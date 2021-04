Ainosta tulee isona koronakoira – tulevan huippuhaistajan pentuaikaan sisältyy hälyä ja hajupurkkeja

Jutun päähenkilö on hereillä, vaikka sen omistaja Ria Alatalo ehti jo pohtia, osuuko haastattelu pahasti päiväuniaikaan. 10-viikkoinen labradorinnoutaja Aino kirmaa tamperelaispihaan ja hetken vieraan ympärillä tanssahdeltuaan jää pyörimään emäntänsä jalkoihin.

Aino näyttää tavalliselta kotikoiran pennulta, mutta toisin kuin useimmilla lajitovereilla sen tulevaisuudessa häämöttää työura. Ainon molemmat vanhemmat työskentelevät hajutyötehtävissä.

– Ainosta tulee todennäköisesti koronakoira kuten vanhemmistaankin. Sen emo ja isä työskentelevät tällä hetkellä työmailla ja auttavat seulonnassa haistelemalla korona-altistuneita, Alatalo kertoo.

Työura on hyvänenäisten koirien jälkeläiselle melko selvä valinta. On syytä olettaa, että myös Ainolle on periytynyt erinomainen hajuaisti. Ria Alatalo on kouluttanut vuosien mittaan paljon eri rotuisia koiria, ja hän vahvistaa Ainon erottuvan joukosta.

– Kun toin Ainon ensimmäistä kertaa ulos, se painoi kuonon maahan ja meni pari senttiä kerrallaan eteenpäin. Huomasin heti, että sillä on tarkka nenä.

Hajutunnistusta voi myös harrastaa, ja silloin puhutaan nose workista. “Sairauksien haistaminen on kuitenkin ihan oma taiteenlajinsa, eikä enää harrastus”, Ria Alatalo muistuttaa. Anna Sirén / Yle

Häly ei saa häiritä haistamista

Varsinainen työelämä häämöttää vielä kaukana, mutta tiettyä valmistautumista kuuluu jo pennun ensimmäiseen elinvuoteen. Ria Alatalo on ammatiltaan agilityvalmentaja ja koirankouluttaja, joten Aino tulee saamaan huolellisen perus- ja tottelevaisuuskoulutuksen. Lisäksi sen on erityisen tärkeää kerätä mahdollisimman paljon kokemuksia ympäröivästä maailmasta.

– Aino tulee reissaamaan mukanani koko kesän. Käymme kaupoissa, busseissa, ostoskeskuksissa ja uimarantojen liepeillä - kaikkialla, missä on paljon ihmisiä. Lisäksi harjoitellaan erilaisilla pinnoilla kävelemistä ja esimerkiksi rappusissa liikkumista.

Kaikella tällä pyritään siihen, ettei koira häiriinny ympäristöstään tai hälystä jos sen tuleva työpaikka sattuu olemaan esimerkiksi lentokenttä.

Toistaiseksi Aino on tyyni kuin vanhempikin konkari. Haastattelusta ja naapuripihassa soivasta sirkkelistä huolimatta se syö kaikessa rauhassa multaa. Tämän rauhallisen luottavaisuuden Ria Alatalo toivoo voivansa koirassa säilyttää.

– Luottamus on tärkeää. Kun haluaa tottelevaisen koiran, sitä ei saa huijata. Ihmiset tykkäävät leikeistä, joissa koiralle muka-heitetään jotakin, mutta koira ei huijausleikkiä ymmärrä.

Hajujen opiskelemisen ohessa Aino saa viettää poikkeuksellisen auvoisaa kotielämää. Saman katon alla asuu kolme muutakin koiraa - tosin Ria Alatalo sanoo henkilökohtaisesti omistavansa talouden koirista vain kaksi. “Kaksi muuta ovat tyttären. Kun sanansa asettelee oikein, on helpompi perustella puolisolle, miksi halusin ottaa vielä yhden koiran”, Alatalo nauraa. Anna Sirén / Yle

Koronakoira haistelee maskeja

Kun vuoden ikä alkaa häämöttää, siirrytään opinnoissa seuraavalle tasolle. Koronaviruksen haistelua opetellaan laboratorio-olosuhteissa toisten ammattilaisten johdolla, mutta sitä ennen Ria Alatalon tehtävänä on opettaa Ainolle hajuerottelun perusteet.

– Muutaman kuukauden päästä Aino alkaa harjoitella sitä, että se näyttää tassulla tai nenällä sellaista purkkia, jossa on määrätty haju.

Kotikoulun käytyään Aino aloittaa täsmäopiskelun. Tämä tapahtuu Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä toimivan Wise Nosen laboratoriossa Vantaalla. Se on Suomen ainoa koronakoirien harjoittelupaikka.

– Koulutuksessa tarvitaan testattuja näytteitä ja tämä yhteistyökuvio mahdollistaa koko homman, sanoo Wise Nosen koronaprojektin koulutuspäällikkö Tommy Wirén.

