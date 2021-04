Intian virusmuunnoksesta on löytynyt yksittäisiä tapauksia Euroopassa – mitä siitä tiedetään, ja pitääkö Suomessa huolestua? Virologi arvioi

Intiasta on löytynyt uusi koronavirusvariaatio, jota on yleisesti kutsuttu tuplamutaatioksi. Mutaatiot löydettiin ensimmäistä kertaa jo viime vuoden lopulla.

Osa tutkijoista uskoo, että uusi mutaatio on yksi syy siihen, miksi koronavirustartunnat ovat lähteneet räjähtävään kasvuun Intiassa.

Helsingin yliopiston virologi Olli Vapalahti sanoo, että tuplamutaatio, joksi media on ryhtynyt Intian virusmuunnosta kutsumaan, on hieman harhaanjohtava nimi. Intian muunnos on virusmuunnos siinä missä muutkin muunnokset. Hän muistuttaa, että rajoituksilla myös aiemmat muunnokset ovat pysyneet kurissa.

Helsingin yliopiston virologi Olli Vapalahti kertoo, ettei Intian virusmuunnoksesta ole kertynyt tarpeeksi tietoa, jotta sen tartuttavuutta pystyttäisiin varmuudella arvioimaan. Vapalahti kuvattuna tammikuussa 2021. Silja Viitala / Yle

Tällä hetkellä Intian muunnosta on löytynyt esimerkiksi Aasiasta, Australiasta ja Yhdysvalloista, mutta myös Euroopasta. Yksittäisiä tapauksia on löytynyt Saksasta, Hollannista, Norjasta ja Tanskasta. Britanniasta tartuntatapauksia on löytynyt Vapalahden mukaan reilut sata.

Kysyimme virologi Vapalahdelta, mitä virusmuunnoksesta nyt tiedetään.

Mitä tuplamutaatio tarkoittaa?

– Tuplamutaatio ei ole virallinen termi. Tässä on ominaisuuksia, joita on muissa varianteissa, ja siitä se termi on tullut. Voidaan puhua Intian variantista, B.1.617.

Mitä virusmuunnoksesta tiedetään tällä hetkellä?

– Kovin paljoa ei tiedetä siitä, miten tämä yhdstelmä mutaatioita käytännössä toimii verrattuna aiempiin. Uusi variaatio on vallannut alaa Intiassa, ja sekvensointiin päätyneistä kannoista se muodostaa valtaosan. (Sekvensoinnilla tarkoitetaan eri viruskantojen perimän muuntelun seurantaa.)

– Menee aikansa, ennen kuin saadaan epidemiologista tai laboratoriotietoa, miten muunnos vaikuttaa. Jonkin verran tämä on rantautunut Britteihin ja yksittäisiä tartuntaketjuja on havaittu: eiliseen mennessä vähän reilu sata tapausta. Dataa ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi, jotta siitä voitaisiin kauheasti päätellä.

Tehoavatko rokotteet tähän muunnokseen?

– Alustavia tietoja näyttää olevan, että Astra Zenecan rokote purisi tähän, mutta nämä ovat alustavia, vahvistamattomia tietoja. Vakavan taudin estämisessä rokotteilla on ollut tähän mennessä hyvä teho ainakin muihin variantteihin. Ei ole sellaista tietoa, että tämän virusmuunnoksen kohdalla olisi toisin.

– Tietoa saadaan vasta, kun kokeita on saatu tehtyä ja tutkittua, miten vaikkapa rokotettujen ja sairastaneiden ihmisten vasta-aineet reagoivat tämän kannan kanssa. Tällaista tietoa ei ole vielä käytössä, tämä on vähän arvailua.

Mitä tiedetään tämän muunnoksen tartuttavuudesta?

– Kovin hyvin ei tiedetä. Englannissa näyttää siltä, että tämä on pikkaisen lisääntynyt samaan aikaan kun brittivariantti on vähentynyt. On mahdollista, että se leviää paremmin ja siihen tämä epidemiologia viittaa, mutta Euroopassa on nähty tapausmäärien jyrkkää kasvua myös brittivariantilla. Ei vielä tiedetä, eroaako tämä esimerkiksi brittivariantista, jos ja kun tällä mahdollisesti on herkempi leviämistaipumus.

Intian muunnosta on löydetty myös Euroopasta. Pitääkö variantista olla Suomessa huolissaan?

– Tämä on jatkuvaa muutosta. Uusia variantteja todetaan sen myötä, kun maat ovat ruvenneet tekemään enemmän sekvensointia.

– Kun aikaa kuluu, pandemia etenee ja tapausmäärät eivät ole vähenemässä. Variantteja syntyy lisää ja jotkut niistä jäävät.

– On hyvä olla varovainen ja seurata asioita tarkkaan, mutta tässä saisi olla jatkuvasti huolissaan, jos jokaisesta variantista ahdistuttaisiin. Variantteja tulee lisää ja tärkeää on, että ne mahdollisimman nopeasti tutkitaan ja niitä pyritään seuraamaan. Se on selvä, että Intian tilanteessa on huolestuttavia piirteitä, mutta missä määrin se on viruksesta kiinni ja missä määrin olosuhteista, on epäselvää.

Onko tämän kaltaisessa muunnoksessa mitään yllättävää virologin näkökulmasta?

– Ne virusmuunnokset, jotka pystyvät hieman immuniteettia väistämään, tulevat valikoiduksi. Tämän tyyppinen prosessi on jatkuvaa, esimerkiksi influenssaviruksella, kun se kiertää ihmisissä. Se, että tällaista tapahtuu SARS-CoV-2 kohdalla, ei ole mitenkään kummallista.

