Ranskassa setvitään perjantaista poliisin puukotusta, imaami tuomitsi tunisialaisen tappajan

Rambouillet on pieni 27 000 asukkaan kaupunki Pariisin lounaispuolella, Yvelines'n alueella. Yvelinesissä murhattiin viime lokakuussa Samuel Paty -niminen historianopettaja, koska ääri-islamilainen hyökkääjä katsoi hänen pilkanneen profeetta Muhammedia käsitellessään sananvapautta.

Perjantaina tunisialaissyntyinen mies tunkeutui paikalliselle poliisiasemalle ja puukotti aseman virastotyöntekijää.

49-vuotias Stéphanie Monfermé, kahden lapsen äiti, kuoli kaulaan saamiinsa haavoihin (siirryt toiseen palveluun). Hän oli työskennellyt poliisiasemalla lähes 30 vuotta.

Poliisit ampuivat hyökkääjän ja tapausta tutkitaan terrorismirikoksena.

Hyökkääjällä oli oleskelulupa

Silminnäkijöiden mukaan hyökkääjä oli kävellyt ympäriinsä kännykän kanssa.

Monfermé oli lähtenyt tauollaan ulos kääntämään autonsa parkkikiekkoa eteenpäin. Kun hyökkääjä näki Monfermén palaavan sisälle, hän tunkeutui samalla portista ja puukotti naista. Todistajien mukaan hyökkääjä oli huutanut "Allahu Akbar" eli Jumala on suuri.

Syyttäjän mukaan hän oli hetkeä ennen iskuaan katsellut kännykästään ääri-islamilaisia, marttyyriutta ja jihadismia ihannoivia videoita. Hyökkääjä oli myös kirjoittanut Patyn raa'asta murhasta Facebook-sivuilleen.

Viranomaisten mukaan 36-vuotias hyökkäjä oli turvallisuuspoliisille entuudesta tuntematon.

Hän oli asunut Ranskassa laittomasti, mutta saanut sittemmin oleskeluluvan, joka oli umpeutumassa myöhemmin tänä vuonna.

Imaami kutsui uhria marttyyriksi

Uhrin muistoksi järjestettiin useassa ranskalaisessa kaupungissa maanantaina muistotilaisuuksia. Rambouillet'ssa paikalla (siirryt toiseen palveluun) oli uhrin perheenjäsenten, noin tuhannen kuntalaisen, sisäministerin ja senaatin puhemiehen ohella myös islamilaisten seurakuntien edustajia.

Islamilaisille ranskalaisille radikalisaation torjunta on tärkeää jo siksikin, että maassa on 3–4 miljoonaa islaminuskoista, ja he pelkäävät leimaantumista terrorismin kannattajiksi.

– Stéphanie on tässä martyyri, ei hyökkääjä. Hän on vain murhaaja, ja hän on jo joutunut helvettiin ikuisiksi ajoiksi. Kaikki tapetut poliisiupseerit, kaikki lainvalvojat, he ovat marttyyrejä. Tulimme tänne pyytämään anteeksiantoa. Antakaa anteeksi, sanoi imaami Hassen Chalghoumi, Drancystä.

Osa oikeiston poliitikoista sen sijaan katsoi, että tapaus todistaa, että maahanpääsyä ja paperittomien oikeutta saada oleskelulupa on kiristettävä. Ranskassa järjestetään parlamentti- ja presidentinvaalit vuoden päästä.

Lue lisää:

Naispoliisi kuoli puukkohyökkäyksessä poliisiasemalla Ranskassa

Ranskassa poliisiasemalla naisen puukottanut oli katsellut ääri-islamilaisia videoita

Tutkija Nizzan puukkoiskusta: Ranskan yhteiskunta on yhä jakautuneempi – populistit kyseenalaistavat, kuka on oikea ranskalainen

Analyysi: Maallinen Ranska ei halua luopua karikatyyreistään islamistisen kiihkoilun edessä

Ranskan ja muslimimaiden jännite kasvaa – Ranska korkeassa hälytystilassa terrorismin vuoksi pyhäinpäivän alla