Ainon isä Kosti työskentelee muun muassa lentokentillä koronakoirana. Matti Myller / Yle

Tunnettu koirien kouluttaja Wirén kuvailee sairauksia haistavan koiran tehtävää kaksin verroin monimutkaisemmaksi kuin esimerkiksi homekoiran. Nyt onnistumisprosentti on kiinni yhtälailla sairaan kuin terveenkin näytteen merkkaamisesta.

– Jokaisen ihmisen haju on erilainen, ja silti koiran pitää osata seuloa näytteet kahteen ryhmään. Se, että koira erottaa koronapositiivisen hajun, on hyvä alku. Sen lisäksi pitää pystyä erottamaan ihminen, jolla koronan hajua ei ole.

Koronatunnistajaksi koulutettavan koiran eteen tuodaan laboratoriossa alati kasvava määrä purkkeja, joiden kansissa on reikiä. Purkeissa voi olla esimerkiksi ihopyyhintänäytteitä tai käytettyjä maskeja. Hajut vaihtuvat koko ajan, ja enemmistö näytteistä on negatiivisia.

Se, että koira erottaa koronapositiivisen hajun, on hyvä alku. Sen lisäksi pitää pystyä erottamaan ihminen, jolla koronan hajua ei ole. Tommy Wirén

Koiran nenä peittoaa ihmisen keksinnöt

Koirien osumatarkkuus on suurtenkin näytemäärien keskellä hurja, lähes sata prosenttia. Se, että koira merkkaa näytteen, on kuitenkin merkki lisätutkimuksen tarpeesta eikä välttämättä koronatartunnasta.

– Koira tunnistaa hajun, mutta se ei osaa diagnosoida mistä haju on esimerkiksi maskiin tarttunut. Koiran tunnistamien positiivisten näytteiden joukossa voi olla altistuneita, joihin haju on tarttunut muualta kuin heistä itsestään, Wirén muistuttaa.

Yksi ensimmäisistä asioista, joita Ria Alatalo Ainolle opettaa, on herkkupalasta luopuminen. Aino palkitaan siitä, että se malttaa mielensä.

Koiran tekemän esiseulonnan ansiosta terveydenhuollon kuormitusta voidaan keventää huomattavasti, kun esimerkiksi suurelta työmaalta tarvitsee lähettää testattavaksi satojen sijasta kymmeniä näytteitä.

Suomalainen koronakoirakoulutus kiinnostaa rajojen ulkopuolella. Osaaminen on maailman kärkitasoa, mutta toiminnan mittakaava pieni, Tommy Wirén harmittelee.

– Esimerkiksi Ranskassa on valtion puolesta paitsi rahoitus myös koirat ja ohjaajat, 17 sairaalaa ja pari yliopistoa. Suomessa näytteet tulevat yhdestä sairaalasta, tutkijoita on yksi ja alle kymmenen henkilöä pyörittää koko hommaa lahjoitusten turvin. Siksi meillä ei ole isompaa volyymia.

Ihminen on hihnanpitäjä ja sihteeri

Tottuneiden työkoirien koronakoulutus voi hoitua parissa kuukaudessa. Aino tulee tarvitsemaan ensin aikaa kasvaa ja vasta sitten aikaa erikoistua. Mikäli koronaepidemia alkaa kunnolla hiipua ennen kuin Ainon työura pääsee käyntiin, haju vaihdetaan. Koulutetut hajukoirat ympäri maailmaa haistelevat koronan lisäksi esimerkiksi ihosyöpää, Alzheimerin tautia ja malariaa.

Ria Alatalo on aiemmalta koulutukseltaan myös laboratorioalan ammattilainen, ja hänelle siirtymä lääketieteelliselle puolelle on tervetullutta vaihtelua agilityvalmennukseen keskittyneiden seitsemän vuoden jälkeen.

– Olen lukenut maailmalla tehtäviä koronakoiratutkimuksia. Ainon kanssa työskenteleminen on minulle tosi hyvä yhdistelmä aiemman ammattini takia.

Huippunenä saa toistaiseksi keskittyä kotipihassa leijuviin hajuihin. Anna Sirén / Yle

Ainon kanssa työskennellessään Alatalo tulee kuitenkin pysymään taustalla. Hänen tehtävänsä ei ole tulkita tutkimuksia vaan toimia esimerkiksi sihteerinä ja vastata puhelimeen.

– Buukkaan kaikki Ainon projektit. Sen jälkeen pidän vain hihnasta kiinni. Valmis hajuntunnistuskoira tekee itse työnsä, johon se on koulutettu.

Työkeikat saattavat suuntautua ulkomaillekin. Sieltä palataan kuitenkin aina yhdessä kotiin. Toisin kuin opaskoirat, jotka viettävät perheessä vain pentuaikansa ja muuttavat sitten uuden omistajansa luo, Aino jää Alataloille loppuiäkseen.

– Kun kerroin pennun tulosta lasten ensimmäinen kysymys oli, että eihän Aino lähde pois. Ei lähde. Siitä kasvaa työpari, jonka kanssa teemme hommia yhdessä.

Ainon matkaa koronakoiraksi voit seurata Instagramissa @koronakoira_aino.