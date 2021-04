Herätys: Hallituksen neuvottelut jatkuvat jälleen, kokeile, millaista olisi päättää koronarajoituksista, Ruotsissa kohu adoptioon myydyistä lapsista

Puoliväliriihi jatkuu jälleen, katso ministerien kommentit klo 10.15 alkaen

Hallituspuolueiden puheenjohtajat jatkavat neuvotteluja Säätytalossa tänään kello 11. Yle näyttää paikalle saapuvien ministerien kommentit suorana lähetyksenä Yle Areenassa alkaen klo 10.15.

Kaksipäiväisiksi kaavaillut neuvottelut ovat venyneet. Ne aloitettiin jo keskiviikkona. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on esittänyt kompromissia, jolla hallitus saisi täyteen tavoitteen 80 000 uudesta työpaikasta. Keskustan mielestä esitys ei tasapainota riittävästi julkista taloutta. Vihreät on syyttänyt keskustaa neuvottelujen pitkittämisestä.

Koronarajoitusten tehoa ja talousvaikutuksia on vaikeaa arvioida ennalta – Ylen pelissä voit kokeilla, millaista olisi päättää koronarajoituksista

Tieto koronarajoitusten tehosta ja kustannuksista on edelleen hyvin epävarmaa. Henrietta Hassinen / Yle

Koronaan liittyviä tutkimuksia on tehty pandemian aikana jo useita tuhansia, mutta tieto koronarajoitusten tehosta ja kustannuksista on edelleen hyvin epävarmaa. Tutkimusten ongelmana on etenkin se, että samanaikaisten rajoitusten vuoksi yksittäisten toimien vaikutuksia ei eroteta toisistaan.

Ylen pelissä voit kokeilla, minkälaista olisi joutua itse punnitsemaan koronarajoituksia talouden ja terveyden välillä.

Lapsia on varastettu äitiensä sylistä ja myyty adoptoitaviksi ulkomaille – Ruotsi pesee likapyykkiään, myös Suomeen on voinut päätyä lapsia laittomasti

Ruotsiin on adoptoitu 60 000 lasta. Suurin osa heistä on Etelä-Koreasta, Chilestä ja Etiopiasta. AOP

Ruotsissa on noussut kohu mediapaljastuksista, kuinka varastettuja lapsia on myyty Ruotsiin adoptiolapsiksi. Sanomalehti Dagens Nyheter on saanut selville, että lapsia on varastettu jopa äitinsä sylistä ja myyty Ruotsiin pitkään. Hallitus on luvannut selvittää asiaa. Samanlaista toimintaa ei voi Suomessakaan sulkea pois.

Valosuunnittelija Mikki Kunttu etsii itseään juoksemalla

Mikki Kunttu uskoo, että jokainen ihminen on "oman elämänsä pääpelaaja". Antti Haanpää / Yle

Kanadasta Suomeen viime vuonna palannut valosuunnittelija, kulttuurivieras Mikki Kunttu työskentelee parhaillaan Kansallisoopperassa. Hän on suunnitellut Ring-oopperasarjan valot ja lavastuksen. Kunttu uskoo, että jokainen ihminen on "oman elämänsä pääpelaaja". Sen ansiosta hän on päässyt kiinni hyvään elämään.

Sää jatkuu epävakaisena ja viileänä

Ilmatieteen laitos

Idästä leviää yöllä lumisateita, etelässä sade on päivällä vettä ja maan keskiosissa räntää. Lännessä puhaltaa jälleen voimakas puuskainen pohjoistuuli. Illalla sade muuttuu myös etelässä lumeksi.

Lämpötilat ovat etelässä noin viidessä asteessa ja pohjoisessa nollan tuntumassa.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.