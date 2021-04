Albaniassa parlamenttivaalit – EU:hun pyrkivän maan vaaleissa esiintynyt jopa ammuskelua

Albaniassa järjestetään tänään sunnuntaina parlamenttivaalit. Albaniassa on 2,8 miljoonaa asukasta. Lisäksi äänioikeus on sadoilla tuhansilla ulkomailla asuvilla albaaneilla.

Ulkomailla asuvien äänestämista haittaa kuitenkin se, ettei ennakko- tai postiäänestustä ole käytössä.

Kyselyissä voittoon näyttäisi nousevan pääministeri Edi Raman johtama sosialistipuolue. Rama saisi siten jo kolmannen kauden pääministerinä. Asiantuntijoiden mukaan suuri osa äänestäjistä ei ole kuitenkaan vielä päättänyt kantaansa.

Kuten kaikki puolueet, myös Raman sosialistipuolue lupaa kehittää Albanian taloutta, eritoten sen turismia, maataloutta, digitaalisia hankkeita ja energiasektoria.

Koronaepidemia on kurittanut Albaniaakin. Noin 400 000 albanialaista on tähän mennessä saanut rokotteen. Rama lupaa, että toukokuun loppuun mennessä jo puoli miljoonaa albaania on rokotettu.

Istuva pääministeri Edi Rama johtaa Albanian sosialistipuoluetta. Edi Rama kuvattuna Brysselissä EU-kokouksessa maaliskuussa 2021. John Thys / EPA

Edi Raman ankara vastustaja on demokraattipuolueen johtaja Lulzim Basha, joka on koonnut samaan rintamaan useita muita puolueita vastustamaan sosialistien ja Raman hallintoa.

Basha on syyttänyt Ramaa korruptiosta ja vaalivilpistä, vaikka äänestys ei ole vielä alkanutkaan.

Tuekseen Basha on saanut Albanian presidentin Ilir Metan, jonka virallisesti tulisi olla puolueeton, mutta käytännössä arvostelee rajusti pääministeriä kaiken vallan haalimisesta itselleen ja "kleptokraattisen hallinnon" rakentamisesta.

Meta johti ennen presidenteiksi nousuaan omaa Sosialistisen yhtenäisyyden liike -puoluettaan. Hän on virallisesti eronnut siitä ja puoluetta johtaa hänen vaimonsa Monika Kryemadhi, mutta Metan vaikutus tuntuu puolueessa.

Vaalikamppailu on ollut repivä. Johtavat poliitikot syytävät toistensa päälle ankaria syytöksiä. Keskiviikkona Elbasanin kaupungissa tapahtui ammuskelu, jossa kuoli paikallinen johtava sosialistipuolueen jäsen. Ampuja oli poliisin mukaan demokraattipuolueen edustaja.

Äänestäjät tuntuvat tuskastuneen politiikkojen kahinointiin. Paikalla on ulkomaisia tarkkailijoita. Myös EU seuraa vaaleja tarkoin, sillä Albania haluaisi aloittaa liittymiseneuvottelut EU:n kanssa jo tänä vuonna. Vaalien sujuminen demokratian sääntöjen mukaan on ratkaisevan tärkeä ensi askel.

Lähteet: AP, AFP