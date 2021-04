Analyysi: Keskustan draaman taju ei kadonnut puheenjohtajan vaihtuessa – taas hallituskumppanit saavat jännittää, millä tuulella tänään ollaan

Umpikujaan ajautuneet kehysriihineuvottelut pistettiin tauolle perjantaina, mutta keskustan julkisuustykitys on jatkunut.

Samanaikaisissa esiintymisissään Ykkösaamussa vieraillut valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) ja puoluevaltuustolle puhunut keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) korostivat viestiään tiukan taloudenpidon merkityksestä. Saarikon mukaan velkaantumisesta muistuttaminen on jäänyt keskustalaisten kontolle.

Kotisohvilta keskustan show'ta tänään katselleet hallituskumppanit ovat kiristelleet hampaitaan, mutta keskustalaisten näkemyksiä ja neuvottelutilannetta on kommentoitu julkisuudessa niukasti.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on keskittynyt käymään kahdenvälisiä keskusteluja muiden puoluejohtajien kanssa ja SDP:n kannan toi julkisuuteen varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.

Tiedotteessaan ja Ylen haastattelussa Mäkynen rauhoitteli tunnelmaa, korosti huolen julkisesta taloudesta olevan yhteinen ja uskoi kompromissin löytyvän, kunhan tahtoa ja sovitteluhalua löytyy.

Neuvottelupöydissä istuneiden mukaan keskustan tahto ja sovitteluhalu olivat kuitenkin hukassa neuvotteluiden keskeytyessä perjantaina.

Eri hallituspuolueista kerrotaan Ylelle samaa viestiä siitä, että epäselväksi on jäänyt, mitä keskusta ylipäätään tahtoo. Keskustan vaatimuksia ei pidetä johdonmukaisina ja neuvottelutavoitteiden sanotaan vaihtuvan jatkuvasti. Keskustan epäillään jarruttaneen neuvotteluita tahallaan.

– On hankala keskustella, kun samaan aikaan halutaan menokuria, vaaditaan lisää menoja ja ei esitetä ajatusta siitä, mistä leikkauksia tehdään, hallituslähteestä tiivistetään.

Keskustan vaatimuslistassa on hallituskumppaneiden mukaan satojen miljoonien eurojen edestä esityksiä yritysten tukemiseksi.

Keskustassa syytöksiä muuttuvista tavoitteista ei tunnisteta. Keskustalaisten mukaan puolueella on ollut hyvin yhtenäiset ja selkeät tavoitteet koko neuvottelujen ajan.

Isoin riita vuoden 2023 menokehyksistä

Suurimmat erimielisyydet koskevat vuoden 2023 rahankäyttöä. Ensi vuoden osalta menokehykset tulevat koronan jälkihoidon takia ylittymään, mikä käy myös keskustalaisille. Potissa on mukana muun muassa koronasta kärsineen tapahtuma-alan sekä lasten ja nuorten tukemiseen tarkoitettuja rahoja.

Menotason selvä alentaminen vuonna 2023 vaatisi sopeuttamistoimia, eli veronkorotuksia tai leikkauksia. Sopeuttamistoimista keskusta ei siis hallituskumppaneiden mukaan ole esittänyt konkreettisia ehdotuksia, joista päästäisiin neuvottelemaan.

Hallituskumppaneiden turhautuminen keskustan neuvottelutyyliin näkyi myös julkisuudessa, kun vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo epäili ”tietyn puolueen” järjestävän näytelmää (siirryt toiseen palveluun) neuvottelupäivän alkajaisiksi eilen perjantaina.

Pelkästään lähestyvien kuntavaalien inspiroimasta keskustan kesäteatterikauden aloituksesta tuskin on kyse.

Pöydällä on aidosti vaikeita näkemyseroja, joiden purkamista pääministeri Marin on jatkanut tänään puheenjohtajien kanssa kahden kesken käydyissä keskusteluissa.

Hallituslähteiden mukaan ylivoimainen enemmistö käsiteltävistä asioista on sellaisia, joista kaikki puolueet ovat samaa mieltä ja ratkaisujen uskotaan löytyvän.

Lähestyvät kuntavaalit ja kannatusromahdus kiristävät tunnelmaa

Keskustan neuvotteluhalukkuutta ei kuitenkaan paranna kuntavaalien lähestyminen ja romahtanut kannatus.

Puolue on myös hallituskauden alusta asti ollut jakautunut suhtautumisessaan hallitusyhteistyöhön. Osin neuvotteluissa on kyse kovasta neuvottelutaktiikasta, jolla keskusta yrittää saada kannattajilleen teroitettua hallituksessa pysymisen hyötyjä.

Keskusta on aiemminkin järjestänyt dramaattisia hetkiä muun muassa pakottamalla SDP:n vaihtamaan pääministerin Antti Rinteestä Sanna Mariniin. Viime vaalikaudella keskusta kaatoi koko johtamansa hallituksen juuri ennen eduskuntavaaleja.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko nousi puheenjohtajaksi lupauksella vakaudesta myrskyisten aikojen jälkeen.

Haastaessaan istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin Saarikko ihmetteli Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) jatkuvia väläyttelyitä hallituksesta lähtemisestä.

– Tämä on minulle ihan uutta, että koko ajan on joku hallituskysymys päällä. En tunnista kovistelusta sitä keskustaa, johon liityin. En halua kannattajiemme joutuvan jännittämään, että millähän päällä se kepu tänään on, Saarikko sanoi valmistautuessaan puheenjohtajakamppailuun.

Huomenna aamupäivällä hallituksen johtoviisikko kokoontuu jatkamaan neuvotteluita Säätytalossa.

Muissa hallituspuolueissa jännitetään, millähän päällä se kepu on.

