Hallitus kiirehtii kesäkuuksi historiallista lakimuutosta, joka mahdollistaa kuntavaaleissa äänestämisen myös varuskunnissa

Maan hallitus kiirehtii lakimuutosta, joka mahdollistaa varusmiehille äänestämisen kuntavaaleissa myös varuskunnissa. Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan oikeusministeriön ja puolustushallinnon parhaillaan valmistelema lakimuutos annetaan eduskunnan käsiteltäväksi pikimmiten, jotta se ehtii voimaan ennen kuntavaaleja kesäkuussa.

– Jos varusmies on kiinni vaalipäivänä ja ennakkoäänestyksen aikaan, niin hänellä on mahdollisuus äänestää varuskunnassa, Kaikkonen sanoo.

Varuskuntiin on tulossa niin kutsuttu laitosäänestysmahdollisuus ensimmäistä kertaa. Vastaavia on ollut käytössä muun muassa vanhainkodeissa ja joissakin sairaaloissa.

– Varmasti valtaosa varusmiehistä pääsee äänestämään ennakkoäänestyksen aikana tai lomalla varsinaisena vaalipäivänä, mutta oikeusministeriö on nyt puolustushallinnon kanssa yhdessä valmistellut väliaikaisen lakimuutoksen, jolla myös varuskunnissa voi ensi kertaa äänestää, Kaikkonen sanoo.

Muutosta on toivottu jo jonkin aikaa. Esimerkiksi Varusmiesliitto on ollut asiassa aktiivinen. Liitto on ollut huolissaan nuorten äänestysaktiivisuudesta. Varusmiesliiton puheenjohtaja Atte Grönroos muistuttaa, että kevään kuntavaalit ovat monille varusmiehille ensimmäiset, joissa heillä on mahdollisuus äänestää.

– Ensimmäinen kerta on äärimmäisen tärkeä tekijä nuorten äänestysrutiinin muotoutumisessa, Grönroos sanoo.

Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä palvelustaan suorittava alikersantti Otto Ingman sanoo, että jos varusmiesten pitää käyttää vähäisestä vapaa-ajastaan runsaasti vaaliasioiden selvittämiseen, niin moni saattaa jättää tämän takia äänestämättä.

– Korona-aikana on tärkeää, että ei tarvitsisi hirveästi reissata esimerkiksi Helsingin keskustassa. Varusmiehille on hyvin tärkeää, että he voisivat äänestää matalalla kynnyksellä täällä omassa varuskunnassa.

Kaikkonen: Varuskunnissa äänestämisestä voisi tulla pysyvä käytäntö

Puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan lakimuutos itsessään on yksinkertainen, joten hän uskoo, että eduskunta sen lähiviikkoina hyväksyy.

– Tämä on väliaikainen lakimuutos, mutta pitäisin hyvänä, jos tästä voisi myöhemmin tulla pysyväkin käytäntö, Kaikkonen toteaa.

Vuodenvaihteessa palveluksensa aloitti yli 12 000 varusmiestä. Koronapandemian tuoman uuden lomarytmin vuoksi varusmiehet viettävät enemmän viikonloppuja ja pidempiä yhtäjaksoisia aikoja kasarmeilla. Varusmiesliitto pelkää tämän vaikuttavan äänestysintoon.

– Tämän takia olisi tosi tärkeää, että pystyttäisiin tuomaan se äänestysmahdollisuus tuonne varuskuntaan sisällekin ja kaikille mahdollisuus äänestää normaalisti, Ingman sanoo.

Alikersantti Otto Ingman pitää kaikkia toimia nuorten äänestysaktiivisuuden kasvattamiseksi todella tarpeellisina.

– Itse pidän todella tärkeänä, että on mahdollisuus äänestää. Mielestäni se on ihan velvollisuus ja kannustan kaikkia nuoria ja varusmiehiä äänestämään ehdokastaan vaaleissa, Ingman sanoo.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa alle 25-vuotiaista harvempi kuin joka kolmas käytti äänioikeuttaan. Myös nuoret aikuiset eli 25–34-vuotiaat kävivät uurnilla harvakseltaan.

– Nuorten äänestyskatiivisuus on ollut valitettavan matala jo jonkin aikaa ja on syytä tehdä äänestäminen mahdollisimman helpoksi. Varuskunnittain käydään läpi, miten tämä käytännössä toteutetaan, puolustusministeri Antti Kaikkonen sanoo.

