Veneessä on remontti kesken, mutta Kim Kukanaho lähtee sillä vesille: "Tylsää pyöritellä ruoria kuivalla maalla"

Kouvolalainen Kim Kukanaho kiipeää veneeseensä ja istahtaa kipparin penkille Hirvelän kotisatamassa Kymijoen rannalla.

Katse tähyää tuulilasin läpi edessä näkyvälle väylälle, joka vie kohti viime kesänä avattua veneilyreittiä Kimolan kanavalle ja Päijänteelle.

Kädet hakeutuvat tekemään ohjausliikkeitä puiselle ruorille.

– Hyvältähän tämä käteen tuntuu, mies myhäilee tyytyväisenä ruoria pyöritellessään.

Veneilyn kannalta hänellä on kuitenkin käsissään vielä yksi iso mutta.

Kukanahon yli 11-metrinen vene seisoo yhä tukevasti kuivalla maalla sataman talvisäilytysalueella. Marinella-niminen vene on nimittäin käytännössä vielä kunnostustyömaa, todellinen veneilijän talviprojekti.

Kim Kukanaholle se tarkoittaa muun muassa sitä, että matkustustilat menevät kokonaan uusiksi.

– Kyllähän tämä vähän hirvittää, mies naureskelee työmäärää, johon käytettyjä tunteja on varovasti arvioiden kertynyt vähintään useita kymmeniä.

Vaikka remontti on vielä kesken, päiviä vesille pääsyyn voi alkaa jo laskea.

Viime elokuussa käyttöön otettu, Päijänteen ja Kymijoen yhdistävä Kimolan kanava aukeaa ensimmäiseen kokonaiseen kesäänsä 7. toukokuuta.

Viimeistään silloin Kukanaho aikoo saada veneensä vesille, sillä jotain on jo saatu valmiiksikin.

– Onneksi edellinen omistaja eli appiukko on hoitanut moottorihommat, sen puolesta tällä kyllä voisi lähteä liikkeelle vaikka heti, Kukanaho kiittelee.

Mutta sitä ennen riittää vielä töitä, että veneessä mahtuisi matkustamaankin.

Uiva kesämökki

Kim Kukanahon projekti Marinellan kanssa alkoi viime syksynä, kun hän teki kaupat veneestä appensa kanssa.

Sisustuksen purkamisen jälkeen vuonna 1978 valmistuneeseen veneeseen on vaihdettu puuosia sisä- ja ulkopuolelle, pinnat ovat saaneet uutta maalia ja moottori on huollettu ajokuntoon. Myös veneen sauna on käyttöä vaille valmis.

Korjaukset ajoitettiin viime syksyyn ja tähän kevääseen, kylmimmät talvikuukaudet venetyömaa vietti hiljaiseloa.

Kim Kukanahon veneessä sisustus menee kokonaan uusiksi. Vesa Grekula / Yle

Nyt talven ajan venettä suojanneet pressut on juuri poistettu. Hiljalleen veneestä muodostuu uiva kesämökki.

– Uusi keittiötaso tuli juuri, kaapit on uusittu, ja aurinkopaneelit ovat tulossa katolle. Asennustöitä on luvassa, taitaa tulla työläin vaihe koko projektissa, arvelee Kim Kukanaho.

Aurinkosähköjärjestelmä tuottaa virtaa muun muassa jääkaappi-pakastimelle.

Kim Kukanahon veneprojektissa reitti Kymijoelta Kimolan kanavan kautta Päijänteelle siintää vielä hetken vain ajatuksissa. Vesa Grekula / Yle

Lisäksi uudistamista kaipaa kipparin istuin, joka korkealle ulottuvine niskatukineen näyttää aivan vanhalta autonpenkiltä.

Eikä ihme.

– Autonpenkkihän se onkin. Ja hyvä istua, Kukanaho naurahtaa.

Seuraava tieto ei oikeastaan edes yllätä.

– Eiköhän siihen tule tilalle toinen autonpenkki, vähän uudempi kuitenkin, tuumailee Kukanaho.

Lisää kanavaliikennettä ja laituripaikkoja

Kim Kukanahon veneprojekti on yksi esimerkki siitä, mitä Kimolan kanavan synnyttämässä vesiliikenteessä ja sen ympärillä juuri tänä keväänä tapahtuu.

Esimerkiksi Heinolan ja Kouvolan Voikkaan väliselle reitille on tulossa jyväskyläläisen Päijänne-Risteilyt Hildenin 170-paikkainen alus.

