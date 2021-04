Nokia-yhtiön kotisaari Nokialla kunnostetaan arvoisekseen – toiminta Tehdassaareen palaa kiertotalouden ehdoilla

Nokian Tehdassaaressa Pirkanmaalla, Nokian vanhan pääkonttorin edustalla, odottelee innostunut mies. Perttu Ketola puhkuu intoa nyt, kun hänen pitkään elänyt haaveensa päästä kehittämään Tehdassaarta toteutuu.

– Minua ovat aina viehättäneet teollinen ympäristö ja punatiilirakennukset. Olen myös pitkään asunut ja ollut töissä erilaisissa vanhoissa tehdaskiinteistöissä ja kokenut, että on tärkeää vaalia niitä kauniita paikkoja. Nyt minulla on mahdollisuus tehdä se työni ja edustamani yhtiön kautta.

Tehdassaaren paperikonesalit rakennettiin vuonna 1885. Vuosina 1955-2020 rakennuksessa toimi Upofloorin lattiapäällystetehdas. Anne Savin / Yle

Mahdollisuus avautui, kun Nokian kaupunki myi 2,8 hehtaarin maa-alueen ja Upofloorilta tyhjäksi jääneet teollisuusrakennukset Cireco Tehdassaari Kiinteistökehitysyhtiölle.

Tehdassaarta lähtevät uudistamaan Perttu Ketolan johtamat Tehdassaari Kiinteistökehitys Oy ja Cireco Finland Oy, joka jo omistaa saarella Nokian vanhan pääkonttorin ja puusepänverstaan.

Nokian Tehdassaarella on merkittävä rooli suomalaisen teollisuuden synnylle. Saarelle perustettiin puuhiomo vuonna 1868, joka sai nimekseen Nokia Aktiebolag vuonna 1871. Anne Savin / Yle

Alueella toimisi Ketolan mukaan yrityksiä, pienimuotoista teollisuutta, harrastusmahdollisuuksia, palveluita, kulttuuria, taidetta ja tapahtumia.

– Mutta esimerkiksi päivisin toimistokäytössä olevia tiloja voitaisiin hyödyntää ilta-aikana yhteisöjen käytössä, Ketola avaa alueen toimintamallin tuomia mahdollisuuksia.

Alueen vanhaa ilmettä on vaalittu aiemminkin, kun välillä autokorjaamona toimineen rakennuksen seinä on entisöity palauttamalla ikkunat oviaukkojen kohdalle. Anne Savin / Yle

Kaiken tekemisen perustana kiertotalous

Cireco on yhtiö, jonka tekemistä ohjaavat kiertotalouden periaatteet. Uudisrakentaminen ja saneeraus tehdään tarpeiden pohjalta, ja kaikissa valinnoissa pyritään toimimaan vähäpäästöisesti. Se tarkoittaa Tehdassaaressa esimerkiksi alueella puretun materiaalin käyttämistä toisessa kohteessa.

– Tehdassaaressa tullaan myös käyttämään uusiutuvaa energiaa ja vähentämään puhdistetun veden käyttöä vesi- ja sanitaatioratkaisuilla, Ketola mainitsee esimerkeiksi yhtiön toimintalinjasta.

Nokian Tehdassaari Marjut Suomi / Yle

Upofloorin toimistona palvellut rakennus on sisältäkin hyvässä kunnossa, eikä kaipaa suurta remontoimista. Anne Savin / Yle

Ketolaa viehättää Tehdassaaressa se, että saarella on jo hyödynnettävissä oleva rakennuskanta.

– Uuden rakentaminen rasittaa aina ympäristöä. Se on hirveä epäkohta, johon täytyy ehdottomasti puuttua ja mahdollisimman nopeasti.

Vanha tehdassali ei välttämättä tarvitse ehostusta, jos sinne sijoittuu teollista toimintaa. Anne Savin / Yle

Cireco haluaa välttää ylikorjaamista, eikä aio saneerata tiloja ilman todellista tarvetta.

– Jos tiloihin tulee tehdastoimija, niin ei ole millään tapaa järkevää, että siellä olisi seinät maalattu ja kaikki viimeisen päälle uusittuna kiiltävää ja hienoa.

