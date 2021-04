Isot sairaalat äärirajoilla ja jopa kriisissä: itsetuhoinen nuori voi saada hoitoa vain kerran kuussa – professori varoittaa laman virheistä

Nuoria on psykiatrisessa hoidossa enemmän kuin koskaan. Koronapandemia on pahentanut tilannetta, mutta ei ole juurisyy: lastenpsykiatrian professori sanoo, että vikaa on myös yhteiskunnassa.