Analyysi: Näitä ilmastotavoitteita on jo odotettukin – USA:n ja muiden maiden lupaukset kurovat ammottavaa päästökuilua pienemmäksi

Suomen valtionvelka kasvaa, mutta korkomenot sen kuin supistuvat – mitä riskejä vel­kaan­tu­mi­ses­sa nyt on?

Suomen vel­ka­kes­tä­vyys on heikentynyt ja on nyt vain eu­roop­pa­lais­ta keskitasoa. Mikä vel­ka­ti­lan­tees­sa on olennaista? Kokosimme vastauksia.