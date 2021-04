Diili-ohjelma oli Petri Materolle kuin roolipeli, jossa oli pakko heittäytyä – kuuntele, tunnistaako jäyhä kainuulainen sarjasta itsensä

Ehdoton ei, ajatteli Diili-ohjelmassa kakkoseksi tullut Petri Matero, kun hänelle ehdotettiin Suomen suurimpaan työpaikkahaastatteluun osallistumista.

Hetken asiaa makusteltuaan kajaanilaislähtöinen Matero päätti kuitenkin osallistua.

– Ajatus oli kainuulaiselle tyypillinen, että mitäpä se hyvejää. Yllytyshullu minussa sai kuitenkin toimimaan toisin.

Matero kertoo ajattelevansa asioista aina, että mikä on pahinta mitä voi tapahtua. Se laittaa pohdittavan asian tiettyyn mittakaavaan.

– En nähnyt osallistumisessa lopulta mitään pahaa.

Diilissä kilpailijat osoittavat ammattitaitoaan erilaisten tehtävien avulla, ja voittaja saa Jaajo Linnonmaan tarjoaman pestin kehitysjohtajana. Tosi-tv-ohjelmasta putoaa koko kisan ajan kilpailijoita, ja tänään nähdyssä viimeisessä jaksossa jäljellä oli kaksi finalistia. Materon lisäksi finaalissa kilpaili Sointu Borg.

Kuuntele alta, kun Petri Matero kertoo toimittaja Sanna Kähkösen haastattelussa, eroaako Diili-Petri oikeasta Petri Materosta.

Kilpailijat valikoituivat satojen hakijoiden joukosta

Petri Matero sanoo Diili-ohjelmaan osallistumista huikeaksi kokemukseksi, joka tapahtuu vain kerran elämässä. Kuukauden kestäneitä kuvauksia hän kuvaa live-roolipelaamiseksi: ohjelman tehtävissä joutui hyppäämään erilaisiin ammatteihin ja kuvioihin. Niihin omien sanojensa mukaan jäyhän kainuulaisen oli pakko heittäytyä.

– Lähdin mukaan sillä asenteella, että teen kaikki tehtävät niin hyvin kuin pystyn ja keskityn omaan tekemiseen sekä tiimin voittoon saattamiseen.

Matero oli päättäny, ettei mieti, millaisia muut kilpailijat ovat persooniltaan vaan keskittyy ainoastaan heidän tekemiseensä.

Petri Matero valikoitui Diili-ohjelmaan satojen hakijoiden joukosta. Hän kertoo, että Diili-ohjelma on ainoa tosi-tv-sarja, johon hän oli valmis osallistumaan. Petteri Sopanen / Yle

Tänä talvena Diili-ohjelman seuraajat ovat viikko toisensa jälkeen päässeet kilpailijoiden kautta elämään ohjelman kiirettä, paineisia tehtäviä ja raastavia aikatauluja. Matero kertoo, että kilpailijoilla oli aikaa tehtävien suunnitteluun puolesta tunnista tuntiin. Sitten piti jo lähteä suorittamaan tehtävää.

– Paineistettu tilanne aiheuttaa draamaa ja kiinnostavuutta, johon koko homma perustuu.

Kilpailu koveni jakso jaksolta. Ja Materon mukaan syystä.

– Kyllä siellä mentiin jo oman ammattitaidon rajoilla. Se oli vaan pirun kovaa ammatillista suorittamista.

Diilin tuottaja Heidi Vierikko kertoo, että ohjelmaa käsikirjoitetaan etukäteen suunnittelemalla tehtäviä ja niiden sääntöjä. Sitä ei käsikirjoiteta, miten kilpailijat tehtävän suorittavat. Kilpailijoita ei myöskään henkilöinä käsikirjoiteta.

– Mielestäni tositelevisiossa on hyvä antaa ihmisten tehdä niin kuin he haluavat. Silloin tulee kerrottua heidän tarinansa.

Se on kiehtovaa, kuinka jokaisella kilpailijalla on tyyli lähteä ratkomaan asioita, sanoo Heidi Vierikko.

Materolla ei ole jäänyt ohjelmasta mitään hampaankoloon, mutta jos olisi, hänellä olisi mahdollisuus jutella ohjelmasta jälkeenpäin ammattilaisen kanssa.

– Jos jollain on jotain mielen päällä, me juttelemme ohjelmasta ja tarjoamme ammatiapuakin tarvittaessa. Tämähän on tosi intensiivinen prosessi, tuottaja Vierikko summaa.

"Pohjoisen ihmisistä on tietynlainen kuva työmarkkinoilla"

Petri Matero on työskennellyt pääkaupunkiseudulla reilut 10 vuotta mainosalalla. Matero kokee, että pohjoisesta tulevilla ihmisillä on etelässä hyvä maine, ja se auttaa töiden hakemisessa.

– Kuvailisin kainuulaista työmoraalia Suomen kärkikastiin kuuluvaksi. Olen omalta osaltani ollut auraamassa auki tekemistä. Pohjoisen ihmisistä on tietynlainen kuva työmarkkinoilla ja kyllä asetun niiden mielikuvien taakse.

Matero pitää itseään ja yleisesti pohjoisesta tulevia työntekijöitä mutkattomina ja sopivan asiakeskeisinä, jotka tekevät työtä rennolla otteella.

– Kohtaan ihmisen ihmisenä, olen helposti lähestyttävä ja sitkeä.

