RUK:n mukaan koronaepidemia ei alkanutkaan ensin sairastuneista – todennäköisesti varuskunnassa on liikkunut oireeton tartuttaja

Haminassa Reserviupseerikoulussa olleen koronavirustartuntaketjun tutkimuksista on saatu alustavia tuloksia.

– Kun on tutkittu positiivisia näytteitä lisää, sieltä on löytynyt s-geeni-negatiivisuus, joka viittaa suurella todennäköisyydellä muunnostyyppivirukseen, kertoo Haminan varuskunnan terveysaseman päällikkölääkäri Ville Ronkainen.

Lopulliset tutkimustulokset eivät ole vielä valmistuneet, mutta Ronkaisen mukaan RUK:ssa levinnyt koronavirustyyppi on ollut todennäköisesti brittimuunnosta.

Maasotakoulussa Haminassa todettiin maalis-huhtikuun vaihteen tienoilla kaikkiaan 56 koronatartuntaa. Valtaosa sairastuneista oli RUK:n varusmiehiä.

Todennäköisesti tartuntaketju alkoi oireettomasta tartuttajasta

Tutkimuksissa on Ronkaisen mukaan havaittu myös se, että toisin kuin alkuvaiheessa epäiltiin, tartuntaketju ei todennäköisesti ole lähtenyt liikkeelle ensimmäisistä todetuista tartunnoista. Todennäköisimmin ketju on lähtenyt liikkeelle oireettomasta tartuttajasta, joka on tartuttanut suurehkon määrän varusmiehiä RUK:n epidemiatilanteen alkuvaiheessa.

– Täyttä varmuutta asiaan ei saada välttämättä koskaan, sanoo Ronkainen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) covid-19-taudin itämisajaksi on arvioitu 1–14 päivää. Itämisaika on aika tartunnan saamisen ja ensioireiden alkamisen välissä. Yleisimmin oireet ilmaantuvat noin 4–5 päivän kuluessa tartunnan saamisesta.

Tilanteen hallinnassa tärkeää eristäminen ja testaaminen

Maasotakoulun koronatapausten määrä on laskussa. Ronkaisen mukaan RUK:n koronatilanne saatiin hallintaan, kun altistuneet saatiin otettua erilleen muista varusmiehistä ja heidät pyrittiin laittamaan mahdollisimman pieniin ryhmiin.

– Jos uusia tautitapauksia todetaan altistuneiden joukossa, jatkoaltistumiset jäävät mahdollisimman pieniksi, kertoo Ronkainen.

Kun altistuneet on saatu eristettyä muista, Ronkaisen mukaan on ajan kysymys, milloin koronatapaukset loppuvat. Varusmiehiä pääsee hiljalleen pois eristyksestä.

– Mitä vähemmän on porukkaa eristettynä, sitä helpompaa on järjestää eristys niin, että uusia altistumisia ei pääse enää tapahtumaan, sanoo Ronkainen.

Koronatilanteen hallinnassa on auttanut Ronkaisen mukaan myös altistuneiden testaaminen 5. ja 12. päivänä viimeisimmästä altistumisesta. Näin on löydetty oireettomat positiiviset altistuneiden joukosta ja saatu heidät erilleen muista jatkotartuntojen ehkäisemiseksi.

Ronkaisen mukaan myös altistuneiden joukossa oireiset on erotettu ensi tilassa oireettomista ja testattu. Näin on saatu mahdollisimman pian todettua uudet tartunnat ja vähennetty jatkotartuntojen riskiä.