Laivan on tarkoitus kuljettaa matkustajia risteilylle kolmena päivänä viikossa heinäkuussa, ellei koronapandemia sotke suunnitelmia.

Yksi Kouvolan satamien odotetuimmista palveluista on polttoaineen myynti (siirryt toiseen palveluun), jonka on tarkoitus alkaa Virtakiven satamassa kesällä. Asian nytkähtämistä eteenpäin odotetaan jo lähipäivinä, kun kaupungin maaliskuussa hyväksymä asemakaavan muutos saa lainvoiman.

Kouvolan kaupunki viimeistelee Voikkaan lähellä sijaitsevia Hirvelän ja Virtakiven venesatamiaan vielä keväällä 2021. Lisää laituritilaa tulee risteilyaluksille ja huviveneille. Vesa Grekula / Yle

Satamiin (siirryt toiseen palveluun) valmistuu keväällä vielä lisää laituripaikkoja, Hirvelään veneille ja Virtakiveen risteilyaluksille.

Lisäksi Hirvelässä on alkamassa niin kutsutun veneilijöiden kylätalon rakennustyöt. Taloon tulee Kouvolan järvipelastusaseman uusi tukikohta. Samaan yhteyteen tulee myös toimitiloja paikalliselle veneilyseuralle sekä kalusto- ja varastotilaa Kymenlaakson pelastuslaitokselle.

Lue lisää: 40 järvipelastajaa treenaa jatkuvasti Suomen uusimman venereitin ongelmia varten: "Kanava on ihmeellinen, vastaavaa ei ole muualla"

Kimolan kanavan kautta kulki lyhyeksi jääneen kauden aikana viime vuonna arviolta parituhatta venekuntaa.

Parin viikon kuluttua avattavalle kanavalle aikoo nyt myös Kim Kukanaho, mutta kanavassa liikkuminen voi jäädä vähiin, sillä ajatukset vievät miestä jo paljon pitemmälle.

Päijänne, Saimaa, Suomenlahti

Kim Kukanaho kertoo veneilleensä jo vuosikymmenien ajan. Tähän asti tutuksi on tullut lähinnä Kouvolan pohjoisosassa sijaitseva ja osin Mäntyharjun puolelle ulottuva vapaa-ajan asukkaiden suosiossa oleva Vuohijärvi. Siellä hän on veneillyt ja kalastanut nykyistä Marinellaansa pienemmällä retkiveneellä.

Nykyisestä veneilyinnostuksesta kertoo sekin, että Kukanaho kävi viime syksynä Suomen Navigaatioliiton kurssin, jolta hän valmistui saaristolaivuriksi.

– Kurssilla tuli opittua veneilyn tärkeimmät säännöt, hän sanoo.

Kimolan kanavan mahdollistama reitti Kouvolasta Kymijoelta Päijänteellä ehti tulla kuitenkin tutuksi jo viime kesänä. Silloin hän harjoitteli ajamista Marinellalla sen edellisen omistajan, appensa Ossi Hasun opastamana.

– Kyllä se on hieno reitti.

Marinella -vene odottelee vielä vesillepääsyä Hirvelän venesataman talvisäilytysalueella Voikkaan lähellä Kouvolassa. Vesa Grekula / Yle

Kukanaho sanoo olevansa tyytyväinen, että uusi reitti Kimolan kautta Päijänteelle on vihdoin käytettävissä.

Ja nimenomaan Päijänteelle hän aikoo tulevanakin kesänä suunnata.

– Viime kesänä ennätin Kuhmoisiin saakka. Jospa jo ensi kesänä ehtisi vaikka Jyväskylässä käydä. Kyllähän minä vesillä viihtyisin vaikka koko kesän.

Veneen remontointi on vielä kesken, mutta Kim Kukanaholla katse on jo kohti tulevan kesän veneilyä. Vesa Grekula / Yle

Kimolan kanavaa Kukanaho ei kuitenkaan suunnittele ajavansa edestakaisin. Viime kesänä hän huomasi, että Kimolassa voi joutua odottamaan pitkään omaa vuoroaan ennen kuin pääsee kanavaan ja siitä läpi.

– Marinellalla on jo laituripaikka Heinolassa. Mieluummin ajan sinne autolla Kouvolasta tunnin, ja lähden sitten sieltä Päijänteelle, kertoo Kukanaho.

Eivätkä hänen veneilysuunnitelmansa Marinellan kanssa jää vielä tähänkään.

– Ensi vuoden kesällä voisi sitten olla vuorossa jo lähtö Saimaalle – tai merille Kotkasta tai Haminasta, kaavailee Kukanaho.