Keskisuomalainen terveyskeskus tulkitsi oudosti suositeltua rokotusjärjestystä – "Muualla olisin saanut koronarokotteen pari kuukautta sitten", sanoo riskiryhmäläinen

Vastuu rokotusten järjestämisestä on lain mukaan kunnilla. Jorge Gonzalez / Yle

Kroonisesti sairas Anne ei ole saanut koronarokotusaikaa useista yrityksistä huolimatta.

Kuntayhtymä Seututerveyskeskuksen rokotusjärjestelyt kismittävät.

– Olen hyvin pettynyt. Muut kunnat antavat rokotteita jo perusterveillekin. Jos asuisin jossain muualla, olisin saanut rokotteen jo puolitoista tai pari kuukautta sitten.

Anne asuu yhdessä kahdeksasta keskisuomalaisesta kunnasta, joiden terveyspalvelut järjestää Keski-Suomen Seututerveyskeskus.

Seututerveyskeskus ei aluksi aikonut noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusta rokotejärjestyksessä.

Alle nelikymppinen Anne kuuluu riskiryhmä 1:een. Hänellä on siis vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus. Annen nimi on muutettu, koska asia on vakavan sairauden vuoksi arkaluonteinen.

Seututerveyskeskus päivitti rokotusjärjestystä

THL:n suosituksen mukaan yli 16-vuotiaat riskiryhmä 1:een kuuluvat tulee rokottaa heti yli 70-vuotiaiden jälkeen.

Seututerveyskeskus kuitenkin ilmoitti tiistaina sekä tiedotteessaan ja verkkosivuillaan että suoraan Annelle, että se rokottaa nyt yhtä aikaa 50–64-vuotiaita riskiryhmiä 1 ja 2, vaikka se ei ollut tarjonnut vielä mahdollisuutta nuorimmille korkeimman riskin asukkailleen.

– Kyllä tämä vähän suositustamme vastaan menee, kommentoi THL:n johtava asiantuntia Miia Kontio.

Ylen yhteydenottopyyntöjen ja Annen Aluehallintovirastolle ja THL:lle tekemän kantelun jälkeen Seututerveyskeskus ilmoitti perjantaina iltapäivästä, että rokotusajanvaraus on auennut kaikille yli 16-vuotiaille riskiryhmä 1:een kuuluville.

– Juuri puolen päivän aikaan päivitimme tiedotetta rokotusjärjestyksestä. Ihan THL:n ohjeiden ja järjestyksen mukaan menemme, kommentoi ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen Ylelle perjantaina iltapäivästä.

Porkka-Hokkasen mukaan myös 50–64-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotusajanvaraus on alkanut perjantaina. Vanhempia riskiryhmäläisiä on rokotettu jo aiemmin.

Kunnat noudattavat suosituksia hyvin

Seututerveyskeskuksen toiminta ei ollut missään vaiheessa valtioneuvoston asetuksen vastaista.

– Asetuksessa on mainittu vain, että henkilöt, joilla on vakavalle koronaviruksen aiheuttamalle taudille altistavia sairauksia, pitää rokottaa ikääntyneiden jälkeen, THL:n Miia Kontio selventää.

Kontion mukaan kunnat noudattavat hyvin THL:n suositusta rokotusjärjestyksestä.

– Toki esimerkiksi Helsingissä rokotetaan yhä riskiryhmäläisiä, mutta siellä on avattu rokotukset myös perusterveille vanhemmille ikäryhmille, jotta kaikki ajat saadaan tehokkaasti täytettyä. Tässä on vähän erilaisia tapoja.

Vastuu rokotusten järjestämisestä on lain mukaan kunnilla. Kaikkia tiettyyn ryhmään kuuluvia ei kuitenkaan THL:n mukaan tarvitse rokottaa ennen seuraavan ryhmän pistosten aloittamista.

–Periaatteessa kunnat tekevät sen parhaaksi katsomallaan tavalla. Olemme ohjeistaneet, että sujuvan rokotustoiminnan takia kunnilla on oikeus miettiä, miten he saavat nämä parhaiten hoidettua.

Pahinta on epävarmuus

Koronatartunta veisi Annen pahimmassa tapauksessa teho-osastolle. Tarkkaan koronaviruksen vaikutuksia ei kuitenkaan voi tietää.

– Epävarmuus on raastavaa. Pahinta on, kun ei tiedä, millaisia vaikutuksia tartunnalla olisi, Anne sanoo.

Hän on pysytellyt korona-ajan eli yli vuoden lähinnä oman perheensä keskuudessa. Hän on työskennellyt kotitoimistolla, ei ole käynyt harrastuksissa eikä juuri liikkunut muutoinkaan missään.

– En halua pelätä liikaa, mutta pieni huoli on jatkuvasti päällä. Jos saisin jostain ihmeen kautta rokotteen, ei tarvitsisi pelätä jatkuvasti, että jotain tapahtuu.

Anne huomasi epäreilun tilanteensa kertoessaan rokotusasioista hoitajalle Jyväskylän keskussairaalassa. Annen mukaan hoitaja tyrmistyi ja totesi, että Seututerveyskeskus toimii vastoin THL:n suositusta.

Nuoret korkeimpaan riskiryhmään kuuluvat eivät välttämättä ole suuremmassa riskissä sairastua vakavaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuin vanhemmat riskiryhmä 2:een kuuluvat, korostaa Miia Kontio THL:stä.

– Ikä on kaikista suurin riski vakavalle sairastumiselle.

Hidas rokotustahti

Rokotukset etenevät Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen alueella huomattavasti monia muita paikkakuntia hitaammin. Esimerkiksi Seututerveyskeskuksen alueeseen kuuluvassa Laukaassa on rokotettu vasta vajaat 19 prosenttia väestöstä, kun Pihtiputaalla rokotettuja on jo yli 40 prosenttia.

– Hoidimme alussa ajanvarauksen soittamalla listojen mukaan yli 70-vuotiaille asiakkaille. Lisäksi Astra Zenecan huonon maineen takia olemme joutuneet markkinoimaan ja kauppaamaan puhelimessa sitä asiakkaille. Se vei aikaa, sanoo ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen.

Nyt yli 70-vuotiaat on terveyskeskuksen alueella rokotettu ja nuorempien ajanvaraukset hoituvat sähköisesti.

– Nyt ajanvarauksen tahti on huomattavasti nopeutunut. Kaikkia sähköisiä aikoja on mennyt satoja jo tänään kaupaksi.

Keski-Suomen koronarokotekoordinaatioryhmän puheenjohtaja Juha Paloneva kertoo, että yli 70-vuotias väestö saatiin rokotettua koko maakunnassa suunnilleen samaan aikaan. Sen jälkeen rokotteita on jaettu kuntiin väestön perusteella.

– Niiden pitäisi mennä suht tasaisesti. Toki on logistisia ja käytännön kysymyksiä, miten nopeasti ne saadaan kuntayhtymissä jaettua kuntiin ja pistettyä asiakkaille.

Paloneva huomauttaa myös, että THL:n tilastojen päivittymisessä on ollut ongelmia, eivätkä ne kaikkien kuntien osalta ole välttämättä ajan tasalla.

