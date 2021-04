Katso suorana kello 14.45: Terveiset Kemin kaduilta vierailulle saapuvalle työministerille – "Valtion nyörit saisi nyt aueta, eikä ihan vähääkään"

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) vierailee tiistaina 27. huhtikuuta Kemissä tapaamassa Stora Enson johtoa ja henkilöstöä sekä Kemin kaupungin ja seutukunnan, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Lapin liiton edustajia.

Vierailun taustalla on Stora Enson ilmoitus Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta, mikä uhkaa viedä suoraan työpaikan lähes 700 ihmiseltä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on todennut Kemin olevan äkillisen rakennemuutoksen alue ja luvannut selvittää mahdolliset valtioneuvoston lisätoimet ja -rahoituksen.

Kemissä Haataisen vierailulta odotetaan paljon. Ilpo Kenttälehto sanoittaa monen kemiläisen ajatukset: nyt tarvitaan ihan konkreettista tukea, eli rahaa.

– Kyllähän ne valtion nyörit saisi nyt aueta, eikä ihan vähääkään. Satoja menettää työpaikan ja moni on rakentanut taloja ja on nyt tuuliajolla. Kyllä valtion apu on nyt erittäin suotavaa ja tärkeää.

"Käyvät katsomassa, mutta eivät välitä"

Kemiläinen Leni-Maj Enqvist on huolissaan etenkin nuorten puolesta. Hän ei tosin usko, että ministerillä olisi liiemmin mahdollisuuksia kääntää tilanne Kemin kannalta paremmaksi.

– Kyllä se on kun he tulevat tänne susirajalle ja kehäkolmosen tälle puolelle, niin minusta tuntuu että he käyvät vain katsomassa, mutta eivät he loppujen lopuksi välitä, Enqvist moittii.

Kuusamosta Kemiin vierailulle tullut Jari Karjalainen on samoilla linjoilla. Rahakin on toki tarpeen, mutta ennen kaikkea tarvittaisiin työpaikkoja.

– Pitäisi avustaa siinä, että olisi edellytykset yrittämiselle. Että pystytään yrittämään, eikä ne loputkin karkaa ulkomaille. Esimerkiksi verotus ja polttoainehinnat vaikuttaa. Jos kustannukset nousee, niin eihän sitä kannata yrittää mitään.

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen muistuttaa, että Kemin taloutta ovat rasittamassa myös kovat satamainvestoinnit, jotka hyödyttävät vientiteollisuutta. Valtiolta perätään niihin tukea. Risto Koskinen / Yle

Kaupunginjohtaja: Stora Ensolla on keskeinen rooli

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalaisen mukaan ensisijainen toive on, että valtio turvaa pohjarahoituksen alueellisiin työllisyys-, elinkeino- ja kehitystoimiin, jotta esimerkiksi juuri ely-keskuksella on äkillisen rakennemuutoksen alueella mahdollisuus toimia.

– Erilaisia rahoitusinstrumentteja ja -kanavia on käytössä, mutta se alueellinen rahoitus, joka nyt on myönnetty, on tietysti jo sidottu muihin tarkoituksiin. Toki on ollut hyvä kuulla, että ministeriö on tässä asiassa ollut jo aktiivinen.

Kaupungilla on odotuksia Stora Enson suuntaan, mitä tulee mahdollisesti tyhjentyvän Veitsiluodon tehdasalueen käyttöön.

– Stora Ensolla on tässä oma keskeinen rooli. Toivomme tietysti, että jos yhtiö pohtii esimerkiksi myyntiä, siinä tuettaisiin ja huomioitaisiin muuta alueelle soveltuvaa yritystoimintaa, Ruotsalainen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö on todennut, että äkillisen ja jatkuvan rakennemuutoksen hallinta on aluelähtöistä ja alueen hyvä valmistautuminen ja varautuminen lisäävät sen omien ja valtion panostusten vaikuttavuutta.

Kemin kaupunki odottaa edelleen ratkaisua valtion tuesta myös Kemin sataman investointiin sekä Metsä Fibren uuden tehtaan edellyttämään Sahansaarentien muutostöihin.

– Näillä kymmenien miljoonien investoinneilla turvataan ulkomaankaupan yritysten toimintaa eivätkä ne kuulu peruspalveluista huolehtivan kaupungin maksettaviksi.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella keskiviikkoon 28.4. kello 23 saakka.

