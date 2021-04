Rajoituksia poistetaan vähitellen – suojatoimista hyvä pitää kiinni edelleen

Ensimmäisen annoksen on saanut lähes kolmannes suomalaisista. Kaksi rokoteannosta saaneita suomalaisia on hieman vajaat kolme prosenttia. Kuvituskuva.

Ensimmäisen annoksen on saanut lähes kolmannes suomalaisista. Kaksi rokoteannosta saaneita suomalaisia on hieman vajaat kolme prosenttia. Kuvituskuva. Benjamin Suomela / Yle

Tartuntamäärät ovat useilla alueilla olleet laskusuunnassa ja tiukkoja yli kuukauden kestäneitä koronarajoituksia vähitellen puretaan. Lähes kolmannes yli 18-vuotiaista suomalaisista on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen huhtikuun loppuun mennessä.

Kysyimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynekilta millaiset suojatoimet ovat edelleen tarpeen.

Miten rokotusaikataulussa on pysytty?

– Tällä hetkellä rokotteita tulee hyvin. Astra Zenecan rokotteen pysäyttäminen jonkin verran hidastaa rokotuksia, mutta ei kovin paljon.

Miten rokotuskattavuuden nousu vaikuttaa tartuntojen määrään?

– Tartuntoja rokotuksilla ei ole pystytty vähentämään kovin paljon, sillä niistä päävastuu on nuorilla aikuisilla ja heitähän ei vielä tällä hetkellä rokoteta.

Missä luvuissa rokotuskattavuuden nousu näkyy?

– Vakavia tauteja, kuolemia ja sairaalahoitoja ollaan selvästi pystytty vähentämään, nyt kun hauraimmassa tilassa olevat ihmiset on suojattu.

Millainen suojateho koronarokotteella on ensimmäisen annoksen jälkeen?

– Kirjallisuuden perusteella suojateho ennen toisen annoksen antamista on noin 50 prosenttia ja toisen annoksen jälkeen se nousee 90 prosenttiin. Tämän lisäksi rokotettu erittää ensimmäisestä annoksesta lähtien vähemmän virusta ja vähemmän aikaa kuin rokottamaton.

Mitä tämä tarkoittaa suojautumistarpeen suhteen julkisissa tiloissa? Pitääkö rokotetun yhä suojautua maskilla samalla tavoin kuin rokottamattoman?

– Jos ollaan yleisissä tiloissa, normaalit varotoimet eli turvavälit, maskit, käsien desinfiointi ja pesu pätevät. Vaikka olisi rokotettu, tulisi maskia käyttää kun ollaan julksisissa tiloissa ja tavataan ihmisiä, joiden rokotustilannetta ei tunneta.

Entä yksityisissä tiloissa ja kahden rokotetun henkilön kohtaamisissa?

– Kun yhden annoksen jälkeen suojateho on tuo 50 prosenttia, niin on vielä mahdollista, että ihminen siirtää infektiota eteenpäin. Mutta kahden rokotetun kohdalla tartunnan riski on paljon pienempi. Jos kaksi rokotettua tapaa keskenään, niin todennäköisesti etäisyyksien ja maskien pitäminen ei ole enää merkityksellistä. Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDC:n suosituksen mukaan tilanteissa, joissa kaksi rokotettua kohtaa, ei enää maskeja tai kahden metrin turvaetäisyyttä tarvittaisi. THL tulee antamaan ohjeita tästä lähiaikoina.

Kuinka pitkään yleisissä tiloissa ja tilanteissa joissa on tuntemattomia ihmisiä on vielä jatkettava suojautumista?

– Edelleen on hyvä pitää huolta etäisyyksiä, käyttää maskia ja pestä käsiä. Vaikka ympäristössä riski vähenee, ei se kuitenkaan ole olematon. Epidemia voi nopeasti kääntää suuntaansa, kuten muissa maissa on tapahtunut. Esimerkiksi Israelissa ja Britanniassa tilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä, kun rokotekattavuus nousee, mutta tässä vaikuttaa myös se, mitkä virukset maassa kiertävät. Hyvässäkin rokotekattavuudessa voi tulla uusia infektioita, jos rokote ei anna riittävää suojaa uusia virusmuunnoksia vastaan.

