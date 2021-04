Itsepalvelukassat yleistyvät eikä niistä oikeastaan kenelläkään ole pahaa sanottavaa – kaupan työntekijätkin kiittävät, kun rankkaan kassatyöhön tulee vaihtelua

Ensimmäiset päivittäistavarakaupan itsepalvelukassat otettiin käyttöön lähes kymmenen vuotta sitten. Tällä hetkellä isoimmilla kauppaketjuilla on itsepalvelukassoja yhteensä yli 650 myymälässä.

Kaupan asiakkaat ovat ottaneet itsepalvelukassa omikseen. Niiden käyttö lisääntyy tasaiseen tahtiin.

Kokkolalainen Hans Brandt kertoo valitsevansa itsepalvelukassan joka toinen tai kolmas kerta kaupassa käydessään. Valinta riippuu ostosten määrästä.

– Jos olen viikko-ostoksilla, pitää mennä toiselle kassalle, koska tässä itsepalvelukassalla ei ole laskutilaa niin isoille ostoksille.

Kaupan näkökulmasta katsottuna itsepalvelukassat tasaavat sopivasti ruuhkahuippuja.

– Ne tarjoavat etenkin pieniä ostoksia ostaville nopean "ohitusväylän" ruuhkaisimpina ostostunteina, toteaa myymäläsuunnittelun ja tilanhallinnan johtaja Veera Vuorinen S-ryhmästä.

Palvelukassat pitävät pintansa

Itsepalvelukassojen tulo päivittäistavarakauppoihin herätti aikanaan huoltakin. Lisääntyvän itsepalvelun pelättiin vähentävän työpaikkoja kaupan alalla.

Nyt kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että huoli oli turha. Työpaikat eivät ole vähentyneet, todetaan kaupan piiristä. Samoin asia nähdään Palvelualojen ammattiliitossa.

– Sellaista palautetta ei ole tullut, että ihmiset olisivat itsepalvelukassojen takia töitänsä menettäneet, toteaa PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä.

Kähärän mukaan ei ole näköpiirissä, että itsepalvelu korvaisi perinteiset kassat.

– Suomessa asiakaskanta ei ole lähelläkään sitä, että pelkästään käytettäisiin itsepalvelukassoja.

K-ryhmän sektorijohtaja Minna Wallenius huomauttaa, että vaikka itsepalvelukassat ovat lisääntyneet, samaan aikaan on kauppoihin tullut uusia palveluja, jotka vaativat asiakaspalvelun ammattilaisia. Ja myös itsepalvelukassat työllistävät.

– 4–5 kassaa kohti on aina yksi työntekijä, joka neuvoo, tarkistaa iän alkoholia ostettaessa ja katsoo muutenkin, että asiat sujuvat, toteaa Wallenius.

Vaihtelua rankkaan kassatyöhön

Kokkolalainen Asko Blomberg on tottunut käyttämään itsepalvelukassoja, ja se sujuu vaivatta. Jos on ongelmia ollut, apu on ollut lähellä, mutta yleensä sitä ei tarvita.

– En osta yleensä alkoholia enkä tupakkatuotteita, niin pääsen nopeasti läpi.

Kokkolan Prismassa itsepalvelukassalla työskentelevä Anne Rasmus kertoo, että pääsääntöisesti asiat sujuvatkin pikakassoilla hyvin. Yleisin syy, jonka takia tarvitaan kassatyöntekijän apua, on viallinen viivakoodi.

– Tosi hyvin näitä on opittu käyttämään.

Kassatyöntekijöiden työpäiviin itsepalvelukassat tuovat vaihtelua. Rasmuksen työpaikassa työntekijät rytmittävät työtään joustavasti keskenään sopien.

– Meillä on tehty niin, että ollaan tässä itsepalvelukassalla kaksi tuntia ja sitten kaksi tuntia palvelukassalla. Jokainen voi tehdä oman päätöksensä mukaan.

PAMin työympäristöasiantunija Erika Kähärä pitää itsepalvelukassojen hyvänä puolena työntekijöiden kannalta juuri sitä, että ne tuovat katkosta raskaaseen kassatyöhön.

– Kassatyö aiheuttaa työntekijöille tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Se on raskaimpia töitä mitä kaupassa on.

Myös seisominen itsepalvelukassalla voi kuormittaa. Kähärä näkisikin mielellään, että työntekijöillä olisi mahdollisuus pikakassavuoroissakin välillä istua. Hänestä on tärkeää, että työtä itsepalvelukassallakaan ei tehtäisi yhtäjaksoisesti kovin pitkään.

Kauppaketjuista kerrotaan, että itsepalvelukassojen käyttö on yleistynyt kaikissa asiakasryhmissä. Juha Kemppainen / Yle

Itsepalvelua lisätään maltillisesti

S-ryhmä otti ensimmäisenä itsepalvelukassat käyttöön vuonna 2012, K-ryhmä vuonna 2016, Minimani vuonna 2019 ja Lidl vuonna 2020.

Itsepalvelukassojen käyttö on lisääntynyt tasaisesti, mutta luvut vaihtelevat paljon myymälän koosta tai sijainnista riippuen. S-ryhmän mukaan joissakin myymälöissä pikakassoilla saatetaan maksaa jopa puolet ostoksista.

Minimani-ketjulla itsepalvelukassoja on kolmessa myymälässä. Kassoja on tulossa kaikkiin myymälöihin uudistuksien yheydessä.

– Itsepalvelukassojen kassapaine kasvaa koko ajan ja tilausta lisäkassoille on, toteaa Minimanin päivittäistavarakaupan vt. myyntijohtaja Markus Anttila.

Kaikissa päivittäistavarakaupan ketjuissa uskotaan, että itsepalvelukassojen määrä tulee edelleen lisääntymään tulevaisuudessa. Uusia kassoja otetaan kuitenkin käyttöön maltillisesti.

Lidlillä itsepalvelukassoja on toistaiseksi käytössä vain viidessä myymälässä.

– Seuraamme tällä hetkellä tilannetta itsepalvelukassojen suhteen, ja harkitsemme sen mukaisesti niiden lisäämistä sopiviin kohteisiin tulevaisuudessa, toteaa Lidlinviestintäasiantuntija Sanna Mämmi.

Uuttakin kehitellään

Uusiakin itsepalvelutapoja kehitetään. Esimerkiksi Prisma- ja S-market ketjuissa on vuoden verran kokeiltu palvelumallia, jossa ostokset skannataan käsiskannerilla ja pakataan omiin ostoskasseihin jo myymälää kierrettäessä.

Myymäläsuunnittelun ja tilanhallinnan johtaja Veera Vuorinenkertoo, että palvelu on suunnattu etenkin isompia kertaostoksia tekeville asiakkaille.

– Erityisesti tästä palvelusta olemme saaneet kiitosta koronapandemian aikana. Sen käyttö on koettu turvalliseksi ja hyödylliseksi aikana, jolloin kaupassa on ehkä haluttu käydä harvemmin ja siten ostaa kerralla vähän enemmän, toteaa Vuorinen.

MInkälaisia kokemuksia sinulla on itsepalvelun lisääntymisestä päivittäistavarakaupoissa? Miten sujuvoittaisit ostosten tekemistä vielä nykyisestä? Voit keskustella aiheesta 27. huhtikuuta klo 23.00 saakka.

Aiheesta aiemmin:

Itsepalvelukassat yleistyvät vauhdilla – alussa niistä hyötyvät rohkeimmat, kun moni vielä karttaa kokeilemista

Itsepalvelukassojen yleistymistä jarruttaa niiden tehottomuus – kauppa luottaa vielä ammattilaisten nopeuteen