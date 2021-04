Maasotakoulun ja Karjalan prikaatin koronatilanne paranee tasaisesti – RUK:ssa kymmenien tapausten ero kahdessa viikossa

Myös Karjalan prikaatin tilanne on everstiluutnantin mukaan vakaa ja hallinnassa.

Maasotakoulun koronatapausten määrä on laskenut tasaisesti. Tänään torstaina koronapositiivisia on seitsemän, joista viisi on varusmiehiä Haminassa, puolustusvoimat tiedottaa.

Uusia koronatapauksia on viime viikon tilanteeseen verrattuna todettu viisi.

Sairastuneet on asetettu karanteeniin, ja he sairastavat kotona tai varuskunnan tiloissa erillään muista. Tällä hetkellä altistuneita tai sairastuneiden kanssa tekemisisissä olleita on yhteensä 16 henkilöä. Maasotakoulussa jatketaan edelleen tiukkoja koronavirusvarotoimia.

Maasotakoulussa oli vielä kaksi viikkoa sitten 56 tartuntaa. Viikko sitten torstaina koronapositiivisia oli 29.

– Tämä tilanne, joka äityi lukumääräisesti aika isoksikin, on tietysti positiivista, että se on mennyt parempaan suuntaan ja pieneksi. Muutamia tapauksia on tällä hetkellä enää tästä isommasta ryppäästä, kertoo Reserviupseerikoulun johtaja, eversti Vesa Helminen.

Maasotakoulu tarkastelee toimiaan kriittisesti

Maasotakoulussa aloitettiin aiemmin selvitys tartuntaketjun syntymisestä, sen leviämisestä ja mahdollisista omaan toimintaan liittyvistä epäkohdista.

– Kyllä me tiukan pohdinnan tuossa teimme ja kävimme asiaa kokonaisvaltaisesti läpi. Tunnistettiin, että tärkeää on aika elementtinä ja siihen liittyen tietysti nopea reagointi mahdollisimman pieniin osastoihin, kun tällainen tautitapaus tulee. Eristystoimenpiteiden tulee toimia sekä maastossa että kasarmilla, sanoo Helminen.

Helmisen mukaan Maasotakoulu tarkastelee toimintaansa kriittisesti joka päivä jatkuvan parantamisen periaatteella. Selvityksen myötä vastuita on tarkistettu ja lisätty niin Maasotakoulun sisällä kuin Maasotakoulun, Haminan terveysaseman ja Sotilaslääketieteen keskuksen välillä.

– Näillä uskoisin, että me olemme edelleen paremmassa valmiudessa, jos edelleen koronapositiivisia ilmenee.

Karjalan prikaatissa tapaukset on saatu rajattua

Karjalan prikaatin esikuntapäällikön, everstiluutnantti Juhana Skytän mukaan koronatilanne on vakaa myös Karjalan prikaatissa.

– Vekaranjärven varuskunnassa on 10 koronapotilasta ja kuutisenkymmentä karanteenissa. Luku on laskusuunnassa verrattuna aiempaan, Skyttä kertoo.

Karjalan prikaatissa oli vielä helmikuussa todettu vuoden alusta yli 90 tartuntaa. Skytän mukaan koronatoimenpiteillä on pystytty rajaamaan koronatapaukset tiettyihin osastoihin.

– Kaikki koronapotilaat ovat yhdessä yksikössä, eikä korona ole levinnyt sieltä muualle.

Lue lisää: Korona riehuu RUK:ssa, jo 49 tartuntaa – varusmies kertoo, että kunnon eristykseen ei päässyt lievillä oireilla: "Täydellinen koronalinko"

Lue lisää: Maasotakoulussa selvitetään, miksi koronatartunnat pääsivät leviämään RUK:ssa: "Tässä on varmasti roolinsa varusmiehillä ja henkilökunnalla"

Lue lisää: Varusmiehiä alettiin siirtää tuvista telttoihin – Karjalan prikaatissa jo 70 koronatartuntaa