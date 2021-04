Ranskalaiset haaveilevat elämästä ilman ulkonaliikkumisrajoituksia – "Toivon todellakin, että tilanne vihdoin paranisi", sanoo Virginie Morau

Pariisilainen lentoemäntä Virginie Morau on iloinen, kun hänen poikansa pääsi palaamaan lähiopetukseen.

Pariisilainen lentoemäntä Virginie Morau on iloinen, kun hänen poikansa pääsi palaamaan lähiopetukseen. Juha Nurminen

Ranskassa päiväkodit ja alakoulut aukesivat maanantaina, mutta maan koronavirustilanne on edelleen hyvin huono.

PariisiRanskalaisten arki on ollut koko kevään tiukasti rajoitettua. Koko maassa on edelleen voimassa öinen ulkonaliikkumiskielto eikä kotoa saa poistua kello 19–6 muuten kuin erityisen painavan syyn takia.

Vakituisesta osoitteestaan ei saa lähteä yli 10 kilometrin päähän, mikä tarkoittaa, että kaikenlainen kaupunkien välinen matkustelu on tällä hetkellä mahdotonta.

Lisäksi kaikki ravintolat, museot, urheilusalit ja ei-välttämättömät liiketilat pysyvät edelleen kiinni.

Alakoulut ja päiväkodit kuitenkin aukesivat maanantaina kolmen viikon tauon jälkeen, mikä ilahdutti pariisilaisia vanhempia.

– Olen todella huojentunut, että lapseni pääsi palaamaan kouluun. Hän on esikoulussa ja siinä iässä lapset tarvitsevat laadukasta perusopetusta. Toivon, että koulut voivat pysyä nyt auki, pariisilainen Virginie Morau sanoi viedessään poikaansa aamulla kouluun.

Morau on ammatiltaan lentoemäntä ja pandemia on vienyt häneltä työt. Kevät on ollut raskas, hän sanoo.

– Toivon todella, että tilanne vihdoin paranisi! Vielä niin ei ole käynyt, mutta on pakko jaksaa uskoa, että tämä vielä loppuu, hän naurahtaa.

Yli satatuhatta kuollutta ja 5,5 miljoonaa koronatartuntaa

Ranskan koronatilanne on yksi Euroopan hankalimmista. Uusia tartuntoja todetaan edelleen päivittäin noin 30 000 kappaletta, ja sairaaloiden teho-osastot ovat pahasti kuormittuneita.

Tiheästi asutussa Pariisissa on vaikeaa noudattaa riittäviä turvavälejä. Juha Nurminen

Kaikkiaan koronavirustautiin on kuollut yli satatuhatta ihmistä ja tauti on laskenut ranskalaisten keskimääräistä eliniänodotetta yli puolella vuodella.

Koronavirustartuntoja on todettu Ranskassa jo noin 5,5 miljoonaa, mikä on eniten Euroopassa ja neljänneksi eniten koko maailmassa. Ranskan edellä tilastoissa ovat ainoastaan Yhdysvallat, Intia ja Brasilia.

Pariisin kaduilla on nähtävissä koronaväsymystä

Tiukoista rajoituksista huolimatta mitään merkittävää käännettä parempaan ei ole Ranskassa nähty viime kesän jälkeen. Ranskalaiset alkavatkin olla lopen kyllästyneitä ja turhautuneita tehottomilta tuntuviin rajoituksiin.

– En uskalla enää olla kovin toiveikas. Tuntuu, että viime syyskuun jälkeen takaiskuja on tullut koko ajan: ensin tuli virusmuunnoksia ja sen jälkeen rokotetoimitukset ovat hidastelleet, sanoo pariisilainen arkkitehti Giampaolo Fondi.

Säännöt ovat tiukkoja, mutta pariisilaiset eivät aina piittaa niistä, sanoo arkkitehtina työskentelevä Giampaolo Fondi. Juha Nurminen

Hän sanoo havainneensa Pariisin kaduilla yhä enemmän koronaväsymystä.

– Säännöt ovat tiukat, mutta ainakaan Pariisissa ihmiset eivät välttämättä piittaa niistä. Olen yrittänyt noudattaa kaikkia suosituksia, mutta tilanteen jatkuttua yli vuoden en tahdo itsekään enää jaksaa. On pakko myös elää vähän, Fondi sanoo.

Luottamus Ranskan johdon koronatoimiin on heikkoa

Vaikeana jatkuva koronatilanne on syönyt luottamusta Ranskan johtoon. Sanomalehti Le Monden teettämään tuoreen kyselytutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) 64 prosenttia ranskalaisista on tyytymättömiä presidentti Emmanuel Macronin tapaan hoitaa koronaviruskriisiä.

– Mielestäni hallitus ei ole reagoinut koronavirustilanteeseen tarpeeksi nopeasti. Olisi tarvittu selkeämpää viestintää ja jämäkämpiä toimia. Nyt esimerkiksi rokotteita koskeva ohjeistus on ollut todella sekavaa, sanoo Virginie Morau.

Pariisilainen asianajaja Vanessa Lemoine sanoo puolestaan ymmärtävänsä, että epidemiatilanteen ennakoiminen on ollut Ranskan hallitukselle vaikeaa.

– Tilanne on muuttunut koko ajan, eikä rokotteisiin epäilevästi suhtautuvien ranskalaisten vakuuttaminen niiden turvallisuudesta ole ollut varmastikaan helppoa, Lemoine sanoo.

Vanessa Lemoine kertoo saaneensa juuri koronavirusrokotuksen ja toivoo Ranskan tilanteen vihdoin paranevan. Juha Nurminen

Hän kertoo itse saaneensa edellispäivänä koronavirusrokotteen.

– Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tuntui siltä, että tunnelin päässä on vähän valoa, hän sanoo.

Macron lupaa terassien ja teattereiden pian aukeavan

Kaikkiaan noin 20 prosenttia ranskalaisista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Ranskassa toivotaan, että rokotteet toisivat pian hieman helpotusta vaikeaan tautitilanteeseen ja mahdollistaisivat maan osittaisen avaamisen.

Turisteja ei Pariisissa yhäkään näy. Esimerkiksi Tuileries'n puutarhassa käyskentelee pelkästään paikallisia. Juha Nurminen

Presidentti Emmanuel Macron arveli maanantaina, että terassit, elokuvateatterit ja osa muista kulttuuritiloista voitaisiin avata toukokuun puolivälissä. Presidentti lupasi, että myös öistä ulkonaliikkumiskieltoa voitaisiin lyhentää.

Ravintoloitsijat joutuvat sen sijaan vielä odottamaan.

– En usko, että ravintoloita voidaan avata vielä kesäkuun vaihteessa ainakaan niillä alueilla, joissa tautitapauksia on paljon, presidentti sanoi.

Pariisin ravintolat ovat olleet kiinni viime lokakuusta lähtien ja tulevat siis todennäköisesti olemaan vielä jonkin aikaa.

