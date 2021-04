"Puukolla ei saa roolia tai respectiä", sanoo Matti, 17 – Seurasimme onko Helsingin nuorten yössä väkivaltaa

Seitsemän jälkeen lauantai-iltana Rautatieasemalla on rauhallista. Ohikulkijat kiirehtivät juniin ja metroon, mutta moni ei näytä hengailevan asematunnelissa. Helsingin etsivän nuorisotyön Mahad Sheikh Musse kertoo nuorten yleensä välttävän paikkoja, joissa on hiljattain tapahtunut.

Maanantaina täällä tapahtui. 24-vuotias mies kuoli puukoniskuun joukkotappelussa. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut 16-vuotiaan pojan epäiltynä taposta.

Nuorten väkivallan raaistuminen huolestuttaa poliisia pääkaupunkiseudulla. Haluamme selvittää, huolestuttaako se myös nuoria.

Siirrymme Pasilaan, koska Musse arvio sen olevan tämän illan hotspot. Hän kertoo nuorten liikkuvan raiteilla ympäri pääkaupunkiseutua. Etsivä nuorisotyö seuraa perässä.

Kauppakeskus Triplassa tapaamme pian tuttuja.

Jutussa mainittujen alaikäisten nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojaamiseksi. Muut haastatellut esiintyvät oikealla identiteetillään.

Neljän nuoren porukka kertoo tuntevansa puukotuksesta epäillyn

Mussen työpari Omar Abdi lähestyy neljän hengen poikaporukkaa, ja vaihtaa kaikkien kanssa nopeat nyrkkitervehdykset.

Pojat sanovat tuntevansa maanantain epäillyn puukottajan. He kertovat pelanneensa koripalloa yhdessä tämän kanssa. Sitten kaverin kiinnostuksen kohteet olivat muuttuneet ja tiet erkanivat.

– On ikävää kuulla, että vanha frendi teki tällä tavalla, Samir, 16, sanoo.

Kaverukset pohtivat, miksi kukaan ylipäänsä päätyisi pitämään puukkoa mukanaan. He eivät itse koe tarvitsevansa mitään kättä pidempää omaksi turvakseen. Yusuf, 16, arvelee taustalla olevan pelon väkivallan uhasta.

– Puukkoa pidetään siltä varalta, että tapahtuu jotain nyrkkitappelua pahempaa. Jos on jotain riitaa väärän porukan kanssa.

Yusuf itse ei ole nähnyt kenelläkään puukkoja, mutta puhetta hän on kuullut. Hän kertoo miettivänsä joskus voisiko itse joutua vaaraan sen takia, että jollakin muulla on puukko mukana kun jotain sattuu.

Elena (vas) tuntee olonsa turvalliseksi porukassa, mutta yksin liikkuessaan hän saattaa ahdistua. Tanja Heino / Yle

Järjestyksenvalvojat seuraavat nuorten illanviettoa sivusta Triplassa. Tanja Heino / Yle

Omar Abdi ja Mahad Sheikh Musse ovat tehneet työtä nuorten kanssa jo viitisentoista vuotta. Abdi sanoo, että työ pitää mielen nuorena. Tanja Heino / Yle

Etsivän nuoristyön Omar Abdin mukaan osa nuorista hölmöilee aina. Nykyään teot taltioituvat aiempaa useammin videolle. Tanja Heino / Yle

Emil, 17: "Se vaan haluaa olla bossmotherfucker"

Helsingin poliisi takavarikoi teräaseita yhä nuoremmilta. Poliisin mukaan aseistautumista perustellaan itsepuolustuksella. Vaikka aseita kannettaisiin vain rekvisiittana, ne lisäävät vakavan vahingon vaaraa.

Toinen neljän hengen poikaporukka Triplassa jo kertookin tutusta, joka kantaa puukkoa. Emil, 17, ei kuitenkaan usko, että tuttu vetäisi puukkoa esiin tositilanteessa.

– Ei sillä mitään syytä ole. Se vaan haluaa olla bossmotherfucker.

Elena, 17, ei hyväksy puukon kantamista millään verukkeella. Hän ymmärtää tosin itsepuolustuksen tarpeen. Hän kertoo joskus itsekin tuntevansa olonsa turvattomaksi.

– Kun liikun isossa porukassa, tunnen olevani turvassa. Tyttöjen kesken pelottaa enemmän tai varsinkin jos olen yksin. Pelkästään outo katse joltain mieheltä voi olla ahdistava.

Elena kertoo pitävänsä joskus avaimia nyrkissä ja kävelevänsä tosi nopeasti yksinäisillä kotimatkalla. Hän ei ole miettinyt aseistautumista, mutta ottaisi mielellään vaikka pippurisumutteen omaksi turvakseen. Sillä voisi puolustaa itseään vahingoittamatta vakavasti toista. Puukkoa hän ei hyväksy missään tapauksessa.

Lilian, 17: "Itsepuolustukseen riittää nyrkit ja jalat. Ei tarvitse kättä pidempää"

Etsivän nuorisotyön Abdi ja Musse ehdottavat, että palaamme Rautatieasemalle. Jalkautuvaa nuorisotyötä tekevien ja poliisin yhteisessä Whatsapp-ryhmässä kirjoitetaan, että meno siellä tiivistyy. Osa nuorista on viestin mukaan maanantain puukotuksen myötä reteänä ja uho päällä.

