimmäisten Oscareiden henkeä. ETIENNE LAURENT / EPA-EFE / AOP

Oscar-gaalan koronaturvallisuutta varmistetaan laajoilla ja kalliilla toimilla. Niihin kuuluvat osallistujien pakolliset koronatestit, kuumeen mittaamiset, turvavälit sekä osallistujien maskipakko silloin kun heitä ei kuvata. Koska toimet on rinnastettu elokuvan kuvauksiin, ei kuvattavien odoteta käyttävän maskia kuvausten ollessa käynnissä. Turvatoimet ovat maksaneet miljoonia dollareita.

Myös osallistujamäärää on rajoitettu enimmillään 170 henkeen (siirryt toiseen palveluun). Niinpä gaalaan pääsevät vain esiintyjät ja ehdokkaat, minkä lisäksi kukin ehdolla oleva saa ottaa mukaan yhden vieraan. Tavallisesti omat kiintiöpaikkansa yleisöstä saava elokuvastudioiden johtoporras ei tänä vuonna pääse gaalaan.

Koronatoimia ei ole tarvinnut luoda tyhjästä, sillä apuna on ollut Hollywoodin elokuva- ja tv-tuotantoja varten laaditut ohjeet, jotka valmistuivat viime kesäkuussa. Soderberghilla oli näppinsä myös tuossa ohjeistuksessa. Sen asiantuntijoina käytettiin kahta epidemiologia, jotka olivat asiantuntijoina myös hänen pandemiaelokuvassaan Tartunta (Contagion, 2011).

Netflixin Euroviisu-komedia Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga on ehdolla parhaan kappaleen kategoriassa. Kappale Húsavik (My Home) esitetään musiikkinumerona varsinaista Oscar-gaalaa edeltävässä osassa. Kuvassa elokuvan tähdet Will Ferrell ja Rachel McAdams. � 2020 Netflix, Inc.

Turvatoimet vaikuttavat myös gaalan sisältöön. Esimerkiksi parhaan kappaleen Oscar-palkintoa tavoittelevia musiikkinumeroita ei tänä vuonna esitetä itse gaalassa. Sen sijaan ne nähdään gaalaa edeltävässä osiossa, joka korvaa perinteisen punaisen maton osuuden.

Parhaan kappaleen ehdokkaista neljä artistia esittää kappaleensa Yhdysvaltain elokuva-akatemian uuden elokuvamuseon katolta Los Angelesista. Viides ehdokas, Netflixin Euroviisu-komedian Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga tunnuslaulu Húsavik (My Hometown) nauhoitetaan Húsavikin kaupungissa Islannissa.

Húsavikilaiset ovat olleet ehdokkuudesta innoissaan. Yhdysvaltalaisen ABC-kanavan mukaan kaupungin kouluissa pidetään ensi maanantaina vapaapäivä (siirryt toiseen palveluun), että lapset voivat jännittää kotikaupunkinsa menestystä Oscar-gaalassa.

3. Ketkä ovat ehdolla?

Vuotta 2021 on pidetty aasialaistaustaisten elokuvantekijöiden vuotena Oscareissa. Steven Yeun on ensimmäinen amerikanaasialainen näyttelijä, joka on ehdolla parhaan miespääosan kategoriassa. Kuusi ehdokkuutta saaneessa Minari-elokuvssa Yeun esittää Arizonaan muuttavan korealaisperheen isää. ©A24

Anthony Hopkins on kaikin puolin perinteinen Oscar-ehdokas. Hän on paitsi valkoinen, pitkän uran arvostetuissa elokuvissa tehnyt näyttelijä, myös ehdolla roolista, jollaisia Oscar-kisassa on palkittu vuosi toisensa jälkeen. Isä (The Father, 2020) -elokuvan pääosassa hänen roolihahmonsa on muistisairas vanhus ja näyttelijä heittäytynyt tehtäväänsä antaumuksella.

Hopkinsin rinnalla elokuva-alan halutuimmista palkinnoista kisaa historian monipuolisin joukko ehdokkaita. Se on seurausta iäkkään ja hyvin valkoisen elokuva-akatemian muutoksista, joilla on pyritty saamaan jäsenistöön enemmän erilaisista taustoista tulevia uusia jäseniä. Tarkoituksena on, että voittajista äänestävä joukko edustaisi monipuolisemmin kaikkia elokuvantekijöitä.

Muutoksen tuulet näkyvät taas selkeämmin. Tänä vuonna ehdolla on peräti kahdeksan täyspitkää elokuvaa, joiden ohjaaja on afrikkalaisamerikkalainen. Parhaan näyttelijän palkintoja tavoittelee kaikkiaan yhdeksän ei-valkoista näyttelijää, mikä on Oscareiden ennätys. Heidän joukossaan ensimmäinen parhaan miespääosan ehdokkuuden saanut amerikanaasialainen näyttelijä Steven Yeun.

Silti tämän vuoden gaala on ennen muuta amerikanaasialaisten elokuvantekijöiden juhlaa. Parhaan elokuvan ehdokkaana on sekä Chloé Zhaon ohjaama Nomadland että Lee Isaac Chungin ohjaama Minari. Kummallakin elokuvalla on kuusi Oscar-ehdokkuutta.

Zhao on ensimmäinen parhaan ohjaajan palkintoa tavoitteleva ei-valkoinen nainen ja ylipäätään ensimmäinen nainen, joka on samana vuonna ehdolla neljässä eri palkintokategoriassa.

