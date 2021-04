Herätys: Kehysriihessä odotetaan ratkaisuja, työvoimapula kurittaa varhaiskasvatusta, Navalnyin terveydentilasta kerrotaan lisätietoja

Yle seuraa: Puoliväliriihen kolmas päivä alkaa

Sanna Marinin (sd.) hallituksen puoliväliriihessä odotetaan tänään ratkaisuja. Julkisen talouden rahankäyttö näyttää jakavan hallituspuolueita, sillä eilen puolueet eivät päässeet sopuun yhdestäkään asiasta. Puoliväliriihen isona aiheena on mm. työllisyyden parantaminen. Pääministeri Marinin kompromissiesitys, jolla hallitus yrittäisi saavuttaa 80 000 uuden työllisen tavoitteen sai keskustalta täystyrmäyksen. Keskustan mielestä Marinin ehdotus ei vahvistaisi riittävästi julkista taloutta. Myös työvoimapalveluiden siirtämisen te-toimistoista kuntiin, osatyökykyisten työllistäminen ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus jakaa hallituspuolueita. Kehysriihi jatkuu aamulla klo 9 viisikon ja työryhmien työskentelyllä, Yle seuraa päivän tapahtumia täällä.

Aleksei Navalnyin lääkärit kehottavat oppositiopoliitikkoa lopettamaan syömälakkonsa välittömästi

Navalnyi aloitti maaliskuun lopussa syömälakon vankilaolojensa vuoksi. Tämä kuva on oikeudenkäynnistä 12. helmikuuta. Moskovan Babuškinskin piirioikeuden lehdistötoimisto / AFP

Venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin henkilökohtaiset lääkärit kehottivat häntä lopettamaan syömälakkonsa välittömästi. Navalnyi oli torstaina ollut syömälakossa jo 23 päivää. Lääkäreiden mukaan Navalnyi pääsi tiistaina riippumattoman lääkärin tutkittavaksi julkiseen sairaalaan. Navalnyin lääkärit ovat arvioineet tutkimuksen tulokset ja ilmoittavat arvionsa Navalnyin terveydentilasta perjantaina.

Kun päteviä varhaiskasvatuksen opettajia ei ole, on kelpoisuusvaatimuksissa joustettava

Vaasan Metsäkallion esikoululaiset opettelivat lukuja ja laskemista kauppaleikin avulla. Mirva Ekman / Yle

Krooninen työvoimapula kurittaa varhaiskasvatusta yhä enemmän myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Varhaiskasvatuksen opettajia tarvittaisiin tuhansia lisää – ja samalla kunnissa valmistaudutaan elokuussa alkavaan kaksivuotisen päivähoidon kokeiluun. Kun väki ei riitä, on välillä joustettava muodollisista pätevyyksistä. Pahimmilllaan lapsi voi olla päiväkodissa eskariin asti ilman kelpoisuusehdot täyttävää opettajaa. Tilanne venyttää työntekijöiden jaksamista, mutta ei toivottavasti tunnu koteihin asti.

Ruotsissa naisten kohtaama väkivalta keskusteluttaa nuoriakin

17-vuotiaat Tuva, Aina, Desiree ja Oliva kertovat, että väkivalta on tavallista myös nuorten suhteissa. Malin Palm

Ruotsissa on pääsiäisen jälkeen tapettu viisi naista, ja tappajiksi epäillään heidän kanssaan suhteessa olleita miehiä. Ruotsin puoluejohtajat kokoontuvat tänään keskustelemaan keinoista, joilla miesten harjoittamaa lähisuhdeväkivaltaa voitaisiin vähentää. Yksi tärkeä tekijä on nuorten asennekasvatus. Ylen haastattelemat malmöläisnuoret kertovat, että monella tytöllä on jo hyvin nuorena ongelmia poikien kanssa, koska nämä eivät välttämättä siedä torjumista tai yrittävät seurustelusuhteessa kontrolloida tyttöjä liikaa.

Merkel joutuu selittämään skandaalinkäryisen maksuvälitysyhtiön lobbaamista

Angela Merkel osallistui Saksan liittopäiville keskiviikkona Berliinissä. Clemens Bilan / EPA

Saksan liittokansleri Angela Merkel on tänään Saksan parlamentin tutkintakomitean kuultavana historiallisen suuressa petosvyyhdissä. Pörssiin listattu maksupalveluyhtiö Wirecard ajautui konkurssiin viime vuonna, kun yrityksen taseesta puuttui 1,9 miljardia euroa. Yrityksen johtajia epäillään rahanpesusta sekä petoksesta. Merkelin on kerrottu lobanneen yhtiön puolesta Kiinassa, vaikka epäilykset yhtiön toiminnasta olivat jo heränneet.

Päivästä on tulossa sateinen

Yle

Päivästä on tulossa sateinen lähes koko maassa. Sateet voimistuvat erityisesti maan länsiosassa aamun aikana. Sateet voivat tulla niin lumena, räntäna kuin vetenäkin. Etenkin Pohjanmaalta Kainuuseen yltävällä alueella vesi tulee lumisateena ja voi olla paikoin runsasta. Myös etelässä tulee monin paikoin sadekuuroja. Lumi- ja räntäsade voi olla ajoittain sakeaa. Poutaisinta sää on tänään Lapissa.