Tehdassaarella toimii jo luovaan taiteeseen keskittyvä Tehdassaaren Osuuskunta, jonka kanssa Cireco tekee yhteistyötä mm. Ars-tapahtuman tiimoilta. Anne Savin / Yle

Cireco listattiin mukaan Sitran esittelemien esimerkkien joukkoon improvisoivimmista kiertotalouden yrityksistä vuonna 2019. Suomen itsenäisyyden rahasto Sitra haastaa listallaan suomalaisyritykset vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin.

Vanha portinvartijan talo ei kuulu Cirecolle, mutta heidän toiveenaan on päästä kehittämään myös sitä. Anne Savin / Yle

Tehdassaari on tärkeä alue Nokialle ja nokialaisille

Nokian kaupunki myi kohteen huutokaupalla, joten ostaja valikoitui tarjotun ostohinnan perusteella. Cireco maksoi kohteesta 53 000 euroa. Kaupunki on tyytyväinen, että alue päätyi juuri Cirecolle.

– Vaikuttaa, että Tehdassaari sai erittäin hyvän ja luovan omistajan, vastaa kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Hänen odotuksensa saaren tulevaisuutta kohtaan ovat korkealla.

– Olisi hienoa, jos saari heräisi entiseen loistoonsa. Siellä olisi runsaasti työpaikkoja, lisäisi Nokian vetovoimaa ja että saaren kulttuurihistorialliset arvot säilyisivät, Väätäinen jatkaa.

Kaupunki ei voi sanella ehtoja saaren kehittämiselle, mutta kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Haapaniemi toivoo alueen kehittämisen lähtevän liikkeelle ripeästi. Anne Savin / Yle

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Haapaniemi on myös tyytyväinen uuteen omistajaan.

– Toiveissa on, että tällä alkaisi tapahtua ripeästi, ja tänne tulisi toimintaa ja työpaikkoja. Tämä on osa ihan Nokian kaupungin ydinkeskustaa, joten toiveissa on myöskin virkistysmahdollisuuksia kaikille nokialaisille ja miksei myös ulkopaikkakuntalaisille.

Tähän toiveeseen Cirecon perustajan Perttu Ketolan on helppo vastata. Vaikka alue tavoittelee kansainvälistäkin huomiota, se ei Ketolan mukaan estä näkemästä lähelle.

– Nokialaisille tarjottavat palvelut ovat keskeisessä asemassa, lupaa Ketola.

Jos asuminen olisi kaavassa sallittua, niin Perttu Ketolan toiveissa on olisi rakentaa joskus korkeaan, valoisaan halliin loft-asuntoja. Tällä hetkellä asuminen ei kuitenkaan ole mahdollista paperi- ja rengastehtaan välittömässä läheisyydessä. Anne Savin / Yle

Nyt Cirecossa on aika kääriä hihat, ryhtyä töihin, ja lunastaa lupauksiaan. Mukana on joukko yhteistyökumppaneita. Alueen investointien hintaa on vielä vaikea sanoa.

– Cireco tulee käyttämään omaa rahaa hankkeessa. Alkurahoitus on omarahoitusta ja sitä on käytettävissä riittävästi. Hankkeen kokonaiskustannnukset ovat kymmeniä miljoonia euroja.

Cirecon toimisto sijaitsee Tehdassaarella, Nokia-yhtiön vuonna 1908 rakennuttamassa pääkonttorissa. Anne Savin / Yle

Kysymykseen, miltä Tehdassaari näyttää kymmenen vuoden kuluttua, Ketola ei uskalla suoralta kädeltä vastata. Nyt töihin ryhdyttäessä päällimmäisenä ajatuksissa on ohjenuora toteuttaa alue kestävästi ja kiertotalouden periaatteita kunnioittaen.

– Meille on kunniakysymys, että saamme olla vaikuttamassa uudenlaiseen toimintakulttuuriin ja omalla esimerkillä voidaan osoittaa sitä erilaista tekemistä. Me toivomme, että tämä inspiroi taas yhä uusia toimijoita lähteämään mukaan ekologiseen rakentamiseen ja vastuullisempaan toimintaan.