Ehdolla on myös harvoin Hollywoodissa näkyvillä olevien vähemmistöjen edustajia. Vammaisten oikeuksia ajavan liikkeen historiaa kertovan Crip Camp -dokumenttielokuvan toinen ohjaaja, itse liikuntavammainen James LeBrecht on kertonut pitäneensä Oscar-gaalan lavaa merkkinä siitä, että liikuntavammaiset eivät ole tervetulleita hakemaan palkintoa (siirryt toiseen palveluun). Lyhytelokuvien kategoriassa kilpailevan Feeling Through -elokuvan tähti Robert Tarango on puolestaan kuuromykkä.

Vammaisuutta käsitellään myös kuusi ehdokkuutta saaneessa elokuvassa Sound of Metal, jossa hevirumpali menettää kuulonsa. Elokuvaa on arvosteltu siitä, että sen pääosaan valittiin kuuleva näyttelijä Riz Ahmed. Samasta elokuvasta parhaan miessivuosan palkintoa tavoitteleva Paul Raci, kuurojen vanhempien lapsi, on puolustanut elokuvaa, joka ei kuvaa kuulovammaisia ja kuuroja vain heidän vammansa kautta.

4. Ja voittaja on...?

Chloé Zhaon ohjaama Nomadland on voittanut jo yli sata palkintoa ja sitä pidetään todennäköisenä parhaan elokuvan Oscarin voittajana. Kuvassa elokuvan tähti Frances McDormand, joka tavoittelee kolmatta naispääosan Oscar-palkintoaan. © 2021 20th Century Studios All Rights Reserved

Chloé Zhaon ja Nomadlandin odotetaan olevan illan isoimmat voittajat. Zhaon teos asuntoautoissa asuvista köyhistä vanhuksista on voittanut Oscareita edeltäneissä palkintogaaloissa likipitäen kaiken mahdollisen.

Nomadlandin ohjanneesta, leikanneesta ja käsikirjoittaneesta Zhaosta tuli jo helmikuussa eniten palkintoja yhden palkintokauden aikana saanut elokuvantekijä Yhdysvalloissa. Tähän mennessä elokuva on tuonut hänelle jo yli sata palkintoa.

Muille palkintopaikoille on niin kova tunku, että kuusi ehdokkuutta saaneen Judas and the Black Messiah -elokuvan päätähdet Daniel Kaluuya ja LaKeith Stanfield ovat kumpikin ehdolla parhaasta miessivuosasta.

Sivuosapalkinnon voittaminen on todennäköisempää kuin miespääosan palkinto, jonka on veikattu menevän joko Hopkinsille tai viime vuonna syöpään kuolleelle Chadwick Bosemanille elokuvasta Ma Rainey's Black Bottom.

Saman elokuvan nimiroolista ehdolla oleva Viola Davis olisi voittaessaan ensimmäinen kaksi Oscaria saanut afrikkalaisamerikkalainen nainen. Kilpailu parhaan naispääosan palkinnosta on kuitenkin tämän vuoden kuumin kamppailu. Davisin pahin kilpakumppani on Oscar-suosikki Frances McDormand, joka tavoittelee kolmatta pääosa-Oscariaan elokuvasta Nomadland.

Oscar-gaala on paljastanut kerta toisensa perään, että ennakko-odotukset ovat petollisia. Liki 10 000 -henkisellä elokuva-akatemialla on tapana yllättää.

5. Voittaako Suomi?

Riz Ahmed esittää kuulonsa menettävää hevirumpalia elokuvassa Sound of Metal, jonka äänitöistä osa on tehty Suomessa. Cinema Mondo

Toisin kuin osasta Oscar-uutisointia voisi päätellä, suomalaiset tekijät eivät tänäkään vuonna ole ehdolla palkinnonsaajiksi. Suomen virallinen Oscar-ehdokas Tove karsiutui kisasta jo helmikuussa. Palkintoja ei myöskään ole tullut Suomeen Oscareita edeltävissä yhdysvaltalaisissa palkintogaaloissa.

Lähelle päästiin silti. Suomalainen foley-miksaaja Kari Vähäkuopus oli mukana viiden Sound of Metal -elokuvaan ääniä käsitelleen miksaajan ryhmässä, joille myönnettiin Cinema Audio Society -järjestön myöntämä parhaan näytellyn elokuvan miksauspalkinto. CAS on elokuvien äänityön merkityksen edistämiseen pyrkivä järjestö.

Sound of Metalin ohella suomalaisia foley-ääniä eli nauhoitettuja äänitehosteita kuullaan peräti kolmessa Oscar-ehdokkuuden saaneessa elokuvassa. Foley-artisti Heikki Kossin ja hänen kollegoidensa työ kuuluu elokuvissa The United States vs. Billie Holiday ja Hillbilly Elegy.

Tarinansa puolesta vahvasti äänimaailmaan perustuva Sound of Metal on hyvin todennäköinen parhaan äänisuunnittelun palkinnon voittaja tämän vuoden Oscar-gaalassa. Elokuvan ääniä tehtiin muun muassa nauhoittamalla näyttelijä Riz Ahmedin kehon ääniä (siirryt toiseen palveluun). Sound of Metalin äänisuunnittelija on tanskalainen Nicolas Becker.

Tanskaan tulee hyvin todennäköisesti tänä vuonna useampikin palkinto, sillä ohjaaja Thomas Vinterbergin uutuuselokuva Yhdet vielä (Druk) on ennakkosuosikki parhaan kansainvälisen elokuvan sarjassa. Vinterberg on ehdolla myös parhaan ohjaajan kategoriassa, joka ei Parasite-ohjaaja Bong Joon-hon viimevuotisen voiton jälkeen ole enää vain englanninkielisten ohjaajien temmelyskenttä.

