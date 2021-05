Sinisen tulevaisuuden johtajalla on kuntavaaleissa liki mahdoton tehtävä: pelastaa puolue ilman populismia

Sininen tulevaisuuden on pärjättävä ensimmäisissä kuntavaaleissaan, jos puolue haluaa päästä vaikuttamaan. Ehdokkaiden saamista on kuitenkin vaikeuttanut uhkailu. Puoluejohdon mukaan pelottelua on tehty perussuomalaisten taholta.