Saavumme paikalle puoli yhdeksän maissa. Meno on hilpeämpää kuin aiemmin, mutta sitä tarkkailemaan on tullut paljon nuorisotyöntekijöitä ja useita poliiseja. Myös muuta mediaa on paikalla.

Tapaamme kolmen tytön kaveriporukan. Kaikilla kuuluu olevan katutappelutaustaa. Kaksi sanoo olleensa sen takia putkassakin.

Ystävykset eivät kovista puheista huolimatta hyväksy teräaseita.

– Itsepuolustukseen riittää nyrkit ja jalat. Ei tarvitse kättä pidempää, Lilian, 17 sanoo.

Myös nämä tytöt kertovat tuntevansa maanantain puukotuksesta vangitun nuoren. Äänessä on hiukan ylpeyttä.

Keskustelu Rautatiaseman levottomuudesta nousee pinnalle säännöllisin väliajoin. Assan jengiä pelättiin jo 60-luvulla. Tanja Heino / Yle

Rautatieasema on liikenteen solmukohta, missä monet viettävät aikaa ainakin hetken odotellessaan ystäviään saapuvaksi. Tanja Heino / Yle

"Jos rehellisiä ollaan, liikkuessani yksin pelkään joskus miehiä", yksi tytöistä kertoo. Tanja Heino / Yle

Poliisi kertoi heti tuoreeltaan maanantaina, että Rautatieaseman joukkotappelun osapuolet ovat ulkomaalaistaustaisia. Tutkinnanjohtaja Jukka Larkio perusteli asian tiedottamista sillä, että ulkomaalaistaustaiset kantavat hänen kokemuksensa mukaan muuta väestöä enemmän aseita ja käyttävät niitä herkemmin.

Poliisi siis arvioi, että taustalla on yhteiskunnallista merkitystä ja sen kertomisella voi olla ennaltaehkäisevä vaikutus.

Etsivän nuorisotyön Abdi ja Musse kritisoivat etnisyyden esiintuomista tiedotuksessa ja uutisoinnissa.

– Nuoret ovat kautta aikojen hölmöilleet ja aina on pieni porukka joka voi huonosti. Taustalla on monenlaisia tekijöitä. Etnisyydestä puhuminen ei palvele nuoria, koska se ei kerro oireilun todellista syytä, Abdi sanoo.

Työpari kritisoi myös sitä, että mediassa väkivaltainen käytös on liitetty joihinkin tiettyihin alakulttuureihin.

– Kun minä tulin Suomeen, minua peloteltiin ihmislihaa syövillä hevareilla. Nyt esille nousee roadman-tyyli. Toppaliivi, huppu ja olkalaukku eivät kuitenkaan tarkoita, että joku olisi rikollinen, Musse sanoo.

– Jos emme näe henkilötä vaatteiden takana – olkoot kyse sitten roadmanista, punkista tai hiphopista, emme näe, mistä mahdolliset ongelmat johtuvat, emmekä voi auttaa, Abdi lisää.

Molemmat ovat tehneet töitä nuorten parissa noin 15 vuotta, ja he kertovat, että puukkojen määrä ei ole heidän havaintojensa mukaan lisääntynyt.

Matti, 17: "Puukolla ei saa roolia tai respectiä"

Hyppäämme vielä metroon ja suuntaamme Itäkeskukseen. Koko ostoskeskus on hiljennyt, mutta Tallinnanaukiolla on elämää vielä kymmenen maissa. Tapaamme metroaseman aulassa 17-vuotiaan pojan, joka käärii sätkää. Matti kertoo, että häntä on uhattu puukolla.

Matin mielestä puukon kantaminen on turhaa "boustailua". Tanja Heino / Yle

– Olen nähnyt paljon veitsiä. En alistu sellaiselle tyypille, joka uhkailee minua. En ole kenenkään koira.

Matti on lukenut maanantain uutiset, ja pitää tapausta niin turhana.

– Jengin pitäisi tajuta, että puukolla ei saa roolia tai respectiä. Pitää tehdä duunia ja tavoitella jotan oikeaa.

Matin seurassa on kolmen hengen tyttöporukka. Hekin kertovat tietävänsä maanantain puukotuksesta vangitun pojan. He haluavat näyttää hänen kuvansa meille. Alkaa armoton Instagramin ja Tiktokin plärääminen, joka kestää muutaman minuutin. Lopulta oikea henkilö löytyy. Tytöt katsovat kuvaa puhelimen ruudulla.

– Eikö olekin kuuma, yksi heistä sanoo.

Muut nyökkäilevät.

Lue myös:

Miksi poliisi ja media kertovat, että rikollinen on ulkomaalaistaustainen? "Tästä on hirvittävän vaikeaa puhua", sanoo poliisi

Poliisi takavarikoi teräaseita yhä nuoremmilta Helsingissä, ja tällaisia ne ovat

24-vuotiaan kuolemaan johtanutta puukotusta edelsi riita päärautatieasemalla – alaikäisten joukko seurasi uhria alikulkutunneliin

Kysyimme aseman nuorilta jengiytymisestä, ryöstelystä, väkivallasta ja maahanmuuttajien syyttelystä – "Kuka tahansa voi tehdä rikoksia, at the end of the day"