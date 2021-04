Salon sairaalassa työskennellyt sairaanhoitaja ei saa murhasyytettä

Syyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen Salon sairaalassa tapahtuneesta kuolemantapauksesta. Sairaalassa työskennellyttä henkilöä epäiltiin potilaan murhasta.

Syyttäjälaitos kertoo tiedotteessaan, että päätös syyttämättä jättämisestä tehtiin ei näyttöä -perusteella.

Samaa henkilöä on esitutkinnassa epäilty myös huumausainerikoksesta, varkaudesta ja pahoinpitelystä. Syyttäjä on päättänyt jättää syytteet nostamatta, sillä epäilty on tuomittu muista rikoksista aiemmin ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Uudet syytteet eivät olennaisesti vaikuttaisi kokonaisrangaistuksen määrään, sillä niistä olisi odotettavissa sakkoja.

Lue lisää:

Salon sairaalamurhajuttu matkaa syyteharkinaan

Potilaan murhasta epäilty sairaanhoitaja on päästetty tutkintavankeudesta

Kuuntele tästä uusimmat Yle radiouutiset Varsinais-Suomesta

Lue uusimmat Yle Uutiset Varsinais-Suomesta