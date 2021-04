IS: Muusikko Matti "Fredi" Siitonen on kuollut

Muusikko Matti "Fredi" Siitonen on kuollut 78-vuotiaana, kertoo Ilta-Sanomat. Siitosen lähipiiri on vahvistanut uutisen lehdelle.

Siitonen vakiinnutti asemansa iskelmälaulajana 1960-luvun lopulla. Sitä seuraavalla vuosikymmenellä hän nousi yhdeksi menestyneimmistä suomalaisartisteista.

Alun perin Fredi esiteltiin suomalaisille vuonna 1965 Folk-Fredinä, mutta folk-etuliite putosi nopeasti pois.

Pelkästään vuosina 1967–68 Fredi levytti monia menestyskappaleita, kuten Milloinkaan en löydä samankaltaista ja Kolmatta linjaa takaisin.

Fredi ja ystävät Suomen eurovisuukarsinnoissa vuonna 1976. Yle

Hän on edustanut Suomea Euroviisuissa kahdesti. Ensimmäisen kerran Fredi osallistui viisuihin vuonna 1967 kappaleella Varjoon – suojaan. Kappale ylsi sijalle 12.

Seuraavan kerran Siitonen oli viisuissa mukana vuonna 1976 osana Fredi ja ystävät -kokoonpanoa, johon kuuluivat hänen lisäkseen Titta Jokinen, Anneli Koivisto, Irma Tapio, Aimo Lehto ja Antti Hyvärinen. Tällä kertaa viisuihin lähdettiin kappaleella Pump pump. Esitys puhutti paljon viisujen alla, sillä moni piti sitä liian rohkeana eurooppalaiseen laulukisaan.

Kappale ylsi sijalle 11., ja se on jäänyt elämään suomalaisena klassikkona.

Matti Siitonen on ollut osa suomalaista euroviisuhistoriaa paitsi esiintyjänä myös säveltäjänä. Hän on nimittäin säveltänyt useita lauluja Suomen euroviisukarsintoihin. Tunnetuin niistä on Katri Helenan edustuskappale Katson sineeen taivaan.

Siitonen oli osa Kivikasvot-kokoonpanoa. Kivikasvoihin kuuluivat Siitosen lisäksi Ismo Sajakorpi, Georg "Jori" Dolivo ja Ilkka Hemming. Kokoonpano sai alkunsa kesällä 1965 Haminan RUK:ssa.