Tarvitseeko koronaviruksen sairastaneen ottaa rokotus?

– Tällä hetkellä ajatellaan, että rokote antaa lisäsuojaa koronavirustaudin sairastaneille. Kiirettä rokotteen ottamisella ei ole, sillä sairastaminen voi antaa suojan kuudeksi kuukaudeksi ehkä pitempäänkin. THL:n ohje on, että ensimmäisen kuuden kuukauden aikana sairastumisesta ei ole kiire ottaa rokotetta, mutta jos ihminen haluaa sen ottaa niin sille ei ole estettä, eli rokottaminen ei myöskään ole vaarallista.

Mitä tiedetään sairastetun koronataudin tuomasta immuniteetin kestosta?

– Suoja voi olla mahdollisesti yhdeksän kuukautta. Se voi olla myös lyhyempi tai pidempi. Osalla ihmisistä suoja säilyy pidempään ja suojan kesto näyttää olevan sidoksissa siihen kuinka vakavan taudin on sairastanut. Vakavammissa taudeissa immuniteetin muodostuminen on voimakkaampaa, jolloin siitä tulee pitkäkestoisempi suoja.

Kuinkä pitkään vielä suojatoimista on pidettävä kiinni sisätiloissa?

– Emme tiedä sitä vielä varmasti. Haluamme olla varovaisia mielummin kuin ylioptimistisia se suhteen, että virus on selätetty. Meillä on vasta alle kolmannes väestöstä rokotettu. Laumaimmuniteetista on ajateltu, että 70–80 prosenttia väestöstä pitäisi olla suojattuna. Se tavoite saavutetaan Suomessa vasta keskikesällä. Sen vuoksi toivoisin, että ihmiset jaksaisivat käyttää maskeja ja pitää huolta suojatoimenpiteistä siihen saakka.

Pitäisikö joidenkin suojatoimien jäädä pysyviksi?

– Voi olla, että voimme oppia tästä pandemiasta. Ehkä maskeista voi tulla kuten Aasiassa tapa varsinkin infektiokautena. Olemme nähneet, että maskeista on ollut paljon hyötyä. Esimerkiksi influenssaa, rsv:tä tai muita hengitysteitse leviäviä tauteja ei ole ollut koronapandemian aikana kierrossa juuri lainkaan. Kun ihmiset ovat pitäneet etäisyyksiä, tehneet etätöitä ja kokoontuneet vähemmän, ovat kaikki hengitysteitse leviävät taudit ja itseasiassa myös ripulitaudit vähentyneet. Ehkä tästä jää tavalliseen arkeen joitakin käytäntöjä.

Mitä tiedetään rokotteen tehon kestosta, kuinka pitkään rokotteella pystytään torjumaan virustartuntaa?

– Tällä hetkellä on liian varhaista sanoa kuinka pitkään teho tulee kestämään. Harvoin nähdään kuitenkaan tällaisia rokotteita, joissa suojateho on yli 90 prosenttia se on erittäin hyvä. Suojatehon kesto näyttää myös erittäin hyvältä. Pisimpään rokotetut ovat olleet kohta noin vuoden rokotettuna ja suoja on riittänyt. Suurempi kysymys varmasti tulee olemaan, mitä tapahtuu muuntovirusten osalta.

Mitä epävarmuuksia liittyy viruksen leviämiseen?

– Vielä ei tiedetä tarkkaan kuinka paljon virusmuunnokset pystyvät murtamaan rokotteen antamaa suojaa ja tarvitaanko räätälöityjä rokotteita. Virus voi muuntautua myös vakavampaa tai lievempään suuntaan. Lisäksi samaan valmistaudutaan siihen, että ehkä koronavirusta vastaan täytyy rokottaa tulevaisuudessa ehkä säännöllisin välein niinkuin kausi-influenssaa vastaan.

Lue myös:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta – jatkuvasti päivittyvään artikkeliin kerätään tuoreimmat koronauutiset Suomesta ja maailmalta