Norjalaisen miljardöörin vaimon katoamisesta kotoaan on kulunut 2,5 vuotta – poliisi uskoo, että tapaus voidaan selvittää, epäilee yhä aviomiestä murhasta

Anne-Elisabeth Hagenin katoaminen on työllistänyt Norjan poliisia yli 2,5 vuotta. Aluksi katoamista tutkittiin sieppauksena, mutta lähes tasan vuosi sitten miljardööri Tom Hagen pidätettiiin epäiltynä vaimonsa murhasta.

Poliisin todisteet häntä vastaan eivät olleet riittäviä, ja siksi Hagen vapautettiin tutkintavankeuden jälkeen.

– Epäily Tom Hagenia vastaan on voimassa. Se koskee murhaa tai avunantoa murhaan, tutkinnanjohtaja Gjermund Hanssen sanoi uutistoimisto NTB:lle huhtikuun alussa. Asiasta kirjoittaa muun muassa Dagbladet (siirryt toiseen palveluun).

Myös sieppauslinjan tutkinta jatkuu, mutta onnettomuutta, itsemurhaa tai vapaaehtoista katoamista pidetään epätodennäköisinä.

"Juttu voidaan selvittää"

Murha ei vanhene rikoksena Norjassa. Hagen voi pysyä epäiltynä periaatteessa vuosikausia, ellei poliisi lopeta jutun tutkimista.

– Syyte nostetaan vain, jos juttu on riittävän perusteltu ja täydellisesti tutkittu. Harkintaa tehdään jatkuvasti tutkinnan aikana, Hanssen sanoi NTB:lle.

Hanssen uskoo, että Anne-Elisabeth Hagenin katoaminen voidaan vielä selvittää, kertoo Dagbladet (siirryt toiseen palveluun). Poliisi on tehnyt tutkintoja pariskunnan kodissa, kuullut 600:aa todistajaa ja käynyt läpi tuhansia tunteja videomateriaalia.

Poliisi teki teknistä tutkintaa Tom ja Anne-Elisabeth Hagenin kodissa Lørenskogissa 5. toukokuuta. Tore Meek / EPA

Tom Hagen on kieltänyt kaikki syytökset itseään vastaan. Pariskunnan lapset ovat kertoneet uskovansa hänen syyttömyyteensä (siirryt toiseen palveluun).

– Minulla ei ole mitään tunnustettavaa, Hagen kertoi yleisradioyhtiö NRK:lle (siirryt toiseen palveluun) maaliskuun lopulla.

Poliisi epäilee Tom Hagenin sekaantuneen vaimonsa katoamiseen, mutta hovioikeus on vapauttanut miehen tutkintavankeudesta riittämättömien todisteiden vuoksi. Torbjørn Olsen / EPA

Näin tapahtumat ovat edenneet

Anne-Elisabeth Hagen katosi kotoaan 31. lokakuuta 2018.

Poliisi tiedotti katoamisesta lehdistötilaisuudessa 9. tammikuuta 2019. Poliisi epäili, että Hagen oli siepattu.

Tom Hagen väitti vaimonsa kadottua löytäneensä kotoaan kirjeen, jossa vaadittiin lunnaita kryptovaluutta monerassa.

28. huhtikuuta 2020 poliisi pidätti Tom Hagenin epäiltynä vaimonsa murhasta tai avunannosta siihen.

7. toukokuuta poliisi pidätti toisen miehen epäiltynä Anne-Elisabeth Hagenin murhasta tai avunannosta siihen. Häntä kutsutaan "kryptomieheksi".

8. toukokuuta Tom Hagen vapautettiin tutkintavankeudesta. Hovioikeuden mukaan poliisin todisteet häntä vastaan eivät olleet riittäviä.

68-vuotias Anne-Elisabeth Falkevik Hagen katosi kodistaan Oslon ulkopuolella lokakuun lopussa 2018. Hänen miehensä löysi sieppaamiseen liittyvän viestin asunnosta. Norjan poliisi

Poliisi on viime aikoina tutkinut Tom Hagenin yhteyksiä niin kutsuttuun kryptomieheen, kertoo Norjan TV2 (siirryt toiseen palveluun).

Miestä epäiltiin alun perin avunnosta murhaan. Nykyään häntä epäillään avunannosta Anne-Elisabeth Hagenin vapaudenriistoon. Hän on kiistänyt syyllisyytensä.

TV2 on jo aiemmin paljastanut (siirryt toiseen palveluun), että mies on kirjoittanut internetissä siitä, kuinka kryptovaluuttoja on mahdoton valvoa, mikä voi hyödyttää rikollisia. Hän on myös kirjoittanut sieppauksista.

Poliisi uskoo, että Hagen on tavannut noin 30–vuotiasta kryptomiestä myöntämäänsä useammin ja pidempään. He olisivat tapaamisissa voineet suunnitella sieppausta.

Poliisin mukaan Hagen ja mies ovat tavanneet toisiaan säännöllisesti kesästä 2017 syksyyn 2018. Tutkinnanjohtaja Gjermund Hanssen ei kuitenkaan ole halunnut vahvistaa tietoa TV2:lle.

Hagen on myöntänyt tavanneensa miehen 7–8 kertaa työpaikallaan Futurum Business Parkissa Lørenskogissa Oslon lähelllä. Hänen mukaansa he tapasivat viimeisen kerran ennen kesälomia 2018.

Myös kryptomies on kertonut, että tapasi Hagenin viimeisen kerran kuukausia ennen Anne-Elisabeth Hagenin katoamista. Miesten mukaan tapaamisissa oli kyse investoinneista kryptovaluuttaan.

Lue myös:

Kuka on vaimonsa murhasta epäilty miljardööri? Tom Hagen on Norjan 164. rikkain mies, kolmen lapsen isä, isoisä ja luisteluintoilija

Vaimonsa kidnappauksen lavastamisesta ja murhasta epäilty norjalaismiljardööri on vangittu neljäksi viikoksi

Norjan poliisi epäilee: Miljardöörin vaimon sieppaus lavastettiin henkirikoksen peittelemiseksi

Norjalaisen teollisuuspohatan vaimo kateissa, sieppausta epäillään – kidnappaajana esiintyvä taho vaatii miljoonalunnaita kryptovaluuttana