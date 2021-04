Mogadishussa ammuskeltiin illalla ja yöllä: Presidentin omavaltainen virkakauden pidentäminen sai väkivallan leimahtamaan Somaliassa

Somalian pääkaupungissa Mogadishussa on puhjennut levottomuuksia sen jälkeen, kun presidentti Mohamed Abdullahi Mohamed jatkoi valtakauttaan kahdella vuodella ilman vaaleja. Mogadishuun on saapunut Mohamedin vastustajia tukevia sotilaita.

Vuosikausiin pahin poliittinen kriisi puhkesi, kun Mohamedin hallinto jätti vaalit järjestämättä helmikuussa Mohamedin neljän vuoden kauden umpeutuessa.

Mohamedin poliittisia vastustajia tukevat asemiehet ovat asettautuneet Mogadishussa opposition tukialueille ja joukoilla on käytössään muun muassa konekivääreillä varustettuja lava-autoja. Alueelle on asetettu katusulkuja, joita on tehty muun muassa hiekkasäkeistä.

Poika kulki ohi palavan barrikadin Mogadishussa sunnuntaina. Said Yusuf Warsame / EPA

Viime yönä Mogadishussa ammuskeltiin

Viime yönä oppositiota tukevat joukot ja hallituksen joukot ottivat Mogadishussa yhteen. Päivällä ammuskelu on ollut satunnaista. Osa asukkaista valmistautuu jo pakenemaan väkivaltaa.

Toistaiseksi ei ole täysin selvää, mitkä joukot ovat asettuneet hallituksen joukkoja vastaan. Presidentti Mohamedilla on useita vahvoja vastustajia, joista osa kykenee siirtämään joukkoja muualta maasta pääkaupunkiin.

Komentaja Saney Abdullen joukoissa oleva sotilas esitteli sinkoa Mogadishussa. Said Yusuf Warsame / EPA

Entinen presidentti Hassan Sheik Mohamud on sanonut presidentti Mohamedin tukijoiden hyökänneen hänen asuntoonsa Mogadishussa. Hallitus on kiistänyt näin tapahtuneen.

Levottomuuksien takia osa kouluista ja yliopistoista on suljettu, mutta toisilla alueilla elämä jatkuu normaalina.

Presidentillä on paljon vastustajia

Presidentti Mohamedia syytetään vallassa roikkumisesta.

Hänen vastustajansa ovat järjestäneet katuprotesteja jo aikaisemmin. Mohamedin vastustajien mukaan valtakauden jatkaminen kahdella vuodella oli perustuslain vastaista. Myös länsimaat ovat paheksuneet presidentin toimintaa.

Mohamed on riidellyt pitkään vaalien järjestämisestä Puntmaan ja Jubamaan johtajien kanssa. YK:n tukemat neuvottelut asiassa eivät johtaneet lopputulokseen.

Mohamedin kilpailijat Puntmaassa ja Jubamaassa ovat liittoutuneet Mogadishussa toimivan opposition kanssa. Mukana allianssissa on muun muassa kaksi entistä presidenttiä ja senaatin puhemies. Allianssi on varoittanut presidenttiä siitä, että tämä on toiminnallaan vaarantanut rauhan Somaliassa.

Al-Shabaabin arvioidaan hyötyvän kriisistä

Muun muassa Euroopan unionin edustaja Mogadishussa on tuominnut väkivaltaisuudet. YK on vaatinut osapuolia pidättäytymään väkivaltaisuuksista.

Presidentti Mohamedin vahvoja tukijoita ovat Turkki ja Qatar sekä Etiopia ja Eritrea.

Poliittinen kriisi saattaa hyödyttää suoraan terroristijärjestö al-Shabaabia, joka kontrolloi laajoja alueita Somaliasta.

Lisää aiheesta:

Valtakiistan pelätään horjuttavan Somalian vakautta: Presidentti hyväksyi lain kautensa pidentämisestä, ulkovallat uhkaavat pakotteilla

Lähteet: AFP