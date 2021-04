Jukka Lammi säästää yli 1 000 euroa maastopyöränsä hinnasta: työsuhdepyöräetu on kiihdyttänyt kalliimpien pyörien kysyntää entisestään

Vuoden alussa voimaan tullut työsuhdepyöräedun verottomuus 1 200 euroon asti on kiihdyttänyt kalliimpien pyörien kysyntää. Monet työnantajat ovat tarttuneet kiinni verottajan tarjoamaan veroetuun ja tarjoavat pyöräetua työntekijöilleen.

Lahtelainen Kempillä työskentelevä hitsausneuvoja Jukka Lammi joutui etsimään haluamaansa työsuhdepyörää itse verkosta. Koronapandemia on tuonut polkupyöriä myyviin liikkeisiin tilanteen, missä joudutaan usein tarjoamaan ei oota. Pandemia sulki osia valmistavia tehtaita Aasiassa ja tällä hetkellä joitakin pyörämalleja voi joutua odottamaan jopa pari vuotta.

Kun Lammi löysi itselleen sopivan maastopyörän, työnantajan sopimuskumppani tilasi sen.

– Hyvä juttu tässä on se, että pyörän voi ostaa mistä vaan ja minkä hintaisen tahansa.

4 000 euron arvoisesta maastopyörästään Lammi maksaa kuukaudessa 100 euroa työsuhde-etuna, minkä työnantaja vähentää kuukausipalkasta. Perussopimukseen kuuluu pyörälle vakuutus, huollot voi lisätä halutessa.

Lammi ei maksa veroa polkupyöräedustaan, sillä se on työntekijälle verotonta tuloa 1 200 euroon asti vuodessa (siirryt toiseen palveluun). Sopimus on tehty niin, että neljässä vuodessa pyörä on täysin maksettu ja jää Lammille.

– Olen laskenut, että neljän vuoden aikana tulee säästöä yli 1 000 euroa jos vertaa siihen että olisin itse hakenut pyörän kaupasta.

Tukeva maastopeli on tarjonnut Jukka Lammin mielestä rahalle hyvin vastinetta. Markku Lähdetluoma / Yle

Alamäkipainotteista maastopyöräilyä harrastava Lammi suuntaa työpäivän jälkeen työkavereidensa kanssa 20-30 kilometrin pituiselle lenkille Salpausselän maastoihin. Lammin pyörä ei ole sähköavusteinen.

– Olen hyvässä kunnossa fyysisesti, joten en tarvinnut lisäbuustia sähköavusteisesta pyörästä. Tässä mennään kunto edellä.

Kemppi tarjoaa pyöräedun kaikille työntekijöilleen

Hitsausalan yritys Kemppi päätti Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi tarjota pyöräetua kaikille 500 työntekijälleen. Tähän mennessä noin 30 työntekijää on ottanut edun käyttöönsä.

– Kempillä on pitkät perinteet työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisessa. Katsottiin, että tämä on yksi loistava tapa edistää työntekijöiden hyvinvointia, kertoo Kemppi Groupin henkilöstöpäällikkö Miia Ylikorpi.

Kemppi käyttää pyörien ostamiseen ja liisaukseen sopimuskumppania. Alalla on useita toimijoita. Ylikorpi kertoo, että palveluiden tarjoajissa on eroja, joita työnantajan kannattaa selvittää huolella etukäteen.

– Tekemämme vertailu perustui siihen, mikä on työntekijän kannalta edullisin: eli kokonaishinta ja vapaus valita mieleinen pyörä. Ajopeli saa maksaa enintään 4 000 euroa.

Pyöräetu ei vaikuta työntekijän eläkemaksuihin, sillä työnantaja maksaa eläkemaksuja edun suuruudesta. Liisauskumppanin sopimuskuluista tulee työnantajalle pienoinen lisäkustannus pyöräetua kohti.

– Työnantajalle tulee kustannuksia tämän hetkisen tiedon mukaan vähän reilut 10 euroa kuukaudessa pyörää kohden.

Monesta muusta pyöräedusta kiinnostuneesta yrityksestä on jo oltu yhteydessä Kemppiin.

Miia Ylikorven mielestä pyöräetu on oiva tapa tukea työntekijöiden hyvinvointia. Markku Lähdetluoma / Yle

Yritys voi ostaa pyörät omakseen

Lahtelainen insinööritoimisto Päijät-Suunnittelu on huomattavasti pienempi yritys kuin Kemppi. Työntekijöitä on toistakymmentä.

Yrityksessä pyörien ostaminen suoraan omaksi nähtiin joustavaksi tavaksi tarjota etua työntekijöille, kertoo toimitusjohtaja Jussi Suontama.

– Koimme, että tämä on meille helpoin ja halvin vaihtoehto.

Suontama kertoo, että pyöräedun tarjoamiseen päädyttiin pitkälti siitä syystä, että insinööritoimiston työ muutoin on varsin istumapainotteista.

– Seisotaan paikallaan tai istutaan toimistolla. Ajateltiin tällä henkilökunnan hyvinvointia.

Itselleen Suontama päätyi ottamaan pyöräetuna sähköavusteisen maastopyörän. Suontama ei näe mitään syytä sille, mikseivät kaikki yritykset voisi lähteä tarjoamaan pyöräetua työntekijöilleen.

– Minusta tämä on hyvä asia, win-win -tilanne. Tästä on hyötyä sekä työnantajalle että työntekijälle.

Jussi Suontama (vas.) hankki sähköavusteisen maastopyörän. Yhtiökumppani Olli Laurell kauramoottorilla kulkevan maantiepyörän. Markku Lähdetluoma / Yle

Pyöräliiton arvion mukaan veroetu tulee vähentämään autoilua

Pyöräliiton mielestä polkupyöräedun verottomuus 1 200 euroon asti vuodessa on hyvä uudistus. Pyöräliiton vt. toiminnanjohtajan Vellu Taskilan mukaan se mahdollistaa jo varsin hyvän uuden pyörän hankkimisen.

– Erityisen hyvä on se, että pyöräedulla voi hankkia sähköavusteisen pyörän.

Pyöräliitossa uskotaan, että sähköavusteinen pyörä korvaa merkittävästi henkilöautoilla tehtäviä matkoja.

– Se muuttaa kulkemistottumuksia jopa talvella. Sähköpyörät nostavat vähitellen osuuttaan, se on eurooppalainen ilmiö.

Liitossa ajetaan myös tukea taloyhtiöille ja kauppakeskuksiin, jotta ne pystyisivät tarjoamaan parempia pyöräparkkeja.

Akusta kannattaa pitää huolta, se voi maksaa jopa 1000 euroa kertoo Lahden Polkupyörähuollon myyjä Mikko Hirn. Markku Lähdetluoma / Yle

