Kokenut susipoliisi pitää lenkkeilijän ympärillä pyörinyttä sutta vaarallisena: "Konfliktit ovat lisääntyneet koko ajan"

Itä-Suomen poliisin susiasiantuntijan mukaan Haminassa toissa viikonloppuna tavattu susi oli vaarallinen.

Lenkkeilijä kuvasi videolle, kun susi kierteli hänen ja hihnan päässä olleen koiran ympärillä Haminan Salmenkylässä keskellä tietä.

– Selvästi konfliktitilanne, joka aiheutti ihmiselle vaaraa, jopa vakavaa vaaraa, arvioi rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisilaitokselta.

Harri-Pekka Pohjolainen on valvonut susien liikkeitä Itä-Suomessa yli kymmenen vuoden ajan ja tehnyt susien karkotus- ja lopetuspäätöksiä muun toimensa ohella. Hän on myös ollut mukana keskeisissä susiin liittyvissä työryhmissä ja toimii nykyään Susilife-partion operatiivisena esimiehenä.

Susilife on usean asiantuntijatahon yhteinen hanke, joka muun muassa välittää tietoa sudesta ja sen käyttäytymisestä.

Luultiin koiraksi

Kaakkois-Suomen poliisi sai ilmoituksen Haminan Salmenkylässä liikkuneesta sudesta lauantaina 17. huhtikuuta ennen puoltapäivää.

Poliisi lähti paikalle katsomaan, sattuuko näkemään eläintä. Sitä ei näkynyt. Poliisi oli yhteydessä suurpetoyhdyshenkilöön ja pyysi paikallisia metsästäjiä seuraamaan tilannetta.

– Poliisille oli ilmoituksen yhteydessä annettu myös sellainen tieto, että tämä saattaisi olla husky-koira, jota on siellä alueella luultu ennenkin sudeksi ja joka aina silloin tällöin on karkuteillä, komisario Timo Kuokkanen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo.

Myöhemmin poliisi sai uuden soiton, jossa eläintä olikin epäilty sudeksi. Uusia havaintoja eläimestä ei enää tullut poliisille lauantain aikana.

– Kun alkuperäisen tehtäväilmoituksen perusteella on pidetty mahdollisena, että on tällainen sudeksi ennenkin luultu koira, niin silloin ei välttämättä kauhean ponnekkaasti lähdetä toimimaan suurpetoasiassa.

Toinen havainto

Seuraavana päivänä poliisi sai ilmoituksen mahdollisesta sudesta Virolahdelta. Komisario Timo Kuokkanen kertoo, että eläin oli nähty kävelevän tiellä.

– Ei ole mahdotonta, että se olisi sama yksilö. Susi liikkuu muutamien päivien aikana kymmeniä kilometrejä.

Kuokkasen mukaan suurpetoyhdyshenkilöltä oli saatu tieto, että mahdollinen susi on voinut olla kauriiden perässä. Paikalla oli ollut jonkin verran kauriita.

Jos kyseessä on ihmisten lähipiirissä liikkuva susi, poliisi pyytää Kuokkasen mukaan suurpetoyhdyshenkilöä apuun. Ajatus on, että paikalliset metsästäjät kävisivät karkottamassa suden pois ihmisasutuksen ympäriltä.

– Viime kädessä joudutaan aina miettimään, joudummeko lopettamaan tällaisen häiriintyneen suden. Tämä harkitaan joka kerta erikseen, Timo Kuokkanen sanoo.

Harrastajakuvaaja Seppo Rintelä havaitsi nuoren urossuden sunnuntaiaamuna 18. huhtikuuta lähellä Virolahden kirkonkylää Vilkkilänturalla, jossa Rintelä oli kuvaamassa lintuja. Seppo Rintelä

Sudet levittäytyvät

Itä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen uskoo, että konfliktit susien kanssa lisääntyvät tulevaisuudessa entisestään varsinkin alueilla, joilla susia ei ole aikaisemmin ollut.

– Susi on siirtynyt viime vuosina Itä-Suomesta Länsi-Suomeen, Varsinais-Suomeen ja Etelä-Suomeen aina Helsinkiä myöten. Paikoissa, joista yhtenäiset metsäalueet puuttuvat, tulee kyllä konflikteja, Pohjolainen sanoo.

Pohjolainen pitää mahdollisena, että Haminan-tyyppiset konfliktit susien kanssa yleistyvät jatkossa.

– En halua maalata uhkakuvia, mutta eivät ne ainakaan ole vähenemään päin, Harri-Pekka Pohjolainen sanoo.

Hänen arvionsa mukaan syy susien ja ihmisten yhteentörmäyksille on se, että susi on levittäytynyt uusille alueille, missä on hyvin ravintoa. Esimerkkinä hän mainitsee Varsinais-Suomen, missä on valkohäntäpeuroja ja kauriita.

– Kun yhtenäiset isot metsäalueet puuttuvat ja on tiiviisti rakennettua ympäristöä, niin kyllähän siellä ihmiskontaktia on ja näitä tilanteita tulee susille huomattavasti enemmän kuin Itä-Suomessa, missä on isoja erämaa-alueita.

