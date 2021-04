Kaktuksesta valmistettu ja nahkaa jäljittelevä suomalaislaukku pääsi Yhdysvaltain Voguen sivuille

Suomalaisen Ask Scandinavia -merkin kaktuslaukku on asetettu kellumaan keskelle uima-allasta Yhdysvaltain Vogue-lehden jutussa.

Suomalaisen Ask Scandinavia -merkin kaktuslaukku on asetettu kellumaan keskelle uima-allasta Yhdysvaltain Vogue-lehden jutussa. Vogue, kuvakaappaus

Suomalaisen laukku- ja asustebrändi Ask Scandinavian laukku on päässyt Yhdysvaltain Voguen artikkeliin (siirryt toiseen palveluun), joka käsittelee vegaanisia nahkaa jäljitteleviä tuotteita. Jutussa esitellään muun muassa kenkiä, jotka on tehty omenan kuorista tai ananaksen lehdistä.

Suomalaislaukku on valmistettu meksikolaisen Deserton kehittelemästä nahkamaisesta materiaalista, joka on tehty viikunakaktuksesta.

Willow tate -laukun on suunnitellut Ask Scandinavian ruotsalainen suunnittelija Anette Cantagallo, joka asuu nykyisin Los Angelesissa.

Laukun suunnittelu alkoi viime kesänä, kun yritys halusi jatkaa ekologista linjaansa. Aikaisemmin se on valmistanut tuotteita esimerkiksi merestä kerätystä muovista tehdystä nailonista.

– Vegaaninahka on nyt nosteessa. Viime viikolla Karl Lagerfeld ja huippumalli Amber Valletta julkistivat oman mallistonsa, jossa on käytetty samaa kaktusnahkaa, kertoo Ask Scandinavian luova johtaja Karoliina Bärlund.

Kukaan ei ole vielä päässyt pysistelemään laukkua, sillä se tulee kauppoihin vasta kesällä. Bärlundin mukaan monet kysyvätkin, miltä kaktusnahka tuntuu.

– Ei siitä erota, onko se nahkaa vai ei. Muotialan ihmiset ovat ihmetelleet, miten siitä on saatu aivan nahan oloista. Joku sanoi, että se jopa tuoksuu nahalta.

Nahkaa jäljittelevät ekologiset materiaalit ovat nyt in. Ask Scandinavian laukun materiaali on valmistettu kaktuksesta. Karoliina Bärlund / Ask Scandinavia

Laukku pikavauhtia kuvauksiin

Ask Scandinavia lanseerasi pääsiäisen jälkeen Plant Leather -nimisen malliston, johon kuuluu myös Vogueen päätynyt laukku. Yritys lähetti mallistosta tiedotteita muotilehtiin ja myös Yhdysvaltain Voguen asusteista vastaavalle toimittajalle, joka kiinnostui laukusta.

– Viime viikon tiistaina tuli sähköposti, että voitteko toimittaa laukun kahdessa päivässä Los Angelesiin. Hieman tuli kiire. Korona-aikana kuljetukset ovat myös epävarmoja, mutta onneksi suunnittelija asuu Losissa, joten hän vei laukun perille henkilökohtaisesti, Bärlund kertoo.

Suomalaisyritykselle ei kerrottu etukäteen, päätyykö laukku lopulta juttuun. Asia selvisi vasta viime yönä, kun artikkeli julkaistiin netissä.

Yllätys oli myös se, mitä muita brändejä jutussa on. Mukana on nimekkäitä merkkejä kuten Fossil ja Timberland.

– Se on suuri kunnia, kun jutussa on kuuluisia brändejä. Näkyvyyttä lisää myös se, että laukku on omassa kuvassaan. Usein mallilla on monta tuotetta ja nimet mainitaan vain pienellä.

Bärlund ei muista, että kovinkaan moni suomalainen brändi olisi Marimekkoa lukuunottamatta päässyt esille Yhdysvaltain Voguessa. Mainintoja nuorista suunnittelijoista muotilehdessä on myös ollut.

Ask Scandinavia on pieni yritys, joten tällainen näkyvyys on kullan arvoista.

– Onhan se hirvittävän iso kunnianosoitus. Kansainvälisen näkyvyyden lisäksi tämä lämmittää mieltä, että olemme tehneet jotain oikein.

Lue myös:

Sanna Marinista juttu myös Amerikan Voguessa – toimittaja tapasi myös pääministerin puolison, jonka mukaan hääpäivä pitää laittaa kalenteriin

Muotiraamattu Vogue hehkuttaa Sanna Marinia – lehden mukaan maailman nuorin naispuolinen pääministeri on tyylikäs, rauhallinen ja hallittu

Harry Styles mekossa oli Amerikalle liikaa – muodin professori kummastelee: "Miehet ovat pukeutuneet aina mekkoihin"

Pohjoismaat saavat viimein Voguen – lähes kaikilla muilla jo olikin