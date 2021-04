Suomalainen Heikki Kossi oli mukana Oscarin voittaneessa elokuvassa, ja näin äänitehosteiden ammattilainen kertoi tunnelmistaan heti aamuyöllä

Kokkolalainen Heikki Kossi teki Sound of Metal -elokuvan äänitehosteet eli foley-äänet.

Viime yön Oscar-sateesta tippui pisaroita Suomeen saakka. Kuulonsa menettävästä hevirumpalista kertova Sound of Metal sai Oscarin äänisuunnittelusta. Elokuvan foley-äänet eli äänitehosteet oli tehnyt suomalainen Heikki Kossi. Varsinaisen palkinnon pokkasivat Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés ja Phillip Bladh.

Elokuva palkittiin parhaan äänen ja parhaan leikkauksen kategorioissa.

– Totta kai tuntuu hyvältä, että työtä arvostetaan. Olen tosi iloinen Beckerin ja näiden ihmisten puolesta, jotka konkreettisesti saivat patsaan käteen. Siellä on takana vuosia todella antaumuksellista työtä. Hienoa, että se huomataan, Kossi kertoi Ylelle puhelimitse heti tuoreeltaan aamuneljältä.

Palautetta suomalaisillekin

Sound of Metalin äänitöitä tehtiin Suomessa. Kossin ohella mukana olivat Kari Vähäkuopus ja Pietu Korhonen. Kossin mukaan suomalaiset ovat saaneet palautetta omasta työstään.

– Se tuntuu merkittävältä. Sitä on arvostettu ja olemme saaneet paljon palautetta. Toivon myös, että kotimainen elokuva-ala näkee, että kaikki on mahdollista.

Kossin ja muiden suomalaisten nimiä ei kuitenkaan mainittu yön elokuvagaalassa. Kossi ei ole siitä pahoillaan.

– Foley-artisitina pitää tottua siihen, että ei ole eturivissä. Tiedän silti, että kaikissa elokuvissa kokeneet ohjaajat ja varsinkin äänisuunnittelijat ymmärtävät niiden arvon. Saan paljon henkilökohtaista palautetta ohjaajia myöten hyvinkin isoista elokuvista. Se on minulle se isoin palkinto.

Kossille hienoin hetki koittaa kuitenkin heti oman urakan valmistuttua.

– Kun kuuntelen leffaa ja totean, että elokuva on nyt erilainen kuin työtä aloittaessa. Se on hienoin hetki.

Sound of Metalissa Kossi koki sen jo ajat sitten. Elokuva kun valmistui ennen koronaa. Pandemia vain viivästytti elokuvan julkaisua.

Askelia ja iskuääniä

Foley-äänet eli äänitehosteet ovat merkittävä osa jokaista elokuvaa. Foley-ääniä ovat muun muassa askeläänet, vaatteiden kahinat, nyrkiniskut, saranoiden narinat jne. Ne kaikki liitetään elokuvaan jälkikäteen, ja niillä on iso rooli.

– Jos foley-äänien merkitystä ei täysin ymmärrä, kannattaa laittaa elokuvaa katsoessa ääni pois, niin sitten ymmärtää, kuinka iso merkitys niillä on.

Kossin mukan äänellä on valtava merkitys elokuvan tunnelman luomisessa: äänillä ja

hiljaisuudella tuetaan näyttelijän tunneilmaisua, elokuvan nyansseja ja myös niitä asioita, joita ei ääneen sanota.

– Sound of Metal on saanut paljon huomiota ja luulen, että tämä elokuva on nostanut äänen arvostusta ja merkitystä elokuvissa ainakin pienen askeleen verran, Kossi arvioi.

Mutta sitä ja palkintoa Kossi ei ehdi juhlimaan ainakaan heti tuoreeltaan. Työkiireet pitävät siitä huolen.

