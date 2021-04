Ateneumin taidemuseo avautuu taas yleisölle – tuhannet ostaneet jo lippuja nähdäkseen venäläismestari Ilja Repinin töitä

Videolla museon johta Marja Sakari esittelee muutamia näyttelyn tunnetuimmista töistä. Kuva Ateneumin portaikosta on otettu joulukuussa 2019.

Ateneumin taidemuseoon pääsee taas. Koronan takia museo on ollut suljettuna 30. marraskuuta lähtien.

Ateneumin taidemuseon johtaja Marja Sakari on iloinen.

– Vihdoin saamme ovet auki. Tosin yleisömäärä on vielä rajoitettu.

Museoon pääsee sisään 60 henkeä tunnissa ja kuusi ihmistä per sali.

Nyt avautuva näyttely esittelee Ilja Repinin (1844–1930) tunnetuimpia historiallisia maalauksia. Nykyisen Ukrainan alueella syntynyt Repin on Venäjän tunnetuimpia taidemaalareita.

Taidemaalarin ateljeekoti oli Suomen puolella Terijoen Kuokkalassa vuosina 1903–1930.

– Asuessaan Kuokkalassa, Ilja Repin lahjoitti sata teostaan Ateneumille, kertoo Marja Sakari.

Näyttelyyn pitää ostaa ennakkolippu

Koronatilanteen takia näyttelyyn pääsee vain ennakkolipulla. Ainoastaan museon kolmas kerros on auki.

Lipunmyynti aukesi viikko sitten. Jo ensimmäisten tuntien aikana lipun osti 5 000 taiteen ystävää. Lähiviikot on myyty jo loppuun, mutta lippuja saa vielä hyvin. Näyttely on auki elokuun loppuun.

Ateneumin viestintäpäällikkö Johanna Eiramon mukaan nälkä kulttuuria kohtaan on Suomessa tällä hetkellä todella suurta.

– Tässä on aukeamassa valtava pato, kun saadaan kulttuurikenttää laajemminkin avattua. Uskon, että ihmisillä on paljon tarvetta päästä turvallisesti ja terveys edellä kulttuurin äärelle.

Ilja Repinin öljyvärimaalaus Zaporogit kirjoittamassa pilkkakirjettä Turkin sulttaanille. Avauduttuaan näyttely on avoinna 29.8.2021 saakka. Ilja Repin / Venäläisen taiteen museo, Pietari

Ilja Repin on aikansa merkittävin venäläinen taiteilija, joka kuvasi Venäjän kansaa sekä aikansa älymystöä. Maalari on vaikuttanut vahvasti siihen, mikä on suomalaisten käsitys venäläisyyden olemuksesta.

Näyttelyssä on esillä yli 140 maalausta ja teosta. Suuri osa teoksista nähdään ensimmäistä kertaa Helsingissä. Ateneumista näyttely siirtyy seuraavaksi Pariisiin.

