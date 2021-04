Katso suorana kello 14.10: Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala vierailee lakkautusuhan alle joutuneella Veitsiluodon tehtaalla

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala on maanantaina Kemissä Veitsiluodon tehtaalla tapaamassa kovan paikan eteen joutuneita työntekijöitä ja ammattiosaston johtoa.

Stora Enso kertoi viime tiistaina suunnittelevansa Veitsiluodon sellu- ja paperitehtaan lakkauttamista. Työt ovat menossa yhteensä lähes 700 ihmiseltä.

– Tässä nyt käydään läpi tilannetta ja tietysti puhutaan alkavista neuvotteluista. Toivomme, että niissä oikeasti etsittäisiin vaihtoehtoja, Vanhala sanoo.

Veitsiluodossa on töissä kaikkiaan noin 500 Paperiliiton jäsentä. Yt-neuvottelut alkavat tulevana keskiviikkona 28.4.

Alkavia neuvotteluja Vanhala luonnehtii haasteellisiksi.

– Kyseessä olisi Suomen isoin metsäteollisuuden sammuminen, on ihan selvää, että kaikki joutuvat koville. Tottakai haluamme luottaa siihen, että löytyy uuden elämän luomista ja hyviä esityksiä, jos lopulta tapahtuu niin, että tehdas loppuu.

Paperiliitto perää vastuunkantoa

Paperiliitto otti tuoreeltaan kantaa (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) Veitsiluoto-uutiseen viime viikon tiistaina. Liitto peräsi Stora Ensolta huolellista vastuunkantoa.

Veitsiluodon osaston pääluottamusmiehen Mikko Alamommon mukaan työntekijät odottavat, että yhtiö ei tyydy lakisääteiseen minimiin vaan kantaa yhteiskuntavastuunsa laajasti.

– Tässä on puhuttu pelkästään paperintuotannosta, mutta tehtaalla on tehty koeajoja muilla lajeilla ja niistä on saatu hyviä tuloksia. Koneet taipuisivat muuhunkin kuin paperiin, Alamommo sanoo.

Hän muistuttaa myös, että samaan aikaan kun Suomeen on suunnitteilla uusia sellutehtaita, Stora Enso on sulkemassa Veitsiluodossa täysin toimivan sellutehtaan.

Sillä, toteutuuko yhtiön tiistaina ilmoittama sellu- ja paperitehtaan lakkauttaminen pelätyllä tavalla, ei Alamommo halua spekuloida ennen yt-neuvottelujen alkua.

– Yhtiön pitäisi pitää huolta työntekijöistä, jotka ovat olleet siellä vuosikymmeniä. Paljon on myös niitä nuoria ihmisiä, joilla on pitkä matka eläkevuosiin, Alamommo sanoo.

