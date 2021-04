Kymmeniä kätilöjä on jo irtisanoutunut, ja lisää on luvassa, jos HUS ei muuta toimintatapojaan – kätilön mukaan lomien leikkaus katkaisi kamelin selän

Synnytysten määrä on on kasvussa, mutta kevään ja kesän synnytykset saadaan kaikissa tapauksissa turvattua, lupaa ylihoitaja.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin synnytyssairaaloissa toimivien kätilöiden sietokyky alkaa ylittää kipurajan, kertoo Uudenmaan kätilöyhdistyksen puheenjohtaja Eeva Hiila.

Väitteidensä tueksi hän esittää pitkän listan epäkohtia: kätilöillä teetetään enemmän töitä kuin ennen, mutta samalla palkalla ja samassa ajassa, pätkätöitä ja sijaisuuksia ketjutetaan vuositolkulla, työn kuormittavuus kasvaa, työ- ja loma-ajat ovat epäsäännöllisiä, vastuuta tulee koko ajan lisää ilman muutoksia palkkaukseen ja niin edelleen.

Työmäärä on Hiilan mukaan lisääntynyt synnytyssalin puolella sekä erilaisilla leikkaussalitoimenpiteillä ja heräämötoiminnalla.

Viimeisimpänä koristeena kakun päälle tuli viime viikolla tieto, että kesälomaa saa pitää parhaina lomakuukausina vain kolme viikkoa neljän sijaan.

– Tämä katkaisi kamelin selän. Useita ihmisiä on valmiina irtisanoutumaan sen takia, Hiila kertoo.

Hiilan mukaan kesältä puuttuu kuusi sijaista, ja tämän vuoksi työnantaja päätti järjestellä lomat uusiksi. Kaikki eivät voi olla pois töistä samaan aikaan, saleja ei voi laittaa kiinni, koska lapsia syntyy koko ajan, ja nyt syntyvyys on vieläpä kasvussa ja kesästä ennakoidaan vilkasta.

Samaan aikaan kätilön työn houkuttelevuus on laskenut, sillä kesäsijaisia ei olla onnistuttu palkkaamaan aiempien vuosien tapaan.

Lomaviikot ovat Hiilan mukaan herkkä asia, sillä erilaisia lomien pitämiseen vaikuttavia rajoituksia on lyhyen ajan sisällä syntynyt myös potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton sekä koronavirustilanteen vuoksi. Hiilan mukaan myös esimerkiksi joulun ja pääsiäisen lomat ovat perinteisesti olleet lähes mahdoton ajatus kätilöille.

– Synnytysyksiköissä vuodeosastoilla meillä ei ole käytännössä koskaan saanut pitää pääsiäis- tai joululistalla lomaa. Nyt HUS ja Tehy ovat neuvotelleet, että jos lomia siirretään joulu- tai pääsiäislistalla, siitä maksetaan 450 euron kertakorvaus, mutta se koskee käytännössä hyvin pieniä polikliinisia yksiköitä, ei meidän kaltaisia suurempia toimijoita.

HUSin synnytysten ja naistentautien ylihoitaja Katja Koskinen tunnistaa osan kätilöiden esittämästä kritiikistä. Esimerkiksi kamelin selän katkaissut kesälomajärjestely oli Koskisen mukaan seurausta tilanteesta, jossa kahdesta huonosta vaihtoehdosta piti valita vähemmän huono.

– Jos olisimme antaneet kätilöille neljän viikon yhtenäiset kesälomat, se olisi aiheuttanut kaikkiin työvuoroihin vajausta ja kuormittanut vielä enemmän kätilöitä ja aiheuttanut potilasturvallisuusriskejä.

Kätilön työtä pidetään perinteisesti arvostettuna ja vetovoimaisena. Viidestä ammattikorkeakoulusta valmistuu uusia tulijoita alalle tänäkin keväänä. Mistä siis johtuu tilanne, että kesälle ei saada riittävästi henkilöstöä töihin?

HUSin sairaaloissa syntyy vuosittain noin 16 000 vauvaa. Synnytyksiä hoidetaan Naistenklinikalla sekä Espoon, Hyvinkään ja Lohjan sairaaloissa. Kristiina Lehto / Yle

Koskisen mukaan yksi keskeinen syy on hoitohenkilökunnan parantuneet työmarkkinat: nyt työtä on tarjolla muuallakin. Toinen syy liittyy kätilöyhdistyksen Eeva Hiilan esille nostamiin ongelmiin.

– Erityisesti synnytyssalikätilön työ on vaativaa ja vastuullista, ja monet kokevat, että palkka ja työn vaativuus ja vastuu eivät vastaa toisiaan, Koskinen sanoo.

Hän myöntää, että kätilöiden työn määrä on lisääntynyt kuluneen vuoden aikana. Taustalla on muun muassa synnytysten määrän kääntyminen nousuun: erityisesti nyt keväällä nousu on ollut voimakastakin ja kesäksi ennustetaan samansuuntaista tilannetta.

– Se on yksi syy, miksi lomien suhteen tehtiin tällainen päätös. Meillä on oltava riittävästi osaavaa henkilökuntaa koko kesän ajan, jotta voimme hoitaa kaikki synnytykset.

Kätilöyhdistyksen Eeva Hiila kritisoi HUSin työnantajapolitiikkaa myös muilla tavoilla.

Hiilan mukaan synnytyssalityö ja syntymän ihme on monelle alaa aloittelevalle opiskelijalle suuri unelma, syy jonka takia alalle hakeudutaan. HUS on pitkään ollut haluttu sairaanhoitopiiri, jossa on paljon erikoisosaamista.

– Tänne on perinteisesti haluttu paljon, ja koska synnytyssalityöpaikkoja on kuitenkin määrällisesti vähän, henkilöstöä on voitu kohdella ihan miten sattuu.

Hiilan mukaan synnytyssalista on perinteisesti jääty vain eläkkeelle, mutta kuluneiden kolmen vuoden aikana 30–40 kätilöä on irtisanoutunut.

Ylihoitaja Katja Koskisen mukaan tilanteessa, jossa ihmisiä on valmiina irtisanoutumaan huonon työnantajapolitiikan vuoksi, on verrattain vähän tehtävissä.

– Minun työkaluni ovat hyvin rajalliset, henkilöpoliittiset linjaukset koskevat koko HUSia ja niistä päätetään korkeammalla HUSin hallinnossa. Toki käydään keskusteluja henkilöstön kanssa, ja tietysti tässä on myös peiliin katsomisen paikka ja täytyy miettiä mitä voidaan parantaa ja tehdä toisin.

Koskisen mukaan synnytykset saadaan turvattua kaikissa tilanteissa, vaikka henkilöstöpula iskisi päälle.

Erilaisia poikkeussuunnitelmia on tehty jo muun muassa koronatilanteen vuoksi. Niissä lähtökohta on, että synnytysten hoito pyritään turvaamaan kaikissa olosuhteissa, mutta tarvittaessa joudutaan tinkimään esimerkiksi synnytysten jälkeisestä hoidosta.

