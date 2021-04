Yrittäjä pystytti nelimetrisiä palmuja Kuopion suosituimmalle uimarannalle – Mautonta vai ei? Katso videolta kaupunkilaisten kommentit

Kuopiossa Väinölänniemen uimarannalle nousseet palmupuut ovat herättäneet kummastusta ja kiivastakin keskustelua. Muovisten palmujen takana on yrittäjä Allu Koskinen, jonka kahvila Cafe Väinön yhteyteen palmut on asennettu.

Idean Koskinen sai matkustusrajoituksista.

– Nyt kun ihmiset eivät pääse palmujen alle ulkomaille, niin tuomme palmut Väinölänniemen uimarannalle.

Kaikkia välimerellisen tunnelman tuominen pohjoissavolaiselle rannalle ei ole ilahduttanut.

– Minusta ne ovat mauttomia. Kallaveden rannalle palmut eivät sovi, toteaa Väinölänniemellä ulkoillut Anu Miettinen.

Myös kaupunginpuutarhuri Matti Nikoskelainen arvioi, että palmujen kohdalla pitäisi pohtia miten ne sopivat kansalliseen kaupunkipuistoon, jonka osa Väinölänniemikin on.

Palmut innoittivat keskusteluun somessa

Osalle kuopiolaisista palmut taas kelpaavat siinä missä kuusetkin.

– Palmut ovat aika etäältä haettu idea, vähän kuin leijona Suomen vaakunaan. Mutta eivät ne minua häiritse, sanoo Vänärillä lenkkeillyt Väinö Ovaskainen.

– Kyllä se menee, kun kuvittelee että tässä on Välimeri. Riippumatto mukaan ja nukkumaan, tuumaa Liisa Kohvakka.

Puskaradio Kuopio -ryhmässä Facebookissa aihe on nostattanut mielipiteitä puolesta ja vastaan. Kommentteja keskusteluun on tullut yli sata. Palmuista on väännetty vitsiä, mutta ideaa on myös kehuttu piristäväksi ankean ajanjakson keskellä.

Eräs kommentoija iloitsee, kuinka lupaus viedä perhe palmujen alle toteutuu nyt helposti ja rahaa säästäen.

Toisaalta ihmetellään, miten mauttomille palmuille on voitu saada lupa. Eräs taas löytää syyn naureskella lisää savolaisuudelle.

Vuokrasopimuksessa on lupa palmuille

Palmujen asentamiselle yrittäjä Koskisella on lupa. Kuopion kaupungin kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy kertoo, että Cafe Väinön yrittäjän kanssa tehdyssä vuokrasopimuksessa alueen käytöstä on maininta, että esimerkiksi palmuja voi laittaa vuokra-alueelle.

Sen sijaan Kuopion kaupungin rakennustarkastaja Ilkka Korhonen arvelee, että vuokrasopimuksen lisäksi tarvetta voisi olla myös toimenpideluvalle.

– Palmuthan ovat varsin hauska ajatus Väinölänniemelle, mutta saattaisivat olla sellaisia esimerkiksi kokonsa puolesta, että ne vaatisivat vielä toimenpideluvan, Korhonen sanoo.

Väinölänniemen muovipalmut ovat olleet jo aiemminkin tapahtumakäytössä. Antti Karhunen / Yle

Kaupungin tarkastusarkkitehti Kari Jäkkö tietää, että yleensä kaksi viikkoa lyhyemmän ajan olevat rakenteet eivät tarvitse lupia. Mutta jos rakenteet ovat olemassa sitä pidempään tai pysyvästi, pitäisi toimenpidelupa olla.

– Voisi olla hyvä, että kaupunki luvittaisi palmuja jotenkin, niin asia olisi virallinen tarvittaessa, toteaa rakennustarkastaja Ilkka Korhonen.

Palmuja on nähty Suomessa aiemminkin

Väinölänniemen palmut eivät ole Suomen ensimmäisiä. Jo 1900-luvun alussa palmuja on istutettu Helsingin Tähtitorninvuorelle. Palmuja oli myös tapana siirtää kesän ajaksi ruukuissa Helsingin Esplanadille Kaupunginpuutarhasta 1900-luvun alussa.

1900-luvun alkuvuosina Helsingin Kaupunginpuutarhan palmut siirrettiin kesäksi puistoulkoiluun. I. K. Inha, 1908. Suomen valokuvataiteen museon kokoelmat

Palmujen paluu pääkaupungissa nähtiin, kun ravintolayrittäjä Sedu Koskinen toi palmut Hernesaaren ravintolakeskukseen vuonna 2016. Katupalmuja on kokeiltu myös Mikkelissä.

Edellisen vuosisadan alun, Sedu Koskisen ja Mikkelin palmut olivat aitoja. Kuopion palmut sen sijaan ovat muovisia ja ne ovat olleet jo pidempään tapahtumakäytössä. Allu Koskinen arvioi, että palmujen pitäisi kestää useamman vuoden Suomen olosuhteissa.

Palmut eivät piittaa myrskyistäkään, sillä niissä on painot, jotka estävät niitä kaatumasta.

Koskisen korviin palmuista on kantautunut pääasiassa positiivista palautetta. Ainoastaan jotkut ovat ihmetelleet, miksi kaupunki on laittanut rahansa palmuihin. Koskinen kuitenkin korjaa väitteen, sillä kaikki on kahvilan ostamaa.

– Ja tämä on kuitenkin rantakahvila, siihen sielunmaisemaan palmut käyvät hyvin. Pitää muistaa, että nämä ovat tekokasveja ja rinnastettavissa esimerkiksi aurinkovarjoihin ja eivät ole silloin rakennelmia, Allu Koskinen lisää.

Sopivatko palmut kuopiolaiseen järvimaisemaan? Aiheesta voi keskustella 28.4. kello 23 saakka.