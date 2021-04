Jättimäinen areenahanke tuleekin yli 10 miljoonaa euroa luultua kalliimmaksi Kotkassa – kaupunginjohtaja: "Olisi ehkä ollut syytä tarkentaa, mikä on tarkoitus"

Kotkan poliittiset ryhmät joutuvat päättämään tapahtumakeskus Satama Areenan lisärahoituksesta. Kotkan kaupunginhallitus päätti maanantaina esittää kaupunginvaltuustolle 10 miljoonan sijoitusta tapahtumakeskuksen rakennuksen toteuttamiseen. Valtuusto kokoontuu käsittelemään esitystä 3. toukokuuta.

Tapahtumakeskuksen kustannusarviot ovat nousseet 24,2 miljoonasta noin 35 miljoonaan euroon. Huhtikuussa kaupungin tietoon tullut uusi summa oli suuruudeltaan yllätys.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö kertoo, että alkuperäistä kustannusarviota laatiessa olisi jo pitänyt aavistaa, että Satama Areenan kaltainen kunnianhimoinen rakennushanke tulee maksamaan paljon.

– Se on arkkitehtonisesti hyvin ainutlaatuinen ja erikoinen kohde. Kun puhutaan Vellamon läheisyyteen tulevasta kiinteistöstä, se ei voi olla pelkkä kuutio. Kun valittu arkkitehtitoimisto lähti suunnittelemaan rakennusta, olisi ehkä ollut syytä tarkentaa, mikä on tarkoituksena, Sirviö kertoo.

Satama Areena rakennettaisiin merikeskus Vellamon viereen Kotkan Kantasatamaan. Arkistokuva. Antro Valo / Yle

Kantasatamaan suunnitellun Satama Areenan yhteyteen on suunniteltu muun muassa hotellia ja ammattikorkeakoulun kampusta.

Rakennuttaja on kaupungin omistaman Kotkan Julkiset Kiinteistöt oy:n tytäryhtiö Backstaff oy. Yhtiö on perustettu vasta sen jälkeen, kun alkuperäinen hankesuunnitelma on laadittu.

Esa Sirviö kertoo, että alkuperäistä suunnitelmaa olivat tekemässä muun muassa kaupungin toimijat ja konsulttiyhtiö Pink Eminence kumppaneineen.

Mistä pyydetyt 10 miljoonaa saadaan?

Puuttuva summa joudutaan todennäköisesti kattamaan lainarahalla. Sirviö kertoo, että tähän mennessä kulut on maksettu pääosin sähköyhtiöosakkeiden myynnistä saaduilla rahoilla.

– Kaikki, mikä menee sen yli, tulee kaupungin kassasta tai rahoitusmarkkinoilta. Eli käytännössä velkaa, ellemme löydä omaisuudenmyyntieriä. Näyttää tällä hetkellä siltä, että varmaa tulonlähdettä ei ole.

Sirviö on edelleen tapahtumakeskuksen rakentamisen kannalla. Hän mainitsee, että jo suunnitteluvaiheessa uusi Kantasataman alue on tehnyt alueesta houkuttelevan.

– Opiskelija-asuntosäätiö ja elintarvikeliike ostivat Teboilin vanhan tontin kaupungilta. Pallo lähti pyörimään, kun tontti myytiin ja kaupunki sai kirjattua ihan kohtuullisen myyntivoiton. Sinne alkaa kampuksen rakentamisen varmistumisen jälkeen rakentua kerrostalo ja päivittäistavaraliike.

Tarjouksia ei tullut yhtäkään

Hankesuunnitelmassa lukee, että urakan lopullinen hinta selviää vasta sitten, kun rakennusurakkatarjous on tiedossa.

