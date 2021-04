Maailman halvin sähköauto nousi yhdeksi Shanghain automessujen vetonauloista – Kiina vauhdittaa sähköautojen kauppaa kepillä ja porkkanoilla

Noin 4000 euron hintainen yksinkertainen pikkuauto on noussut lyhyessä ajassa Kiinan myydyimmäksi sähköautoksi. Kiinan hallituksen tavoitteena on, että vuonna 2030 jo 40 prosenttia uusista autoista on sähköautoja.