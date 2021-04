Paavo Arhinmäki A-studiossa puoliväliriihestä: "Nähdäkseni kaikki palaset ratkaisuun on pöydällä"

Hallituksen puoliväliriihen neuvotteluita ei saatu vieläkään maaliin, ja neuvottelut jatkuvat huomenna seitsemättä päivää. Alkujaan kaksipäiväisiksi kaavaillut neuvottelut ovat venyneet ennätyksellisen pitkiksi.

Keskustan toimintaa on moitittu arvaamattomaksi ja puoliväliriihi on tuonut esille hallituspuolueiden eroavaisuudet. Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko totesi tänään neuvotteluiden päätteeksi, että yhteistä tulevaisuuden näkymää on hankala löytää.

Illan A-studiossa hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat suhtautuivat neuvotteluihin kuitenkin toiveikkaasti. Emma Karin mukaan ratkaisu kyllä löydetään, jos se halutaan löytää. Samoilla linjoilla oli vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

– Mun nähdäkseni kaikki palaset on pöydällä ja niistä voidaan rakentamaan yhteinen sopu. Nyt pitää vain löytää se oikea suhde niiden välillä, totesi Arhinmäki.

Neuvotteluita on hidastanut kiista vuoden 2023 menoista. Puolueiden välillä on erimielisyyksiä siitä, millä aikataululla tulisi palata yhdessä sovittuun menokehykseen, sillä erityisesti keskusta ajaa muita tiukempaa talouskuria. Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mielestä kaikkien puolueiden pitäisi nyt tulla neuvottelupöytään halukkaina löytämään ratkaisuja.

–Vaikka näkemyseroja on, niin ne on syytä sovittaa yhteen. Koronan jälkeen tarvitaan kasvua tukevaa talouspolitiikkaa. Meidän tulee edetä hallitusti, jotta saadaan ennen pitkään julkinen talous tasapainotettua.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen perui tulonsa, koska eduskuntaryhmä piti lähetyksen aikana kehysriihtä koskevaa kokousta, eikä päässyt kommentoimaan keskustan kantaa neuvotteluihin.

Veronkorotuksia vai leikkauksia

Neuvotteluissa etsitään kompromisseja leikkausten ja veronkorotusten välillä. Vasemmistoliiton ja vihreiden linja leikkauksista on hyvin samanlainen. Molemmat puolueet vastustavat erityisesti koulutuksen leikkaamista.

– Kun mitä tahansa päätöksiä tehdään vero- tai sopeutuspuolella, niin ne on tehtävä niin, että ihmisten hyvinvoinnista pidetään huolta ja koulutukseen ei kajota, painotti Kari.

Myös sopivista leikkauskohteista ollaan melko yksimielisiä.

– Puolustusmenoissa on mahdollisuuksia myöhäistää hankintoja. Lisäksi on käyty läpi yritysten tukia. Sieltä pitää pystyä karsimaan niitä, jotka ovat ympäristölle ja kilpailulle haitallisia, summasi Arhinmäki.

Juttua päivitetään.