Poikkeuksellinen tapaus

Tavallisesti susi karttaa ihmisiä. Haminassa videolle kuvattua tilannetta Harri-Pekka Pohjolainen pitää poikkeuksellisena.

– Susi varmuudella tiesi ja tunnisti ihmisen läsnäolon. Ainakin henkilökohtaisesti ja Itä-Suomen poliisilaitoksen näkökulmasta tuo oli poikkeuksellinen tilanne, rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen sanoo.

Myös komisario Timo Kuokkanen Kaakkois-Suomen poliisista pitää Haminassa tavattua sutta hyvin erikoistapauksena.

– En ole aikaisemmin sellaista nähnyt. Heräsi itsellenikin epäilys, että voisiko kysymyksessä olla susi.

Tänä keväänä Kaakkois-Suomen poliisi on saanut vain kaksi ilmoitusta susihavainnoista. Ensimmäinen ilmoitus tehtiin Haminassa toissa lauantaina ja toinen Virolahdelta seuraavana päivänä sunnuntaina.

– Olemme ihmetelleet, miksi nyt on niin paljon vähemmän. Jostain syystä viime vuonna suurpetotehtäviä oli riesaksi saakka, komisario Timo Kuokkanen sanoo.

Viime vuonna susia yritettiin karkottaa esimerkiksi Kouvolassa ja Pyhtäällä.

Uudet ohjeet

Poliisit saivat viime vuoden joulukuussa päivitetyt toimintaohjeet suurpetojen ja villisikojen aiheuttamia konfliktitilanteita varten. Ohjeissa (siirryt toiseen palveluun) on määritelty tarkasti, miten viranomaisten pitää toimia esimerkiksi susien kanssa.

Toimi näin, jos kohtaat suden Älä lähesty sutta. Poistu rauhallisesti paikalta.

Jos sinulla on mukanasi koira, pyri pitämään se lähellä itseäsi. Jos koira on irti, kytke se hihnaan.

Tekeydy isoksi ja pidä ääntä. Taputa käsiä ja huuda. Yritä säikäyttää susi tiehensä.

Varmista, ettet jää eläimen kulkuväylän eteen ja ahdista sitä nurkkaan. Siirry tarvittaessa sivuun. Lähde: Susilife-hanke

Susihavainnosta tulee ilmoittaa alueen petoyhdyshenkilölle, joka tekee havainnoista merkinnät suurpetohavaintojärjestelmään.

Kenelle pitää ilmoittaa susihavainnosta? Susi säikähti ja pakeni, kun se näki tai kuuli minut. Soita alueesi petoyhdyshenkilölle. Löydät yhteystiedot Suomen riistakeskuksen sivuilta (riista.fi) (siirryt toiseen palveluun). Susi näki tai kuuli minut, mutta ei heti säikähtänyt tai paennut minua. Soita hätäkeskukseen numeroon 112. Susi oli peloton ja lähestyi minua tai toista ihmistä. Soita hätäkeskukseen numeroon 112. Lähde: Susilife-hanke

Rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisilaitokselta on ollut mukana laatimassa poliiseille valtakunnallisia ohjeita.

Pohjolainen sanoo, että Haminassa asuinalueella liikkuneen suden tapaus kuuluu kiistatta poliisin tehtäviin.

– Se ensinnäkin on ympäristössä, missä kenelläkään ei ole metsästysoikeutta. Ollaan tiiviisti rakennetussa ympäristössä päiväaikaan. Lisäksi kyseessä on eläin, joka jää siihen pyörimään.

Pohjolainen on nähnyt sudesta kuvatun videon. Hänellä ei kuitenkaan ole tietoa esimerkiksi siitä, miten kyseinen susi on käyttäytynyt aiemmin ja oliko kyseessä yksittäinen havainto. Siksi hän ei ota kantaa siihen, mihin ratkaisuun poliisin olisi pitänyt asiassa päätyä.

– Tuossa tilanteessa ainoa oikea ratkaisu olisi ollut se, että ilmoitus poliisille ja siitä olisi lähtenyt viranomaistoimintana asian selvittäminen. Mihin poliisi olisi päätynyt, niin en ota siihen kantaa, mutta tämä oli selkeästi konfliktitilanne, joka aiheutti ihmiselle vaaraa, jopa vakavaa vaaraa.

Harri-Pekka Pohjolainen muistuttaa, että jos susi lähtee seuraamaan tai lähestyy ihmistä, pitäisi välittömästi soittaa hätänumeroon.

– Niissä tilanteissa poliisin on viipymättä toimittava. Sitä ei voi siirtää myöhemmälle ajalle, vaan siitä on otettava koppi heti.

Pohjolaisen mukaan pääsääntöisesti sutta yritetään karkottaa enintään kaksi kertaa ja jos se ei tehoa, viimesijainen keino on määrätä eläin lopetettavaksi.