Backstaffin hallituksen puheenjohtaja Tapio Lepistö kertoo, että yhtäkään tarjousta ei varsinaisessa tarjouspyyntömenettelyssä tullut.Lain sallimiin suorahankintaneuvotteluihin valittiin tietty määrä urakoitsijoita, joista nyt on mukana SRV.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviö kertoo, että ensimmäiset viitteet hinnan suuresta noususta tulivat ennen joulua, kun tarjouksia ei tullut. Kokonaishinta tuli Sirviön tietoon huhtikuun puolivälissä. Summan nousu oli odotettavissa, mutta se oli lopulta yllättävän suuri.

– Tämä on ollut sillä tavalla haasteellista, että Backstaff on itsenäisenä yhtiönä – kuten yhtiölle kuuluu – käynyt tiiviin keskustelun viimeisimmän ehdokkaan eli SRV:n kanssa. Niissä neuvotteluissa ei ole ollut kaupungin edustajaa, mutta kaupungin edustajia on tiedotettu, Sirviö kertoo.

Kotkan kaupunginvaltuutetut saavat tänään kello 14 alkaneessa kokouksessa tarkempaa tietoa siitä, mistä tapahtumakeskus Satama Areenan yli 10 miljoonan hinnannousu johtuu. Lepistö kertoo antavansa kustannusarviosta tietoa medialle vasta sitten, kun päättäjät ovat saaneet tiedot.

Sekä Lepistö että Sirviö kertovat kuitenkin jo nyt, että hinnannousu johtuu monesta eri tekijästä, eikä esimerkiksi yhdestä suuresta kuluerästä.

Tavallisesta poikkeava urakkamuoto

Tapio Lepistö korostaa, että urakkamuoto ei ole perinteinen kokonaisurakka, vaan kyseessä on yhteistoiminnallinen projektijohtourakka. Se tarkoittaa sitä, että urakoitsijan määrittelemä hinta on tavoitehinta, joka voi laskea tai nousta.

Molemmista on urakoitsijalle seurauksia. Urakoitsijan ja tilaajan yhteinen päämäärä on saada lopullisen urakan hinta tavoitetta matalammaksi.

– Jos löytyy säästöjä, siitä hyötyvät molemmat osapuolet, mutta jos kulut kasvavat, rakennusliike ottaa omalle vastuulleen merkittävän osan. Tämä on julkisella puolella harvemmin käytetty malli, mutta ei ainutlaatuinen, Sirviö kertoo.

Tässä urakkamallissa tilaaja ja urakoitsija tekevät yhteistyötä rakennushankkeen edetessä ja pohtivat parempia ratkaisuja matkan varrella. Se antaa Sirviön mukaan mahdollisuuden tehdä ratkaisuja, jotka voivat olla myös alkuperäistä edullisempia. Esimerkiksi materiaalit voivat muuttua, jos parempi ratkaisu löytyy.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina, valtuusto ensi viikolla

Isoista valtuustoryhmistä SDP ei vielä ennen kaupunginhallituksen kokousta ollut ilmoittanut kantaansa siitä, asettuuko se tukemaan lisärahaesitystä. Demarivaltuutettu ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen on kuitenkin ilmaissut jo aikaisemmin tukensa lisärahoitukselle.

Virtasen mukaan Areenan mukana tuomat hyödyt ovat niin suuret, että lisärahoitus kannattaa.

Kokoomuksen ja RKP:n yhteinen ryhmä on lisärahan kannalla.

– Me kokoomuksessa näemme tämän niin suurena veto- ja elinvoimahankkeena Kotkan kaupungille, että olemme sitä mieltä, että etenemme kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti, kertoo Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jari Elomaa.

Vasemmistoliitto haluaisi siirtää lisärahoituspäätöstä.

– Mielestäni missään tapauksessa ensi maanantaina tästä ei voi päättää, vaan asia pitäisi palauttaa. Itse asiassa oma henkilökohtainen mielipiteeni on se, että vasta uusi vaaleilla valittu valtuusto tekisi tämän päätöksen, sanoo vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Antti Hyyryläinen.

