Janne Nissinen, 38, odotti kauan täydellistä matchia, sitten löytyi 12-vuotias Roope Rajala – nyt kaverukset kalastavat ja haaveilevat kiekkoreissusta

Mieskaverit ovat pystyneet pitämään yhteyden korona-aikanakin, vaikka moni vapaaehtoistoiminta on joutunut turvautumaan erikoisjärjestelyihin. Roope Rajala ja Janne Nissinen ovat tavanneet toisiaan muutaman kerran kuukaudessa.

Työnjako on selvä, kun Roope Rajala, 12, ja Janne Nissinen, 38, saapuvat Koitelinkosken maisemiin Oulun Kiimingissä. Rajala nappaa kainaloonsa makkarapaketin, sinapin ja vesipullot. Nissinen hakee polttopuita varastosta. Sen jälkeen he suuntaavat nuotiopaikalle.

Makkarat tirisevät ritilällä, ja kaksikko seuraa kevään etenemistä joella. Muutama jäälautta keikkuu levottomasti virran mukana. Kun joki rauhoittuu tulvan jälkeen, he aikovat palata Kiiminkijoelle virvelit mukanaan.

– Sitten olisi muutama viikko aikaa nostaa elämän ensimmäinen meritaimen ylös. Sehän se vähän jännittää, Nissinen sanoo.

Rajala ja Nissinen ovat olleet kavereita nyt reilun vuoden ajan. He löysivät toisensa mieskaveritoiminnan kautta.

Mieskaveri ei ole varaisä

Mieskaverit on vapaaehtoistoimintaa, jonka kautta lapsi voi saada kaverikseen aikuisen miehen. Useimmiten taustalla on tilanne, jossa lapsen yhteys omaan isään tai muihin perheelle läheisiin miehiin on katkennut syystä tai toisesta.

Janne Nissinen kuuli toiminnasta ensimmäistä kertaa ollessaan käymässä kiekko-ottelussa Tampereella. Nissisellä ei ole omia lapsia, mutta malli vaikutti hänen mielestään sopivalta tavalta auttaa, olla mukana nuoren ihmisen kasvussa.

– Eikä tässä olla pelkästään antopuolella, vaan tästä saa paljon myös itse. Tämä tuo kiireiseen arkeeni rauhoittumista ja keskittymistä.

Rajalan ja Nissisen kaveruus alkoi juuri pandemian alla viime vuoden helmikuussa. Jos harrastuspaikat ovat olleet suljettuna, kaverikaksikko on käynyt syömässä tai vain viettänyt aikaa yhdessä. Hanna Juopperi / Yle

Kun uusia mieskaveripareja muodostetaan, kartoitetaan sekä lapsen että aikuisen kiinnostuksen kohteet tarkkaan, jotta kemiat pelaisivat heti alusta alkaen. Rajalan ja Nissisen yhteinen nimittäjä löytyi urheilusta.

– Kun sai aika hyvän kaverin, niin se on ollut aika jees, Roope Rajala sanoo.

Tärkeintä on kuitenkin löytää ihminen, joka on sitoutunut toimintaan ja pystyy antamaan lapselle aikaansa. Mieskaveri ei ole lapselle varaisä.

– Aikuiskaverin tehtävä ei ole liikaa kasvattaa tai paasata, summaa Roope Rajalan äiti Pirjo Sallinen.

Roope Rajalan perheessä on äidin lisäksi neljä vanhempaa siskoa. Nissisen kanssa hän on päässyt kokeilemaan asioita, joita on ollut vaikea toteuttaa, sillä perheessä ei ole esimerkiksi harrastettu aiemmin kalastusta.

– Roopen itsetunto on vahvistunut. Tämä on hänelle tärkeä oma juttu. Janne ja Roope sopivat asioista keskenään, enkä minä siihen edes puutu, Sallinen sanoo.

Roope Rajala ja henkilöstövuokrausalalla toimiva Janne Nissinen ovat tavanneet muutaman kerran kuukaudessa. Jos arki alkaa normalisoitua loppuvuodesta, olisi toiveissa tehdä yhteinen reissu kiekko-otteluun Helsinkiin.

