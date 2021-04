Herätys: Koronaviestinnällä olisi voinut vedota yhteisöllisyyteen, Vanhanen Ykkösaamun haastattelussa, mafia on pesiytynyt Italiassa terveydenhuoltoonkin

Ei enää torumista, käskyjä tai teknisiä yksityiskohtia! Katso, miten viestinnän ammattilaiset olisivat kertoneet meille koronasta

Asiantuntijoiden mielestä koronaviestintä olisi voinut vedota suomalaisten yhteisöllisyyteen ja aktiivisuuteen käskyjen ja kieltämisen sijaan. Pyysimme viestinnän tutkijoita keksimään paremmat sanat ministerien suuhun.

Matti Vanhanen on haastateltavana TV1:n Ykkösaamussa

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) on TV1:n Ykkösaamun lauantainen vieras. Tiina Jutila / Yle

Puoliväliriihi on keskeytetetty, mikä on hallitustilanne? TV1:n Ykkösaamun vieraana on lauantaina kello 10.05 alkaen suorassa lähetyksessä valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.). Toimittaja Pirjo Auvinen haastattelee.

Mafia on pesiytynyt Etelä-Italiassa terveydenhuoltoonkin – Yle vieraili hylätyssä sairaalassa, jonka vallanneet kansalaiset vaativat muutosta

Cariatin sairaalan on vallannut joukko mielenosoittajia, jotka vaativat kohennusta julkiseen terveydenhoitoon. Seinällä riippuu banderolli, jossa lukee: Oikeus hoitoon, oikeus terveyteen, oikeus elämään, aina. Francesco Bellina / Cesura

Eteläitalialaisen Calabrian terveydenhuolto on kriisitilassa ja miljardiveloissa, minkä vuoksi alueella on toteutettu viime vuosina julkista säästöohjelmaa. Terveyspalveluita on yksityistetty ja leikattu reippaasti. Kaaoksen taustalta löytyy korruptiota ja väärinkäytöksiä, huonoa hallintoa ja mafiayhteyksiä. Calabriasta lähtöisin oleva, vaikutusvaltainen mafiajärjestö ‘Ndrangheta on levittänyt lonkeronsa syvälle alueen terveydenhuoltoon.

Koirien vanhenemisoireiden hoidosta ollaan valmiita maksamaan aiempaa enemmän – myös koirat potevat dementiaa ja saattavat unohtaa jopa omistajansa

Maailman vanhimpien koirien arvioidaan saavuttaneen jopa 30 vuoden iän. Kuvan Chanel todettiin vuonna 2009 vanhimmaksi koiraksi, jonka ikä voitiin todistaa. Chanel oli silloin 21-vuotias. Erik Pendzich/AOP

Kuten ihmisten, on myös koirien eliniänodote kasvanut vuosi vuodelta. Yhä useampi lemmikinomistaja onkin valmis maksamaan toisinaan hyvinkin kalliista hoidoista, jos niillä voidaan parantaa vanhan eläimen elämänlaatua. Myös koira voi dementoitua, ja vaikka tautia ei osata parantaa, voidaan hyvällä hoidolla kohentaa usein elämänlaatua.

Miten kertoa, kun rikoksen tekijä voi olla tai ei ole ulkomaalaistaustainen?

Poliisi kertoi tiistaina ulkomaalaistaustaisten nuorten olleen osallisina päärautatieasemalla tapahtuneessa väkivallassa. Kuvassa hiljainen Helsingin päärautatieasema perjantaina 9. huhtikuuta 2021. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Yle kävi läpi eri osapuolien kanssa, mikä tekee mahdollisesti ulkomaalaistaustaisen rikoksen tekijän taustan kertomisesta hankalan. Asia on ajankohtainen, kun poliisi aluksi epäili ulkomaalaistaustaisia alaikäisiä Helsingin päärautatieasemalla tapahtuneesta taposta. Myös Yle kertoi epäilyistä. Nyt teosta epäillään enää yhtä 16-vuotiasta poikaa.

Sää viilenee koko maassa

Ilmatieteen laitos

Lauantaiaamuna sataa lännessä lunta. Päivällä sataa Pohjanmaalla ja Lapissa lunta, maan lounaisosissa räntää ja muualla liikkuu sadekuuroja.

Sää on koleaa ja päivälämpötilat ovat enimillään noin viisi astetta. Sateisilla alueilla lähellä nollaa.

