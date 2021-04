Koronatilanne paranee nyt Helsingissä ja Turussa mutta ei Tampereella – yksi syy voi olla ohjeiden noudattamisessa, Yle seurasi suorana

Pandemiaryhmän mukaan Pirkanmaa on edelleen leviämisvaiheessa, eikä tilanne ole kohentunut kuten vaikka pääkaupunkiseudulla tai Varsinais-Suomessa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronan ilmaantuvuus on kuluneen kahden viikon ajalta 65 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Vaikka koronatilanne on valtakunnallisesti kohentunut, Pirkanmaan uusien tapauksien määrä ei ole samalla lailla vähentynyt.

Pientä lievennystä rajoituksiin on kuitenkin tulossa.

Alueellinen pandemiaohjausryhmä linjasi tiistaina, että ulkoliikunnassa alle 12-vuotiaiden ohjatussa ryhmäliikunnassa voi harjoitella ilman turvavälejä ja ryhmäkokoja. Kilpailutoiminta ei ole edelleenkään mahdollista. Viikko sitten pandemiaryhmä päätti avata nuorten sisäharrastukset pienimmissä ryhmissä, sitä ennen avattiin alakoululaisten harrastukset.

Aikuisten sisäliikuntaa ei vielä suositella. Jos koronatapaukset vähenevät, viikon päästä rajoituksia puretaan lisää.

Vappu edelleen pienessä ryhmässä

Myös kokoontumisrajoituksia on lievennetty vähän. Aluehallintovirasto päätti kymmenen henkilön kokoontumisrajoituksesta Pirkanmaalle toukokuun alusta 16. toukokuuta asti.

Myös yksityistilaisuuksissa suositellaan kymmenen henkilön rajoitusta kuuden sijaan toukokuun puoleen väliin asti. Aiempi raja kulki kuudessa henkilössä, ja se on voimassa vielä vappuaattona.

Pirkanmaan pandemiaryhmä kertoi tiistaina uusimmat tiedot tilanteesta.

Mediainfossa käytiin läpi Pirkanmaan koronatilannetta, jäljitystyön tuloksia ja alueellisia suosituksia. Asiantuntijoina olivat TAYSin johtajaylilääkäri Juhani Sand ja ylilääkäri Jaana Syrjänen.

Pirkanmaan tautitilanne on nyt lähellä Suomen keskiarvoa, kun yleensä se on ollut parempi. Sandin mukaan variantit ovat saattaneet tulla eri maakuntiin eri tahtia, mikä voi olla yksi selitys. Viime aikoina virusmuunnos on levinnyt Tampereella asunnottomien ja päihderiippuvaisten keskuudessa.

Sandin mukaan myös myös ohjeisiin on voitu suhtautua eri tavalla Pirkanmaalla, koska tautitilanne ei ole ollut niin vakava kuin vaikka pääkaupunkiseudulla.

– Meillä ei ole yhtä selkeästi nähty tilanteen vakavuutta kuin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, missä tämä on koettu todella vakavaksi tilanteeksi. Meillä on ehkä opittu elämään siten, ettei olla suhtauduttu riittävällä vakavuudella suosituksiin ja ohjeisiin. Pitää toivoa, että maltti säilyy. Kyllä se sitten tilanne korjaantuu Pirkanmaallakin, Sand sanoo.

Sandin mukaan turhia kohtaamisia pitää edelleen jaksaa välttää. Isot joukkokokoontumiset ovat Sandin mukaan vielä sopimattomia.

– Kannustamme siksi aikuisia myös harrastamaan liikuntaa ulkona sisäliikunnan sijaan ja viettämään vappua pienessä ryhmässä, sanoo pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Syrjäsen mukaan on parempi tavata ihmisiä ulkona. Lähikontakteja hän neuvoo välttämään.

– En osaa antaa neuvoa, miten nuoret saadaan pysymään kaduilta pois. Siihen ei varmaan korona apua tuo.

Jumpparyhmistä lisää tartuntoja

Valtakunnallisesti koronatartuntojen määrä on laskenut, mutta Suomen naapurimaissa Ruotsissa ja Virossa tilanne on vielä vaikea.

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin yhteensä 194 tartuntaa. Niistä 73 prosentin eli 142:n lähde jäljitettiin.

Kolmasosa tartunnoista eli 66 tapausta syntyi perheiden sisäisinä tartuntoina. Todetut lasten ja nuorten tartunnat tulivat yleisimmin ensin sairastuneelta aikuiselta.

Perhetartuntojen määrään vaikuttaa Syrjäsen mukaan se, että virusmuunnokset leviävät nyt herkästi. Pirkanmaalla on eniten brittivarianttia.

Sukulaisia tai ystäviä tavattaessa tuli 24 tartuntaa. Työpaikkatartuntoja todettiin yhdeksän, kahdeksassa eri työpaikassa. Näistä yksi työpaikka on päiväkoti.

Vapaa-ajan harrastuksista tuli viime viikolla 14 tartuntaa, ne tulivat jatkona viime viikon jumppatartunnoille. Viime viikolla Gogo Parkin jumpparyhmissä käyneille tuli neljä tartuntaa eli yhteensä ryppäässä on 18 tartuntaa.

– Virus tarttuu sisätiloissa hengästyneenä, vaikka yritetään pitää turvavälejäkin, Syrjänen sanoo.

Yksityisistä juhlista saatiin viime viikolla seitsemän tartuntaa. Hoiva- tai hoitoyksiköissä asiakkaat saivat neljä tartuntaa, näistä osa on päihderiippuvaisila.

Kolmen lapsen tartunta tuli päiväkodista ja yhden alakoulusta. Ulkomailta tuli kaksi tartuntaa.

Ihmisillä on Jaana Syrjäsen mukaan yhä varsin paljon kontakteja. Yhden tartunnan saaneen altistuneeksi tulee aika monia henkilöitä.

Asunnottomilla on yhä tartuntoja mutta määrä on vähentynyt.