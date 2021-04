Tavastian keikkoja siirretty jopa viisi kertaa, tuusulalaisklubi julkisti kesän ohjelmiston ja osa myytiin loppuun heti – keikkajärjestäjät tekevät nyt vaikeita päätöksiä

Vaikka koronavirustilanne näyttää paremmalta kuin pitkään aikaan, ratkaisevia kysymyksiä on yhä auki.

Tapahtuma-alalla elätellään nyt toivoa valoisammasta kesästä.

– Toiveikkuutta on ilmassa ensimmäistä kertaa 14 kuukauteen, toteaa tapahtumaelinkeinon keskusjärjestön, Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen.

Vaikka koronavirustartunnat ovat laskusuunnassa, on kesän kohdalla vielä paljon kysymysmerkkejä. Monet festivaalit ovat hiljattain ilmoittaneet peruuttavansa, mutta on myös niitä, jotka uskovat kesätapahtumien järjestyvän tavalla tai toisella.

– Tällä hetkellä alalla mietityttää se, miten tapahtumia avataan. On tärkeää nähdä, miten viranomaiset kuten esimerkiksi aluehallintovirastot ohjeistavat hallituksen linjausten perusteella. Tämä vaikuttaa ratkaisevasti moneen kesän tapahtumaan, Timonen sanoo.

Hänen mielestään tilanne näyttää hyvältä etenkin ulkoilmatapahtumien suhteen, koska ulkotapahtumissa turvavälisäännökset ovat poistumassa.

– Sisätapahtumat herättävät edelleen kysymyksiä, ja suuri merkitys on sillä, mitä viranomaiset ohjeistavat. Yleisesti alalla kuitenkin uskotaan, että valtava kriisi ja täyssulku ovat päättymässä. Olemme talven aikana työstäneet terveysturvallisuuden pelisääntöjä, jotta avautuminen voi tapahtua turvallisesti.

Helpottanut koronatilanne on tuonut tapahtuma-alalle kauan kaivatun valonpilkahduksen. Kuvassa artisti Behm kuvattuna Tavastia-klubilla 1. lokakuuta 2020. Nelli Kenttä / YleX

Tavastialla keikkoja siirretty viisikin kertaa

Helsingissä toimivan perinteikkään Tavastia-klubin ohjelmavastaavan Mikko Merimaan mukaan epävarmuutta on ollut ilmassa jo yli vuoden.

– Joitakin keikkoja on siirretty jo viisi kertaa. On suuri työ löytää jokaiselle siirtyvälle keikalle uusi sopiva päivä.

Merimaan mukaan asiakkaat ovat kuitenkin sitkeästi säilyttäneet lippujaan useista siirroista huolimatta, mikä kertoo ihmisten palavasta halusta päästä keikoille.

Tavastia-klubi on ollut suljettuna marraskuusta lähtien, jolloin yleisötapahtumien kielto astui voimaan. Heinäkuun ja marraskuun välisenä aikana klubilla järjestettiin noin 50 keikkaa erikoisjärjestelyin.

– Silloin onnistuimme hienosti turvallisuusjärjestelyissä, mutta taloudellisesti turvavälikeikat eivät olleet kovinkaan kannattavia, Merimaa sanoo.

Nyt Merimaa katsoo tulevaan hivenen valoisammin kuin aiemmin keväällä. Hän ei osaa vielä sanoa tarkkaa päivää Tavastian ovien avautumiselle.

Toukokuun 10. ja 11. päiville suunnitellut ruotsalaisen Hellacoptersin keikat näyttäisivät joka tapauksessa siirtyvän – nyt jo kolmatta kertaa. Alkuperäiset päivät olivat huhtikuun lopulla 2020, sitten lokakuussa.

– Tiedotamme kaikista muutoksista mahdollisimman pian. Olemme valmiudessa avaamaan ovet kun hallitus ja aluehallintovirastot sen sallivat, Merimaa sanoo.

Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen kertoo, että alalla käydään parhaillaan keskustelua sopimusten kehittämisestä ja esimerkiksi tapahtumien peruuttamisten säännöistä.

– Kriisin seuraksena ala varmasti kehittää omia sopimuskäytäntöjään, Timonen sanoo.

Krapin pajan puistokonsertit osoittautuivat hitiksi

Tuusulassa reilut neljä vuotta toiminut Krapin paja ehti vakiinnuttaa asemansa Keski-Uudenmaan keskeisimpänä keikkapaikkana ennen kuin korona laittoi kaiken uusiksi.

Viime kesänä Paja järjesti joukon puistokonsertteja, ja samalla kaavalla on tarkoitus jatkaa tänä kesänä, kertoo Pajan isäntä Altti Uhlenius.

– Meidän etu moniin muihin verrattuna on ollut siinä, että olemme koko ajan tienneet, että pystymme toteuttamaan tarvittavat turvallisuusasiat. Harjoittelimme kokonaisuuden viime vuonna niin tappiin kuin mahdollista.

Krapin pajassa jatketaan menestykseksi osoittautunutta puistokonserttien sarjaa tänäkin vuonna. Kuva on viime kesältä. Krapin paja

Krapin pajan puistokonsertit järjestetään varsinaisen keikkapaikan pihalle levittäytyvällä puistoalueella. Jokaisella seurueella on oma 2,5 x 2,5 metrin alue ja seurueiden välissä on riittävät turvavälit. Juomat voi tilata valmiiksi paikalle ja yleisön saapumisajat on porrastettu.

Tämän konseptin varassa Krapin paja julkisti tällä viikolla näyttävän listan tulevan kesän konsertteja, joista Popeda, Kolmas nainen ja Erin varattiin loppuun lähes saman tien.

Uhleniuksen mukaan artistien kanssa on neuvoteltu pitkin syksyä, talvea ja kevättä vailla tarkkaa tietoa tulevasta. Sopimuksissa on pidettävä aina mukana mahdollisuus siihen, että valtiovalta estää tapahtuman tekemisen tavalla tai toisella.

– Se on kaikille meille sama tilanne, jolle ei voi mitään. Siihen on nyt jouduttu sopeutumaan, Uhlenius sanoo.

Osa kiinnityksistä varmistui jo tammi-helmikuussa

Krapin Pajan isäntä Altti Uhlenius kertoo valmistautumisen kesän keikkoihin käynnistyneen hyvissä ajoin, jo alkuvuodesta.

– Helmikuussa katseltiin kalenterista päiviä joina voimme tämän voimme tämän tehdä siitä huolimatta, että isot tapahtumat toteutuvaisitkin.

Lisää on vielä tulossa. Uhleniuksen mukaan monien kanssa on sovittu, että Krapin pajassa esiintyminen voisi onnistua, jos isoja tapahtumia perutaan.

Krapin pajan keikkojen vieminen sisätiloista ulos ei vaatinut valtavaa uudelleenjärjestelyä, koska tarvittava tekniikka ja infra on talossa jo valmiiksi.

– Tämä ei ole mikään Woodstock-kenttä johon tehdään pop up -systeemit, silloin tilanne olisi ihan toinen.

Myös yleisön koko määrittää puistokonsertteja olennaisesti: tarkkojen turvavälien ja erikoisjärjestelyjen noudattaminen on sitä vaikeampaa, mitä enemmän on ihmisiä.

– Meillä on kokonaisvaltainen palvelu alusta loppuun. Se onnistuu vielä tällaiselle 400–800 ihmisen joukolle, mutta 10 000 ihmisen festareilla se voi olla hivenen vaikeampi toteuttaa, Uhlenius arvelee.

