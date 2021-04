Ulkoministeriön viestintäjohtajaksi haki 27 ihmistä

Ulkoministeriön viestintäjohtajaksi on hakenut 27 henkilöä. Heidän joukossaan on Matti Hirvola, joka on työskennellyt muun muassa pääministerin, valtiovarainministerin ja eduskunnan varapuhemiehen erityisavustajana.

Muita hakijoita ovat muun muassa Mikko Koivumaa, Jussi Niemeläinen, Marjo Pihlajaniemi ja Krista Taubert.

Koivumaa toimii tällä hetkellä työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtajana. Pihlajaniemi on SAK:n viestintäpäällikkö. Niemeläinen ja Taubert ovat toimittajia.

Niemeläinen toimii Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajana Moskovassa ja Taubert Ylen uutisten ulkomaantoimituksen päällikkönä.

Korjattu: klo 19.03 Toisin kuin jutussa alun perin luki, Matti Hirvola ei ole eduskunnan varapuhemiehen Antti Rinteen (sd.) erityisavustaja, sillä Antti Rinne ei ole eduskunnan varapuhemies.