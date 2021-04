Herätys: Puoliväliriihi jatkuu seitsemättä päivää, ikkunan avaaminen voi pelastaa koronatartunnalta, Kyproksen ikuisuusongelmaa ratkotaan

Hallitus neuvottelee puoliväliriihessä seitsemättä päivää

Hallitus jatkaa puoliväliriihineuvottelujaan puoliltapäivin. Kyse on julkisen talouden rahankäytöstä eli menoista ja tuloista. Jos hallitus kaatuisi, Suomessa järjestettäisiin todennäköisesti uudet vaalit. Keskiviikkona alkaneet neuvottelut oli kaavailtu alun perin kaksipäiväisiksi.

Ikkunan avaaminen voi pelastaa koronatartunnalta

Hyvällä ilmanvaihdolla voi olla merkittävä rooli koronaviruksen leviämisen estossa. Terveysviranomaisten mukaan asiassa tarvitaan lisää tietoa. Kuvituskuva. Miikka Varila / Yle

Tähän saakka koronaviruksen on uskottu leviävän pääasiassa pisaratartuntana. Uudet tutkimukset ilmateitse tapahtuvista tartunnoista horjuttavat tätä käsitystä.

Uusimpien tutkimusten valossa aerosolileviäminen on ehkä jopa kaikista merkittävin koronaviruksen leviämistapa, uskovat asiantuntijat. Tämä tarkoittaisi sitä, että hyvällä ilmanvaihdolla on merkittävä rooli koronaviruksen leviämisen estossa. Terveysviranomaisten mukaan asiassa tarvitaan lisää tietoa.

YAMK-tutkinnossa tradenomista voi tulla paperilla sairaanhoitaja

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto suoritetaan työn ohessa, ja opiskelemaan päästäkseen pitää olla vähintään kaksi vuotta työkokemusta. Kuvituskuva. Tuija Veirto / Yle

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimike kaipaa edelleen muutosta. Tätä mieltä on muun muassa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene. Taustalla ovat nimikkeen aiheuttamat suoranaiset ongelmat ja harhaanjohtavuudet. Esimerkiksi tradenomi voi saada tutkintonimikkeekseen sairaanhoitaja (YAMK). Monet koulut puhuvatkin mieluiten Master-tutkinnoista.

Kanariansaarten edustalta pelastettiin kolme, vainajia 17

Espanjan asevoimien helikopteri pelasti veneestä kolme ihmistä. Miguel Barreto / EPA

Kanariansaarten edustalla ajelehtineesta veneestä löydettiin maanantaina 17 kuollutta siirtolaista, viranomaiset kertovat. Espanjan asevoimien helikopteri pelasti veneestä yhden naisen ja kaksi miestä.

Lyhimmillään reitti Marokon rannikolta Espanjalle kuuluvalle saariryhmälle on noin sata kilometriä. Reitti on kuitenkin vaarallinen voimakkaiden virtausten vuoksi, ja siirtolaisten veneet ovat tavallisesti ääriään myöten täynnä sekä huonossa kunnossa.

Tunnustelut Kyproksen rauhanneuvotteluista alkavat

Katunäkymä Kyproksen Nikosiasta 16. maaliskuuta 2021, jolloin Kyproksen hallitus löyhäsi koronarajoituksia ja muun muassa salli terassien avaamisen. Katia Christodoulou / EPA

Kyproksen saari on jakautunut etelässä sijaitsevaan, Euroopan unioniin kuuluvaan Kyproksen tasavaltaan ja Pohjois-Kyproksen turkkilaiseen tasavaltaan. Sen on tunnustanut vain Turkki. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on kutsunut Geneveen koolle tiistaina alkavan kolmipäiväisen kokouksen, jossa tunnustellaan mahdollisuuksia Kyproksen rauhanneuvottelujen jatkamiselle.

Päivällä on koleaa, yöllä pakkasta

Matti Huutonen / Yle Sää

Suomi kuuluu kylmän ilmamassan piiriin alkaneella viikolla. Öisin on pakkasta etelää myöten. Tänään iltapäivällä asteita on nollan tuntumasta noin seitsemään. Räntä- ja lumikuuroja tulee yleisimmin Pohjanmaalta Lappiin. Etelässä on enimmäkseen pilvipoutaa, kaakossa vähäiset sateet ovat mahdollisia.

