Poliisitalon seinään ilmestyi jättimäisiä muikkuja: "Toivoimme, että tämä hymyilyttäisi katselijoita"

Lappeenrantaan on rantautunut huomiota herättävän suuri veistosteos, jossa auton kokoiset muikut uivat poliisitalon edessä.

Taiteilija Pekka Isorättyä tarkastelee viisimetrisen muikun pyrstöä. Pyrstö lepää ritilän päällä, vaikka sen pitäisi olla kiinni ritilässä.

– Tämä täytyy kiinnittää, toteaa Isorättyä.

Lappeenrannan kaupungintalon kupeeseen poliisitalon eteen on ilmestynyt jylhä muikkuparvea kuvaava taideteos. Teokseen kuuluu kaikkiaan yhdeksän jättikokoista muikkua.

– Muikut on tehty auton mittakaavalla. Minun mielestäni on tosi ihanaa, että Lappeenrannan keskustassa ei ole tässä kohtaa autoja. Nyt täällä on samankokoisia muikkuja, naurahtaa Pekka Isorättyä.

Suurin muikuista on viisimetrinen järkäle. Muikut on koottu hitsaamalla yhteen eri kokoisia teräsrenkaita. Renkaita teokseen on kulunut yli 10 000 kappaletta.

– Puusta tehtiin alkuun muotit ja sitten ladoimme renkaat niihin. Meidän studiolla on töissä kaksi metalliartesaania. He hitsasivat nämä työt meidän ohjeidemme mukaan, kertoo teoksen toinen taiteilija Teija Isorättyä.

Elli Sormunen / Yle

Jättimäiset muikut taltioituvat ohikulkijoiden kännyköihin

Muikkuja ui teoksessa poliisitalon lipan päällä sekä talon seinässä. Osa kaloista polskii istuinkivetyksillä. Vastikään asetetut teokset ovat herättäneet kiinnostusta kulkijoissa siinä määrin, että lähes jokainen ohi kulkeva tarttuu kännykkään ja kuvaa kaloja.

Leena Tervonen on lähtenyt aamutuimaan kuvaamaan muikkuja. Häntä teos miellyttää.

– Minun mielestäni nämä ovat hienoja. Muikkujen rakenne tekee sen, että tietystä kulmasta teräsrenkaat näyttävät ihan kalan suomuilta, Tervonen pohtii.

Ohikulkeva Miettisen pariskunta on haltioissaan teoksista.

– Todella ihania ovat! Hyvä lahja kaupunkilaisille näin korona-ajan lopussa, kuvailee Miettisen pariskunta kuin yhdestä suusta.

Paikalle osunut lenkkeilijä Tuija Purtonen valitsi aamulenkkinsä kulkemaan teoksien läheltä, koska halusi nähdä paljon huomiota herättäneet työt.

– Ovat nämä ihan jees, mutta en ihan ymmärrä patsaiden yhteyttä poliisiin. Kiva silti, että tulee jotain piristystä kaupunkikuvaan, Purtonen toteaa.

Kalle Purhonen / Yle

Elli Sormunen / Yle

Teoksen tehtävä on saada hymyilemään

Muikkuteoksen tekijäpariskunta on kotoisin Torniosta. He ovat tulleet viettämään teoksen avajaisia Lappeenrantaan. He tulivat nykyisestä kotikaupungistaan Helsingistä edellisiltana, ja kävivät katsomassa veistoksiaan yövalaistuksessa.

– Tuntuu hyvältä ja hauskalta nähdä teokset ensi kerran täällä esillä, Pekka Isorättyä ihailee.

Kuvanveistäjien Pekka ja Teija Isorättyän taideteosehdotus voitti vuonna 2018 valtion taideteostoimikunnan yleisen taidekilpailun, jossa etsittiin Lappeenrannan Villimiehenkadulle sopivaa veistosta.

Teoksen nimi on "Poliisin muikut". Mutta miksi, mitä yhteistä on poliiseilla ja muikuilla?

– Tuo vieressä oleva poliisitalo on tosi keskeinen paikka. Me halusimme tehdä teoksen, joka on iloinen ja hauska. Toivoimme, että tämä hymyilyttäisi teoksen katselijoita.

Kalle Purhonen / Yle

Elli Sormunen / Yle

Teoksen elinikä ainakin sata vuotta

Kala-aihe puhkesi mieleen, kun pariskunta mietti Lappeenrantaa ja Saimaata. Inspiraatio työhön tuli ongesta.

– Me hoksasimme, että ongenvapa on putki, joka kapenee päätyyn päin. Ja kun ongenvavan viipaloi, niin tulee erikokoisia renkaita. Ja kun renkaita laittaa yhteen, niistä tulee yhdessä tällainen rakenne, kertoo Teija Isorättyä.

Ruostumattoman teräksen valintaa materiaaliksi pariskunta selittää muun muassa kestävyydellä. Lisäksi materiaalivalintaa selittää se, että se tuotetaan heidän kotikaupungissaan Torniossa.

Julkisen tilan teoksia tehdessä tärkeimpiä asioita on juurikin teoksen kestävyys: sen pitää kestää sääoloja, kulutusta ja aikaa. Lisäksi teoksen pitää huomioida kaikki tilan käyttäjät eli kaupunkilaiset.

– Kyllä me testimielessä vähän kiipeilemme teosten päällä. Ei päälle kiipeäminen ole tietenkään ole kovin suositeltavaa, Pekka Isorättyä sanoo.

Mistään hetken kestävästä taideteoksesta ei ole kyse.

– Kyllä me testaamme teoksen siten, että sen elinikä olisi ainakin se seuraavat sata vuotta, toteaa kuvanveistäjä Pekka Isorättyä.