Rajalan ja Nissisen ensitapaaminen oli Raksilan jäähallissa, ja silloin jää murtui kertaheitolla. Voit katsoa alla olevalta videolta, miten he muistelevat ensimmäistä tapaamista.

Roope Rajala ja Janne Nissinen jakavat kiinnostuksen urheiluun. Ensimmäisellä tapaamiskerralla he pääsivät vierailulle kärppien pukukoppiin. Kuvaus ja editointi: Hanna Juopperi / Yle

Kaveruudesta pitkäaikaisiin ystävyyssuhteisiin

Korona-aikana moni vapaaehtoistoiminta on ollut pysähdyksissä tai sitä on järjestetty erikoisjärjestelyin ja etätapaamisin.

Mieskaveritoiminnassa on kuitenkin pystytty pitämään varsin hyvin kiinni yhteisistä tapaamisista, vaikka isommat ryhmätapahtumat, kuten mieskaverien yhteiset salibandytreenit ovat olleet tauolla.

Valtakunnallisesti mieskaveritoimintaa on järjestetty Suomessa jo pian kolmekymmentä vuotta. Parhaimmillaan sen kautta on syntynyt ystävyyssuhteita, jotka jatkuvat aikuisuudessakin.

– Minulla on sellainen tunne, että tässä on syntynyt elinikäinen ystävyys, Pirjo Sallinen sanoo.

Makkarat on syöty ja Roope Rajala etsii joen penkalta litteitä leipäkiviä jokeen heiteltäväksi, kun virvelöinti ei vielä onnistu. Entäs se meritaimen, kumpi sen ensimmäisen nostaa?

Roope Rajala summaa molempien tunnot.

– Ainahan se on parempi, jos kaveri sen saa.

Tätä on mieskaveritoiminta Mieskaveritoiminnassa oli valtakunnallisesti viime vuonna mukana lähes 245 aikuista ja 274 lasta.

Mieskaveritoimintaa on ollut Suomessa pian 30 vuoden ajan. Pienperheyhdistys aloitti mieskaveritoiminnan vuonna 1992.

Pienperheyhdistys kysyi viime vuoden lopulla korona-ajan vaikutuksista toiminnassa mukana olevilta. Kolmasosa vastanneista totesi, että korona ei ole vaikuttanut mitenkään ja reilu neljännes kertoi ulkoilun lisääntyneen tapaamisten yhteydessä.

Koronavuoden aikana esimerkiksi Uudellamaalla mieskaverin kysyntä on ollut kasvussa. Sopivaa kaveria odottaa tällä hetkellä yli 40 lasta, kun normaalisti määrä vaihtelee 20–30 välillä.

Alueellinen vaihtelu on kuitenkin suurta, sillä esimerkiksi Oulun seudulla korona-aika on vähentänyt kysyntää ja alueella on aikuisia odottamassa itselleen lapsikavereita.

Toiminnan tavoitteena on lisätä lapsen aikuissuhteita ja parantaa yksin lastaan kasvattavan äidin jaksamista.

Mieskaveria etsittäessä käydään läpi perheen sekä vapaaehtoisen taustoja ja sovitaan yhteiset pelisäännöt. Usein myös ihan konkreettiset asiat vaikuttavat kaveriparien syntyyn. Joskus ratkaiseva tekijä voi olla kulkuyhteyksien toimivuus.

Juttua varten on haastateltu myös Pienperheyhdistyksen kansalaistoiminnan koordinaattori Kaisli Syrjästä ja Oulun ensi- ja turvakodin mieskaveritoiminnasta vastaavaa Raija Lohilahtea.

Kuuntele aiheesta lisää: Mieskaveri on turvallisen miehen malli lapselle, jonka isä ei ole elämässä mukana: "Ihan tavallisia juttuja tehdään yhdessä"

Jutun keskustelu on auki sunnuntaihin 2. toukokuuta kello 23:een asti.