Suomi on kieltänyt kivihiilen polttamisen, mutta miksi se tukee silti Fortumia, joka haastaa Alankomaat oikeuteen kivihiilivoimalan sulkemisen takia?

Fortumin ja Uniperin oikeusjutun taustalla on vanha investointisopimus, joka suojaa fossiilisia polttoaineita. Se on ristiriidassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa, joihin Suomikin on ilmastopolitiikassaan sitoutunut.